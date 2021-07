Ērtākai ikdienai – Praktiski padomi virtuves iekārtošanā

Virtuve pavisam noteikti ir viena no svarīgākajām, ja pat ne pati svarīgākā telpa mājoklī – virtuvē gatavojam un baudām maltītes, uzņemam ciemiņus, pavadām kopīgus rītus un vakarus ar ģimeni. Lai virtuve būtu ērta un funkcionāla, svarīgi, lai tā tiktu pareizi iekārtota, un tas nebūt nav viegls uzdevums. Iekārtosi virtuvi pirmo reizi vai pārveidosi esošās virtuves interjeru? Tev noteikti noderēs praktiski padomi virtuves iekārtošanā!

Krāsas

Tumšas krāsas var radīt virtuvē ļoti drūmu atmosfēru, tādēļ dod priekšroku gaišajam! Gaišas krāsas, arī pasteļtoņi kalpo ne tikai estētiskiem, bet arī praktiskiem nolūkiem – padara telpu šķietami plašāku un vieglāku.

Materiāli

Atcerieties, ka virtuve ir telpa, kurā mēdz notikt vislielākās nekārtības – tauku un pārtikas atliekas, karsts un auksts, dažādi šķidrumi, līdz ar to virtuvē jābūt materiāliem, kas to visu izturēs. Vispraktiskākie virtuves virsmas materiāli ir granīts un marmors, grīdai – lamināts, ierīcēm – nerūsējošais tērauds, savukārt mēbelēm – koks un koka izstrādājumi. Protams, katram no šiem materiāliem ir savas priekšrocības un trūkumi, kurus vajadzētu izpētīt!

Trijstūra likums

Ikvienā virtuvē vajadzētu ievērot trijstūra likumu - plīts, izlietne un ledusskapis atrodas tuvu viens otram, izvietoti trijstūra formā. Trijstūra likums ir funkcionalitātes pamats, jo tikai tā vienmēr varēsi bez problēmām piekļūt šiem elementiem, kā arī viegli pārvietoties starp zonām.

Skapīši

Skapīši ir neatņemama virtuves sastāvdaļa, tomēr vienmēr vajadzētu rūpīgi apdomāt katra skapīša jēgu – cik ietilpīgs un praktisks tas ir. Lai arī daudzi uzskata, ka virtuvē nekad nevar būt par daudz skapīšu un plauktu, patiesībā to gandrīz vienmēr ir par daudz, tādējādi virtuve tiek pārblīvēta un apkārt valda haoss. Lieliska opcija ir izvietot skapīšus nevis horizontāli gar sienu, bet gan vertikāli vienu uz otra – apakšējos nodalījumos var uzglabāt priekšmetus, kas tiek izmantoti biežāk, savukārt augšējos nodalījumos to, kas tiek izmantots retāk.

Uzglabāšanas vieta

Ikvienā virtuvē ir daudz trauku, priekšmetu, aksesuāru, ierīču, un katram no šiem komponentiem nepieciešama sava vieta, tādēļ izveido gudru uzglabāšanas vietu – izmanto ne tikai skapīšus, bet arī šķietami nelietderīgus stūrus, kuros iespējams izvietot papildu nodalījumus. Lai atrast nepieciešamo ir pēc iespējas ērtāk, dod priekšroku izvelkamiem vai rotējošiem plauktiem!

Apgaismojums

Prasmīgi izmantojot apgaismojumu, ikvienu telpu iespējams padarīt gaišāku, tādējādi ērtāku lietošanai. Jāņem vērā, ka virtuvē nepietiek tikai ar centrālo apgaismojumu – pievieno led virtenes virs darba virsmas, lampiņas skapīšos, kā arī stāvlampu pie ēdamgalda. Lieliska opcija ir arī tvaika nosūcējs ar apgaismojumu, kas noderēs, gatavojot. Seko līdzi, lai tiktu izmantots pēc iespējas dažāds apgaismojums, kā arī tas tiktu izvietots vairākos līmeņos!

Sadzīves tehnika

Mūsdienās vairs nav jāuztraucas par to, ka sadzīves tehnika neiederēsies kopējā virtuves interjerā, jo pieejama tāda opcija kā iebūvējama virtuves tehnika, turklāt to vari paslēpt aiz skapīšu durvīm.

Lai virtuve netiktu pārblīvēta ar daudz un dažādām ierīcēm, izvēlies daudzfunkcionālas ierīces, kā piemēram jaudīgs virtuves kombains, kas noderēs gan dažādu mīklu pagatavošanai, gan smalcināšanai, gan putošanai. Plašs virtuves tehnikas piedāvājums, tai skaitā ledusskapji un viss cits, bez kā nav iedomājama ērta un funkcionāla virtuve, pieejams interneta veikalā Elkor.lv!

Domājot par to, kā iekārtot ērtu virtuvi, neaizmirsti par funkcionalitāti, kas ir ikvienas telpas priekšnoteikums – dizainam un estētikai, protams, ir liela nozīme, tomēr tieši funkcionalitāte nodrošina ērtu un patīkamu telpas izmantošanu. Ievērojot šos padomus, Tu noteikti spēsi iekārtot patīkamu un funkcionālu virtuvi, nodrošinot, ka tā ir telpa, kurā vēlies atgriezties atkal un atkal. Lai izdodas!