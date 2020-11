Kā lieki neizšķiest laiku?

Vecais un labais teiciens par to, ka nevajag atlikt uz rītdienu to, ko var izdarīt šodien, ir diezgan patiess. Tomēr, ko darīt, ja padarāmo darbu ir tik daudz, ka no domām par tiem mati ceļas stāvus? Un ja šobrīd tam nav garastāvokļa vai ja vienkārši piemeklējis slinkums? Attaisnojumus kādu darbu nepildīšanai var atrast vienmēr, tomēr bieži vien darbu atlikšanai par iemeslu kalpo nevis laika trūkums, bet gan neorganizētība.

Pareiza darbu organizācija palīdzēs ietaupīt laiku un izdarīt to, ko nepieciešams. Lai laiks netiktu izšķiests velti, var noderēt daži padomi.

Nākamajai dienai sagatavojieties jau iepriekšējā vakarā!

Ir vērts jau iepriekšējā vakarā sagatavoties nākamajai dienai. Var apdomāt, kādi darbi nākamajā dienā jādara, kādas lietas būs nepieciešamas un vai tās būs viegli sasniedzamas nepieciešamajā brīdī. Īpaši, ja no rīta agri jāceļas.

Izveidojiet darāmo darbu sarakstu

Kad darbu ir daudz un grūti saprast, no kura gala tiem ķerties klāt, ir vērts izveidot darāmo darbu sarakstu, piemēram, ar lietām, kas paveicamas konkrētajā dienā. Sarakstu var veidot sākot no svarīgakājām lietām, beidzot ar sīkiem darbiņiem, kas neaizņems pārāk daudz laika.

Padarīto darbu no saraksta var izsvītrot, tā dodot sev stimulu darboties tālāk. Tad arī tas uzskatāmi parādīs, ka darbi iet uz priekšu. Un droši var rakstīt sev zīmītes ar atgādinājumiem par darāmajiem darbiem, lai nekas netiktu aizmirsts.

Kontrolējiet sevi!

Zinot darāmo darbu skaitu, var izveidot plānu to izpildei gan dienas, gan nedēļas griezumā. Labs veids, kā kontrolēt sevi un savu laiku, ir noteikt darbu izpildes termiņus. Un šajos termiņos ir jāmācās iekļauties, īpaši, ja tie ir kādi nopietnāki darbi, kurus nav iespējams atlikt.

Vai arī, ja negribas darīt, kādu nepatīkamāku darbu, ir jāapzinās, ka tas ir jāizdara, un tad kā labs stimuls var kalpot doma par to, ka ātrāka pienākuma izpilde nesīs pozitīvu rezultātu. Arī atpūta pēc tam liksies patīkamāka, jo nemocīs sirdapziņa par nepaveiktajiem darbiem.

Cīnieties pret veltīgu laika izšķiešanu!

Neļaujiet nenozīmīgiem sīkumiem atņemt jau tā tik dārgo laiku. Protams, ir vilinoši ieskatīties sociālajos tīklos vai paskatīties kādu smieklīgu video, tomēr šādi laiks var paskriet nemanot. Savukārt darbi būs palikuši nedarīti. Tieši tāpēc, lai veiksmīgi organizētu savu darbu, jāizvairās no jebkādiem traucēkļiem, kas novērš uzmanību.

Lai laiks netiktu izšķiests velti, var arī ar sevi sarunāt, ka vispirms tiks izdarīti visi nepieciešami darbi, savukārt pēc tam varēs pievērsties citām nodarbēm. Kā labs mierinājums un stimuls var kalpot arī doma, ka, jo ātrāk tiks izpildīti pienākumi, jo ātrāk būs iespējams nodarboties ar patīkamākām lietām.