Citādie Ziemassvētki 2021: pieci vērtīgi iepirkšanās padomi

Svētki, prieks, ģimene un dāvanas - šīs ir tās lietas un izjūtas, kas pamatā raksturo Ziemassvētkus ikvienā ģimenē, ikvienā pasaules nostūrī, kur tiek atzīmēti šie skaistie ziemas svētki. Mēs steidzam sagatavoties pelnītai atpūtai, tomēr pirms gūstam atelpu un ieslīgstam mīkstā dīvānā ar krūzi karstvīna, daudzi piedzīvo ne mazums stresa un pārdzīvojumu, sagatavojot visu nepieciešamo gan svētku galdam, gan sarūpējot dāvanas Ziemassvētkos.

Pandēmijas izraisītie ierobežojumi mums patiesībā ir dāvinājuši divus ļoti vērtīgus ieguvumus: iepirkšanās pieredzi internetā un budžeta plānošanu. Tas nozīmē, ka mums ir iespēja racionāli izvērtēt savus pirkumus un pārdomāt tos, izvairoties un ietaupot uz neparedzētiem un spontāniem pirkumiem. Turklāt laiks, ko parasti pavadam ceļā uz veikalu un pašiem pirkumiem, var tikt izmantots daudz lietderīgāk un bez liekiem riskiem.

“Ebay Ads” 2021. gada jūlijā veiktajā pētījumā britu iedzīvotāji atklāj, ka noteikti dos priekšroku pirkumiem internetā. Pētījumā atklājas, ka 58% aptaujāto, izvēloties dāvanas, pievērsīs lielāku uzmanību labai cenas un kvalitātes attiecībai, tikmēr 44% aptaujāto pirks kvalitatīvas dāvanas. Savukārt 16% aptaujāto izvēlēsies to internetveikalu, kas piedāvās ātrāko piegādi.

Lai arī mūsu pirkumi un dāvanas netiktu sasteigas, atliktas uz pēdējo brīdi vai aizkavējušās dēļ pārslodzes pakomātos, ņemiet talkā 5 vienkāršus padomus, lai laicīgi sarūpētu visas ieplānotās dāvanas, ko dāvināt Ziemassvētkos.

Pieturēties pie budžeta

Pieaugot konkurencei un saasinoties krīzes radītajām sekām, daudzi pārdevēji ķeras klāt reklāmai un mārketingam, lai veiksmīgāk piesaistītu pircēju uzmanību un palielinātu pārdošanas apjomus. Neuzķerieties uz vilinošiem piedāvājumiem, kas liks jums grozā ievietot 3 preces par 2 cenu, palielināt pirkuma summu, lai saņemtu atlaidi un citus īpašos piedāvājumus. Stingrāka pieturēšanās pie budžeta rada veiksmīgāku un pozitīvāku iepirkšanās pieredzi, kā arī palīdz izvairīties no sirdzapziņas pārmetumiem vēlāk, kad pārbaudīsiet savu konta atlikumu.

Veidot sarakstus

Līmlapiņas, piezīmes blociņā, pat speciāli šim nolūkam izstrādātass aplikācijas palīdzēs sekot līdzi savam pirkuma grozam. Dāvanas Ziemassvētkos ir īpašs un pārdomāts pirkums, tāpēc visu, kas jums ienāk prātā vai esat ieplānojuši, vislabāk ir piefiksēt piezīmēs, lai vajadzīgajā brīdī tas ir pie rokas un viegli pārskatāms. Turklāt pieturēšanās pie sava saraksta mazina vēlmi pēc spontāniem un neplānotiem pirkumiem.

Iepirkties tiešsaistē

Pārejot uz attālināto darbu un iepirkšanos, uz interneta vidi pāriet arī tie uzņēmumi, kas iepriekš tirdzniecību realizēja tikai fiziskajos veikalos. Tas nozīmē, ka mūsu kā pircēju ikdiena ir krietni atvieglota, jo mēs varam ne tikai ātri un ērti iepirkties no mājām, bet arī veiksmīgi salīdzināt dažādu tirgotāju piedāvājumu un izvēlēties pievilcīgāko mūsu maciņam. Ņemiet vērā piegādes nosacījumus un īpaši laicīgi sagādājiet pašas svarīgākās dāvanas un lietas saviem svētkiem, lai netrāpītu pašā karstākajā piegādes laikā, kas sākas decembra vidū un rada milzīgu noslodzi uz pakomātiem.

Nedomāt divreiz

Ja esat pamanījuši kādu preci no sava saraksta, rīkojaties nekavējoties un negaidiet citu iespēju - iespējams, prece rīt vairs nebūs pieejama! Šis nav mudinājums veikt spontānus pirkumus, jo, pazaudējot iespēju nopirkt kāroto, jūs riskējat patērēt vēl vairāk laika un nervu, meklējot citas alternatīvas vai medījot izdevīgāko cenu. Jūsu paziņu lokā noteikti atradīsies kāds pāris, kuru vēlaties sveikt, un ja jums acīs iekrīt perfekta dāvana pārim Ziemassvētkos, steidziet to iegādāties, neatliekot šo jautājumu uz pēdējo brīdi. Vēl viens lielisks padoms - sāciet iepirkt Ziemassvētku dāvanas ļoti laicīgi, piemēram, jau vasarā. Katru mēnesi nopērkot vien dažas lietiņas, jūs sadalīsiet savu lielo svētku budžetu uz vairākiem mēnešiem, izvairoties no pārāk lielām summām, no kurām būtu jāšķiras uzreiz. Turklāt, nesezonā var atrast labākos piedāvājumus par fantastiskām cenām.

Atbalstīt vietējos ražotājus

Jau pieminētajā Ebay Ads pētījumā atklājas ļoti jauka tendence - aizvien vairāk britu plāno atbalstīt lokālos uzņēmumus un mazo biznesu (58% no visiem aptaujātajiem), nostādot sev to kā prioritāti, izvēloties dāvanas svētkos. Arī mēs noteikti varam un spējam atbalstīt mūsu vietējos ražotājus un izvēlēties tieši viņu pakalpojumus un preces, kas radītas ar mīlestību un lielām rūpēm. Vienkāršākais veids, kā to darīt, ir painteresēties un savākt uzziņas par tiem ražotājiem, kuri atrodas mūsu tiešā tuvumā - pilsētā vai dzīvevietas apkārtnē!

Un vēl viens pēdējais padoms - iepērcieties ar prieku un dāviniet dāvanas ar smaidu! Labsajūta un siltums ir tas, kam jāpaliek mūsu sirdīs, kad apdāvinām viens otru Ziemassvētkos. Neaizmirsīsim arī par to, ka apsveikums Ziemassvētkos, varbūt arī vienkāršs, mutisks vai nosūtītas kartiņas veidā, šogad ir nepieciešams ikvienam no mums, tāpēc neskoposimies ar vārdiem un vairosim pozitīvo!