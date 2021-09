Kā grāmatvedība var palīdzēt uzņēmumam attīstīties?

Kā zināms, ikviena uzņēmuma viens no galvenajiem darbības mērķiem ir peļņas gūšana un nemitīga attīstība. Bet kurš cilvēks uzņēmumā atbild par skaitļiem un aprēķiniem? Protams, tas ir grāmatvedis, līdz ar to labs grāmatvedis uzņēmumam pilnīgi noteikti var palīdzēt saimniekot gudri un līdz ar to attīstīties.

Bez sodiem

Tā kā no uzņēmumu peļņas tiešā veidā atkarīgi arī mūsu valsts budžeta kopējie ienākumi, valsts iestādes nemitīgi seko līdzi nodokļu nomaksas rādītājiem. Ar dažādu atskaišu un deklarāciju palīdzību nemitīgi “roka tiek turēta uz pulsa”, nepieļaujot nekādas novirzes, savukārt par kļūdām var nākties maksāt bargas soda naudas vai pat nonākt līdz tiesvedībām. Līdz ar to šī ir joma, kas tiešā veidā atkarīga no grāmatveža darba kvalitātes – ja grāmatvedis strādā atbilstoši, ja grāmatveža pakalpojumi ir sniegti augstā līmenī, uzņēmuma vadība var justies droši, ka nekādi papildu uzrēķini netiks veikti un uzņēmuma vadība var pilnībā koncentrēties uz attīstību.

Gudra finanšu plānošana

Neviens cilvēks nevar būt eksperts visās jomās, tāpēc arī uzņēmumā pastāv darbu dalīšana un vadītājam ikdienā nemaz nav nepieciešams pārzināt visas nodokļu un finanšu plānošanas nianses, tas ir grāmatveža un finanšu direktora pārziņā. Arī gada pārskats, ko var uzskatīt par uzņēmuma darbības ikgadēju kopsavilkumu, dažkārt uzņēmuma vadītājam var nesniegt precīzu priekšstatu, līdz ar to labs grāmatvedis ir kā vidutājs, kurš “tulko” skaitļus vadītājam saprotamā valodā un palīdz pieņemt gudrus finanšu lēmumus.

Gudra resursu pārvaldība

Viena lieta ir zināt visus nodokļus, kas katram uzņēmumam ir jāmaksā, bet cita – prast tos pielietot gudri, apzinoties, kurās jomās ir iespējama un likumdošanas ietvaros pieļaujama optimizācija, bet kuros gadījumos ne. Arī te grāmatvedis var palīdzēt, sekojot līdzi uzņēmuma ikdienas attīstībai un pārzinot izdevumu un ienākumu pozīcijas.

Sinerģija

Protams, lai grāmatvedība varētu palīdzēt uzņēmumam attīstīties, nemitīgi ir jānotiek sinerģijai. Lieliski, ja vadība pirms būtisku lēmumu pieņemšanas sazinās ar grāmatvedību un uzreiz izplāno arī konkrētā darījuma nodokļu aspektus. Tā abām pusēm būs vieglāk strādāt un palīdzēt vienai otrai attīstīties.