Dažādu veidu krēmi ar dažādām funkcijām un mērķi – kā un kad tos lietot?

Skaistumkopšanas līdzekļu klāstā ir daudz dažādu krēmu sejai, rokām, kājām un visam ķermenim. Blakus šiem nosaukumiem redzami citi vārdi, kas norāda uz to funkcijām – mitrinošs, barojošs, nomierinošs, ādas līdzsvara uzturēšanai utt. Un, lai gan katrs krēms sniedz zināmas priekšrocības, ir svarīgi zināt to atšķirības un to, kurš ir piemērots tieši jūsu ādai. Skaistumkopšanas speciālisti neiesaka iegādāties krēmus, kas paredzēti visam ķermenim (sejai, rokām un kājām). Labāk izvēlēties specializētus skaistumkopšanas produktus, kas atrisina konkrēto problēmu.

Atšķirības sejas un ķermeņa kopšanā

Lai gan ādas slānis aizsargā mūsu ķermeni, roku, kāju un sejas āda ir ļoti atšķirīga. Sejas āda parasti ir plānāka un jutīgāka, tāpēc tai nepieciešama lielāka uzmanība un kopšana. Tikmēr ķermeņa āda ir izturīgāka pret aukstuma un mitrumu, jo aukstā sezonā ir pārklāta ar biezu apģērba kārtu. Protams, ķermeņa ādu biežāk kairina arī dažādi citi kairinātāji, piemēram, drēbju berzēšanās, skūšanās vai brūces un sasitumi. Tātad gan ķermeņa, gan sejas krēms jāmeklē atkarībā no tā, kāda krēma funkcija jums ir nepieciešama.

Atšķirības sejas krēmos

Rūpes par sejas ādu ir īpaši svarīgas – tā ir visredzamākā un jutīgākā ķermeņa daļa, turklāt veselīgas ādas barjera var tikt ilgstoši bojāta, uzklājot nepareizus skaistumkopšanas līdzekļus. Dažādas ādas problēmas var dabiski rasties arī novecošanās procesā. Piemēram, akne ir viens no visgrūtāk izārstējamiem ādas stāvokļiem, kas satrauc daudzus jauniešus. Tāpēc sejas krēms, kas nepieciešams ikdienas sejas kopšanai, ir precīzi pielāgots jūsu ādas vajadzībām.

Mitrinoši sejas krēmi . Mitrinošs un nomierinošs līdzeklis, netaukains mitrinošs pieniņš atjauno un baro ādu ar šī sviestu un aprikožu kauliņu eļļu. Dabiskā mitruma līdzsvara atjaunojošie sejas krēmi palīdz aizsargāt ādu no dehidratācijas, piešķirot tai dzīvīgumu, elastību un maigumu. Protams, ja jums ir taukaina āda, varat izvēlēties krēmu, kas regulē tauku dziedzeru darbību vai kam piemīt pretiekaisuma iedarbība, ja tam ir arī mitrinošas īpašības.

Atjaunojoši sejas krēmi pret grumbām. Daudzi vecāka gadagājuma cilvēki bieži lieto pretgrumbu sejas krēmus. Tomēr, cik daudz labuma tas dos, ir atkarīgs no tā sastāvdaļām. Viena no vissvarīgākajām sastāvdaļām, kam jābūt atjaunojošā krēmā, ir A vitamīns, kas visiem labi pazīstams kā retinols. Šis vitamīns stimulē kolagēna ražošanu, nostiprina, padara ādu gaišāku un uzlabo tās atjaunošanās procesus. Tiesa, retinolu var atrast arī sejas krēmos, kas paredzēti problemātiskai ādai. Retinols sašaurina poras, un tam piemīt pretiekaisuma īpašības, kas lieliski uzlabo problemātisku ādu ar pūtītēm.

Dažādi ķermeņa kopšanas līdzekļi

Attiecībā uz ķermeni papildu uzmanība jāpievērš vairākām galvenajām ādas zonām – rokām un kājām. Parasti šo divu ķermeņa zonu kopšana ir līdzīga, un jūs varat izmantot vienus un tos pašus ķermeņa produktus.

Mitrinoši ķermeņa krēmi . Ja pēc dušas jūtat, ka āda ir savilkta vai arī vizuāli redzat sausas ādas rajonus, jūsu ķermeņa kopšanas rutīnā jāiekļauj mitrinoši līdzekļi. Intensīvu mitrināšanu parasti nodrošina krēmi, kas satur urīnvielu. Urīnviela labi piesaista mitrumu ādā un notur to. Tas padara ādu elastīgāku, mīkstāku un veselīgāku. Citas vērtīgas sastāvdaļas sausai ādai ir pienskābe, glicerīns un dažādi noderīgi augu ekstrakti.

Dažādas konsistences krēmi

Pārskatot sejas un ķermeņa krēmu funkcijas, ir svarīgi pievērst uzmanību arī to veidiem. Dažādiem ādas tipiem un vajadzībām parasti ir nepieciešami atšķirīgas konsistences krēmi. Piemēram, gēlveida sejas krēmi iesūcas ādā ātrāk, bet biezāki un taukaināki – lēnāk. Tātad, ja jūs no rīta steidzaties un nevēlaties uzklāt dekoratīvo kosmētiku uz spīdīgas ādas, ieteicams iegādāties gēlveida krēmu.

Viegli un taukaini krēmi . Parasti sejas krēmus iedala dienas un nakts krēmos. Dienas krēms iesūcas ātrāk un neatstāj uz ādas krēma atlikumus. Tikmēr nakts krēmi ir treknāki un darbojas kā barojoša/atjaunojoša sejas maska. Ķermeņa krēmi parasti ir vieglākas tekstūras un ātri uzsūcas. Tiesa, nopērkot īpaši treknu krēmu, jums būs jāpagaida mazliet ilgāk, pirms varēsiet vilkt ciešas drēbes.

. Parasti sejas krēmus iedala dienas un nakts krēmos. Dienas krēms iesūcas ātrāk un neatstāj uz ādas krēma atlikumus. Tikmēr nakts krēmi ir treknāki un darbojas kā barojoša/atjaunojoša sejas maska. Ķermeņa krēmi parasti ir vieglākas tekstūras un ātri uzsūcas. Tiesa, nopērkot īpaši treknu krēmu, jums būs jāpagaida mazliet ilgāk, pirms varēsiet vilkt ciešas drēbes. Gēlveida krēmi. Ķermeņa un sejas krēmi uz ūdens bāzes ātri iesūcas ādā, piepildot to ar nepieciešamajiem vitamīniem un minerālvielām. Tiesa, ķermeņa krēmu ar gēlveida tekstūru ir nedaudz mazāk, taču tos bagātīgi atradīsiet sejas krēmu piedāvājumā. Tā ir viena no labākajām izvēlēm sievietēm, kurām no rīta patīk lietot pūderi vai citu kosmētiku.

Uzraugiet un rūpējieties par savas ādas stāvokli

Zinot katra krēma pamatīpašības, ir daudz vieglāk izvēlēties labāko. Atcerieties, ka, iestājoties aukstajai sezonai, jūsu āda piedzīvo daudzus kairinātājus – lietu, aukstumu, vējš padara ādu sausāku un neļauj tai palikt tvirtai un mirdzošai. Tikai jūs varat palīdzēt to aizsargāt, atbilstoši pielāgojot savu ādas kopšanas rutīnu.