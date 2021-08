Cik lielu siltumsūkni izvēlēties savam mājoklim?

Ja vajadzīga apkure mājai, viens no variantiem, ko vērts aplūkot, ir siltumsūknis. Taču šobrīd, kad dažādi siltumsūkņi pieejami plašā izvēlē, piedāvājumā var nākties apjukt. Ir vairāki faktori, kas ietekmē siltumsūkņa izvēli. Viens no tiem ir nepieciešamais izmērs. Kā zināt, cik liels siltumsūknis vajadzīgs? Par to vairāk turpinājumā!

Parasti ir tā - jo lielāka māja, jo lielāks siltumsūknis nepieciešams. Protams, izvēlē jāņem vērā arī ēkas specifikācija un citas nianses, tādēļ pirms izvēles izdarīšanas ieteicams konsultēties ar zinošiem speciālistiem.

Mazākām platībām, piemēram, vasarnīcām, pirtīm, nelieliem dzīvokļiem labs risinājums var būt gaiss - gaiss siltumsūknis. Savukārt lielāku ēku apsildei piemērotāka izvēle būs gaiss ūdens siltumsūkņi. Tālāk jau nepieciešams ņemt vērā individuālās vajadzības, lai piemeklētu optimālāko risinājumu.

Plānotais siltuma zudums

Vēl viens faktors, kas jāņem vērā, ir plānotais siltuma zudums, ko ne vienmēr ir vienkārši aprēķināt. Svarīgākie faktori, kas noteikti jāizvērtē:

Ēkas siltumizolācijas līmenis;

Radiatoru un/vai grīdas apsildes izmērs;

Telpu skaits nekustamajā īpašumā;

Telpu veids un izmantošana;

Klimatiskie apstākļi

Jāņem vērā, ka dažas telpas jākurina intensīvāk, nekā citas. Piemēram, dzīvojamās istabās parasti ir vajadzīga augstāka gaisa temperatūra kā guļamistabās.

Kā izvēlēties piemērotāko siltumsūkni?

