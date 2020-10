Datorkrēsli – kā izvēlēties piemērotāko?

Lielākā daļa cilvēku savu darba dienu pavada sēžot. Tas var būt ne tikai nogurdinošs, bet arī būtiski kaitēt veselībai, piemēram, izraisot muguras sāpes. Ja vēlies pavadīt produktīvu darba dienu un nesatraukties par muguras sāpēm, ir nepieciešams izvēlēties atbilstošu datorkrēslu. Esam apkopojuši būtiskākos kritērijus, kuriem noteikti jāpievērš uzmanība, izvēloties labāko risinājumu tieši sev. Datorkrēsli ir nepieciešami ikvienam no mums, tāpēc šis raksts noteikti būs noderīgs ikvienam.

Datorkrēsla pielāgojamība

Izvēloties piemērotāko datorkrēslu, ir svarīgi pievērst uzmanību tā augstumam. Vislabāk būtu izvēlēties datorkrēslu, kura augstumu ir iespējams regulēt. Šāda veida datorkrēsls būs piemērots ikvienam cilvēkam, jo to varēs pielāgot pēc vajadzībām. Piemēram, ja nepieciešami bērnu krēsli, nederēs tāds pats datorkrēsls kā pieaugušajiem. Noteikti jāpievērš uzmanība arī datorkrēsla sēdekļa virsmai.

Datorkrēsla atzveltne





Īpaša uzmanība, izvēloties labāko datorkrēslu ir jāpievērš datorkrēsla atzveltnei. Tai noteikti jābūt tādai, kas spēj noturēt tavu muguru. Noteikti pievērs uzmanība da-torkrēsla atzveltnes platumam un garumam, lai pārliecinātos, ka tas atbilst tieši tavai mugurai. Ir iespējams iegādāties arī datorkrēslus, kuru atzveltnei ir S forma – šāda veida atzveltne lieliski noturēs muguru un tev būs ērti arī tad, ja pie datora nepieciešams pavadīt vairākas stundas dienā.

Datorkrēsla materiāli





Izvēloties piemērotāko datorkrēslu, ir svarīgi pievērst uzmanību arī tam no kāda mate-riāla ir izveidots konkrētais datorkrēsls, it īpaši, ja vēlies, lai datorkrēsls kalpotu ilgu laiku. Datorkrēsls, kurš radīts no ādas, ne tikai eleganti izskatās, bet arī sniedz kom-fortu. Šāda veida datorkrēslā nebūs karsti, jo āda elpo, tādā veidā sniedzot tā lietotājam papildus labsajūtu. Datorkrēslus, kuri veidoti no ādas ir vieglāk kopjami, tāpēc nebūs jāsatraucas par to kopšanu gadījumā, ja gadīsies to netīšām nosmērēt. Bērnu krēsli, kuri radīti no ādas noteikti būs vieglāk kopjami nekā cita veida krēsli.

Ir iespējams izvēlēties arī datorkrēslu, kurš radīts no mākslīgās ādas. Arī tas ir gana izturīgs un elastīgs materiāls, tomēr jārēķinās, ka salīdzinājumā ar īstu ādu, tā aptu-venais kalpošanas laiks būs apmēram 5 gadi.

Kas veido datorkrēsla cenu?

Meklējot datorkrēslu, tu noteikti pamanīsi to, ka dator krēsli ir atšķirīgās cenās. Noteikti rodas jautājums – kāpēc? Tas visbiežāk saistīts ar to, vai datorkrēslu ir iespējams pielāgot un regulēt, kāds ir tā izmantotais materiāls u.c. Jo vairāk dažādu iespēju, jo augstāka cena. Izvēloties piemērotāko datorkrēslu tieši sev, noteikti ir vērts pievērst uzmanību visiem kritērijiem, ko esam pievienojuši augstāk, lai varētu saprast, kuri da-torkrēsli varētu būt piemērotākie tieši tev. Nav nepieciešams iegādāties pašu dārgāko krēslu, bet gan svarīgi izvēlēties krēslu, kurš būtu piemērots tavai mugurai un va-jadzībām.