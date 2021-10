Eiropas ziemas riepas

No 1. decembra līdz 1. martam ziemas riepu lietošana automašīnām ir obligāta prasība, savukārt, no 1. oktobra līdz 1. maijam ir atļauts uzstādīt riepas ar radzēm. Ņemot vērā to, ka laikapstākļi mūs mēdz pārsteigt nesagatavotus, ir skaidrs, ka riepas ir jāpiemēro laikapstākļiem, nevis otrādi. Pēdējos gadus ir novērojams, ka apledojums un sniegs nav nekāds fenomens arī pēc 1. marta, tādēļ ieteikums ziemas riepas nomainīt tikai tad, kad laikapstākļi ir kļuvuši stabili. Ziemas riepas ar radzēm mēdz dēvēt arī par Eiropas ziemas riepām, jo ir piemērotas braukšanai mums raksturīgos laikapstākļos. Atšķirībā no Skandināvu ziemas riepām, ko ir iecienījuši tie, kuriem jābrauc īpaši ekstrēmos un ziemīgos laikapstākļos, cietās ziemas riepas, jeb riepas ar radzēm, ir paredzētas maigākiem ziemas laikapstākļiem.

Atšķirības no citām riepām

Vispirms jāsaka, ka pastāv divas lielas atšķirības:

cena – cietā sastāva ziemas riepas ir lētākas.

veiktspēja uz ceļa seguma - tām ir nedaudz zemāki rādītāji braukšanai pa sniegu un ledu, taču neviens nepārspēj to veiktspēju uz sausa un slapja asfalta, kas ir tipisks Latvijas autoceļu stāvoklis. Ja pārvietošanās ar auto pārsvarā notiek tikai pa pilsētas ceļiem, tad šīs riepas būs pareizā izvēle. MMKserviss.lv darbinieki palīdzēs izvēlēties pareizāko un piemērotāko risinājumu katra klienta vajadzībām.

Vai ziemas riepas ir katru gadu jāpērk jaunas?

Autobraucēji ir dažādi un dažādi ir arī ne tikai braukšanas paradumi, bet arī riepu maiņas tradīcijas. Ir autobraucēji, kas izvēlas braukt ar vissezonu riepām. Tas nav nekāds retums un tas nav nepareizi, jo, piemēram, ja ar auto tiek braukts salīdzinoši reti un tiek veikts maršruts pa tīrītām pilsētas ielām, vissezonu riepas arī būs optimālākais risinājums, taču, sākoties nākošajai ziemas sezonai, jāpārliecinās par atbilstošu protektora biezumu. Ir klienti, kuri izvēlas lietotu riepu iegādi. Šeit uzreiz jāsaka, ka visas mazlietotās riepas ir pārbaudītas un drošas, tādēļ par to piemērotību ekspluatēšanai nav jāšaubās. Savukārt, ja izvēlaties savas, jau esošās ziemas riepas izmantot arī nākošajā ziemā, jāpārliecinās par piemērotiem apstākļiem to uzglabāšanai, lai neveidotos deformācija.