Kā kopt sejas ādu pēc 30 gadu vecuma

Divdesmit gadu vecumā sejas āda ir tvirta, gluda un spējīga izskatīties lieliski pat pēc negulētām naktīm un ballītēm. Pienākot vecumam pēc trīsdesmit, vairs nav tik vienkārši. Sejā jau sāk atspoguļoties dzīvesveids, nogurums un apkārtējās vides ietekme, tāpēc šajā brīdī ir sajūta, ka kaut kas jāsāk darīt savādāk. Ne tikai attiecībā uz dzīvesveidu, bet arī sejas kopšanas paradumiem, ja gribam saglabāt ādas labo izskatu. Ko vajadzētu ņemt vērā, rūpējoties par sejas ādu pēc trīsdesmit gadu vecuma?

Jāievieš sejas ādas kopšanas rutīna

Pēc trīsdesmit vairs nestrādā sejas ātra nomazgāšana un došanās savās dienas gaitās. Šis ir brīdis, kad ādas spēja pašai parūpēties par savu atjaunošanos un vajadzīgā mitruma līmeņa uzturēšanu sāk mazināties. Tāpēc nepieciešams ieviest pārdomātu ādas kopšanas rutīnu. Āda saudzīgi jāattīra un jākopj katru dienu. Ko un kā darīt? Jānoskaidro, kāds ir ādas tips un stāvoklis, kas arī ļaus izvēlēties piemērotāko kopjošo kosmētiku. Sejas ādas kopšanas rutīnā noteikti jāiekļauj:

Attīrīšana – tas jādara gan no rīta, gan vakarā. Rūpīgi jānoņem dekoratīvā kosmētika un atmirušās ādas šūnas. Jāatceras arī par kakla ādu, kas palēnām sāk zaudēt savu tonusu, tāpēc ir jāsāk kopt. Pāris reizes nedēļā vēlama arī dziļāka attīrīšana ar skrubjiem un sejas maskām.

Mitrināšana un barošana – šajā vecumā sāk mazināties mitruma līmenis ādā, tāpēc ir īpaši jādomā par tā atjaunošanu gan ar mitrinošiem krēmiem un serumiem, gan ūdens patēriņu. Jāizvēlas krēmi, kuri satur vitamīnus, antioksidantus un citas ādu stiprinošas un barojošas sastāvdaļas. Ieteicams sākt lietot ne tikai dienas, bet arī nakts krēmu, kas palīdzēs ādai atjaunoties.

Jāiegādājas pirmais pretgrumbu krēms

Daudz tiek diskutēts par to, kad jāsāk lietot pretgrumbu krēms. Lai gan pēc trīsdesmit gadu vecuma pirmās novecošanās pazīmes tikai sāk parādīties un nav izteiktas, tomēr tas ir īstais brīdis bremzēt novecošanās procesus agrīnā stadijā. Jāizvēlas pretgrumbu krēms, kas piemērots pirmo novecošanās pazīmju novēršanai. Nav vajadzības uzreiz ķerties pie smagās artilērijas, jo āda joprojām spēj pati cīnīties ar ārējās vides ietekmi, tikai tai nepieciešams nedaudz vairāk atbalsta. Vislabāko efektu varēs iegūt, ja tiks lietots gan dienas, gan nakts pretgrumbu krēms. Tieši naktī ādā norisinās būtiski atjaunošanās procesi, kas ar piemērota krēma vai seruma palīdzību būs daudz efektīvāki.

Jāsāk rūpēties par ādu ap acīm

Šis arī ir īstais brīdis, kad sākt vairāk uzmanības pievērst ādai acu zonā. Ja agrāk izmantojāt to pašu dienas krēmu vai nelietojāt krēmu šajā zonā vispār, tad pēc trīsdesmit gadu vecuma tas jāsāk darīt, jo acu zona ir viena no pirmajām, kurā var manīt novecošanās pazīmes. Āda acu zonā saudzīgi jāattīra no kosmētikas un jāuzklāj ādas stāvoklim piemērots krēms. No rīta zem acīm var būt tūska, tumši loki. To novēršanai var lietot hidrogela patčus, kas mazina noguruma pēdas, tumšos lokus, sniedz liftinga efektu. Vēl acu zonai ir svarīga aizsardzība no saules iedarības. Tāpēc jāatceras par kvalitatīvām saulesbrillēm. Tās aizturēs UV starus un mazinās vajadzību samiegt acis, aizkavējot grumbiņu veidošanos.

Jālieto krēms ar UV filtru

Saule ir viens no ādas novecošanās veicinātājiem, kā arī tās ietekmē pēc trīsdesmit gadu vecuma var veidoties pigmentācija. Tāpēc ir svarīgi lietot ne tikai saules aizsargkrēmu ķermenim, bet arī īpaši padomāt par sejas ādas aizsardzību. Jāizvēlas sejas un acu krēms ar UV filtru. Tas jālieto ne tikai vasarā, bet visu gadu, jo UV staru iedarbība notiek visu laiku, arī mākoņainās dienās. Sejas āda ir viena no atklātajām ķermeņa zonām, tāpēc tā īpaši jāsargā. Sejas krēmi pieejami ar dažādu SPF filtru līmeni. Jo gaišāka, jutīgāka un uz pigmentāciju tendētāka āda, jo spēcīgāku aizsardzības līmeni jānodrošina.

Jāsāk apmeklēt kosmetologs

Sejas procedūras nav tikai priekš nobriedušām dāmām. Jau pēc trīsdesmit gadu vecuma vēlams atrast savu kosmetologu, kurš novērtēs ādas stāvokli un ieteiks pirmās atbalstošās procedūras, kas piemērotas, lai āda ilgāk saglabātu jauneklīgu izskatu. Kosmetologs arī var sniegt noderīgus padomus par ādas kopšanu un risināt ādas problēmas.