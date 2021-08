Kā lietot un kopt briļļu ietvarus, lai tie kalpotu ilgāk

Briļļu ietvari ir tas elements, kas veido briļļu dizainu un nēsātāja vizuālo tēlu. Tieši pie briļļu ietvaru formas tiek pielāgotas briļļu lēcas. Un no briļļu ietvaru kvalitātes atkarīgs, cik ilgi brilles kalpos. Ja nepieciešams, lēcas var nomainīt, ja radušies skrāpējumi vai stikliņš saplīsis, bet ar ietvaru ir sarežģītāk. Ne vienmēr to var salabot, ja tas deformējies vai salūzis. Tāpēc ir būtiski zināt dažas nianses par to, kā apieties ne tikai ar briļļu lēcām, kas parasti tiek akcentēts, bet arī briļļu ietvariem, lai tie izskatītos labi un kalpotu pēc iespējas ilgāk.

Arī briļļu ietvari regulāri jātīra

Esam pieraduši, ka briļļu stikliņi jātīra ar speciālu līdzekli un lupatiņu, lai atbrīvotu tos no netīrumiem un pirkstu nospiedumiem. Šāda tīrīšana jāveic ne tikai lēcām, bet arī briļļu ietvariem, jo uz to virsmas, locījumu vietās un ap deguna ķepiņām arī sakrājas gana daudz netīrumu, ādas palieku, kosmētikas. Īpaši aktuāli tas ir vasarā, kad seja vairāk svīst. Tas viss rūpīgi un saudzīgi jānotīra. Tīrīšanu var veikt gan ar speciālo līdzekli, gan ar saudzīgu tīrīšanas līdzekli, kuru izmanto mājās. Neveicot ietvaru regulāru kopšanu, uz tiem var veidoties baktērijas, sabojāties materiāls un samazināties ietvaru estētika. Lai iztīrītu netīrumus, kas sakrājušies starp briļļu ietvaru un lēcām, pieejama speciāla tīrīšanas metode – ultraskaņas vanna, ar kuras palīdzību var novērst piesārņojumu grūti pieejamās vietās.

Nav ieteicams brilles nēsāt uz galvas

Viens no paradumiem, ar kuru grēko liela daļa briļļu īpašnieku, visbiežāk attiecībā uz saulesbrillēm, ir likšana uz galvas. Tādā veidā ietvars ātri izļogās, kājiņas kļūst vaļīgas, deformēja un pat var mainīties lēcas fokusa attālums. Briļļu ietvari ir samērā trausli un viegli deformējami, tāpēc, ja iegādātas dārgākas brilles, kuras vēlas izmantot ilgstoši, labāk nelikt tās uz galvas. Kā alternatīvu varat izmantot briļļu aukliņu vai ķēdīti, kas ļaus brillēm ērti karāties kaklā brīžos, kad tās nav vajadzīgas. Tomēr arī šādā gadījumā ir jāpievērš uzmanība, lai netīšām brilles pret kaut ko neatsistos.

Brilles jāuzliek un jānoņem ar abām rokām

Kādā veidā vēl briļļu ietvari deformējas un sašķiebjas? Ja brilles nepareizi uzliek un noņem. Vispareizāk to darīt ar abām rokām, saņemot brilles aiz kājiņām. Jāievēro taisna kustība, nevis jāvirza brilles caur vienu sānu, kas rada deformēšanās risku. Ir vērts patrenēt pareizu briļļu uzlikšanas un noņemšanas tehniku, jo tas palīdzēs izvairīties no defektiem un ļaus kalpot brillēm daudz ilgāk.

Ik pa laikam jāpārbauda ietvara stāvokli

Ikviena lieta ar laiku nolietojas. It īpaši tās, kuras aktīvi tiek izmantotas. Brilles tādas ir. Tāpēc vēlams ik pa laikam pievērst uzmanību briļļu ietvara stāvoklim, paskatīties, vai nav izkustējušās skrūvītes un citi elementi, kas padara ietvaru vaļīgu vai neļauj brillēm stāvēt kā nākas. Ikviens optikas salons arī piedāvā briļļu remontu. Ja radušies sīki defekti, tad labāk uzreiz aiznest salabot, nevis gaidīt, ka bojājums paliks nopietnāks un vairs nebūs labojams.

Brilles jāglabā futrālī

Iegādājoties brilles, noteikti jānopērk arī futrālis, jo tā ir labākā un drošākā vietā jūsu brillēm. Tās būs pasargātas no skrāpējumiem, traumām un citām nevēlamām ietekmēm. Futrāli labāk vienmēr turēt somiņā vai automašīnā, lai tas būtu pa rokai, kad brilles uz kādu brīdi jānoņem. Futrālī arī ērti uzglabāt briļļu tīrīšanas drāniņu. Briļļu futrālis var kļūt arī par stilīgu aksesuāru, jo pieejami dažādi dizaini, materiāli un formas. Katrs var atrast savam stilam un dzīvesveidam piemērotāko.

Jāizvairās no ietvara saskares ar karstumu

Arī pārmērīga karstuma ietekme nenāk par labu briļļu ietvariem, tie var deformēties, izbalēt vai sākt kust. Tāpēc labāk neatstājiet brilles, piemēram, uz auto paneļa karstā dienā, kur temperatūra kļūst ļoti augsta, izvairieties no ugunskura, pirts, cepeškrāsns un citu karstuma avotu ietekmes. Karstums negatīvi ietekmē arī briļļu lēcas, kas var saplaisāt vai iegūt citus nevēlamus defektus, kuru dēļ vairs nebūs lietojamas. Ja ieguldāt līdzekļus kvalitatīvās brillēs, tad arī jārūpējas par to pareizu, saudzīgu lietošanu, atbilstošu kopšanu un uzglabāšanu, lai šis aksesuārs teicami kalpotu ilgu laiku.

