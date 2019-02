Dr. Mauriņa vēnu klīnikas flebologi februārī aicina medicīnas darbiniekus!

“Ikviens Latvijas mediķis ir svarīgs! No sanitāres līdz profesoram, no Liepājas līdz Daugavpilij! Medicīnas personāls no valsts atbalsta, šķiet, atstāts novārtā,” stāsta “Dr. Mauriņa Vēnu klīnikas” vadītājs, medicīnas doktors, ķirurgs flebologs Uldis Mauriņš. “Tāpēc februārī ikvienam medicīnas darbiniekam ir iespējams atnākt uz konsultāciju gan Rīgā, gan izbraukuma pieņemšanās visā Latvijā. Un, ja nepieciešama vēnu operācija, to var veikt februārī ar atlaidi.”



Kādas pazīmes liecina, ka vajadzētu konsultēties ar flebologu?

Būtiskākās sūdzības: parādījušās redzamas vēnas un vēnu mezgli kļūst arvien izteiktāki; kājās ir smaguma sajūta, kas progresē dienas laikā, var būt arī sāpes un nogurums; raksturīga pazīme ir kāju tūska, ko ļoti labi var sajust, kad, laikam kļūstot vēsam, sākam valkāt zābakus – pēc maiņas apavos nostaigātas dienas izrādās, ka tiem nevar aizvilkt rāvējslēdzēju.

Vai mediķu profesijā šādas sūdzības ir raksturīgas?

Jā, jo kolēģi visu darbdienu lielākoties pavada uz kājām, līdz ar to pilnvērtīgi nestrādā muskuļi, kas palīdz venozajām asinīm virzīties uz sirdi, tādēļ vēnu problēmas viņiem varētu būt divreiz biežāk nekā populācijā kopumā. Veicot ultraskaņas duplekssonogrāfijas izmeklējumu, mēs varam precīzi noskaidrot, vai par minētajām sūdzībām ir vainīgas vēnu problēmas un kādas tās ir. Februārī, uzrādot medicīnas darbinieka identifikācijas dokumentu, mūsu klīnikā būs iespējams saņemt ārsta konsultāciju, kas ietver šo izmeklējumu, ar 20% atlaidi. Tā ir nesāpīga un nekaitīga, un to var veikt arī tad, ja pagaidām nekādu sūdzību nav vai tās ir minimālas. Savlaicīgs risinājums vienmēr ir labāks nekā novēlots.

Kādas atlaides un kāda veida operācijām mediķi varēs saņemt februārī?

Būs 20% atlaides vēnu lāzeroperācijām bez sānu atzarojumu izņemšanas, kas ir mūsu klīnikā visbiežāk praktizētās operācijas – tādas veicam aptuveni četrās piektdaļās gadījumu. Operācijas standarta cena vienai kājai ir 700 eiro, bet medicīnas darbiniekiem februārī tā maksās 560 eiro.

Plašāk ar Dr.Mauriņa Vēnu klīnikas piedāvātajiem pakalpojumiem iespējams iepazīties šeit.