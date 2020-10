Iegādājoties jaunas kurpes, pēc iespējas ilgāk gribas saglabāt to svaigo izskatu. Īpaši svarīgi tas ir tad, ja iecerēts kurpes nēsāt ilgāk par vienu sezonu. Tieši tāpēc var noderēt padomi par to, kā nodrošināt to, ka apavi ilgāk izskatās kā jauni.

Profesionālie apavu kopšanas līdzekļi

Daudzi uzskata, ka pietiek, ja laiku pa laikam kurpes notīra ar visparastāko apavu krēmu, tomēr apkārtējā vide un laikapstākļi var ietekmēt apavu stāvokli tik ļoti, ka uz tiem paliek skrāpējumi un traipi. Pat vislabākais krēms nepalīdzēs noslēpt skrāpējumus. Tāpēc ir svarīgi iepazīties ar apavu kopšanas līdzekļu klāstu, lai izvēlētos saviem apaviem vispiemērotākos, ņemot vērā kurpju vai zābaku materiālu, kā arī attiecīgo sezonu.

Piemēram, rudenī noderēs līdzekļi, kas palīdzēs kurpes pasargāt no mitruma iedarbības. Mūsdienās viegli pieejami gan sieviešu apavi internetā, gan arī vīriešu apavi internetā. Tie ir ērti nopērkami. Tieši tāpat internetā var iegādāties arī apavu kopšanas līdzekļus.

Impregnācija

Impregnācija nozīmē to, ka apavi tiek apstrādāti ar speciālu līdzekli, kas pasargās tos no apkārtējās vides ietekmes, piemēram, sāls, dažādām ķimikālijām un netīrumiem.

To vislabāk veikt jau tikko nopirktiem apaviem, vēl pirms nēsāšanas. Arī pati procedūra nav sarežģīta, atliek vien izsmidzināt līdzekli uz kurpēm un pagaidīt, kad viss ir nožuvis.

Ja apavi tiek vilkti ilgāk par vienu sezonu, šo procedūru var veikt vienu reizi gadā pirms sezonas sākuma. Galvenais, kas jāpatur prātā- to var veikt tikai tīriem un sausiem apaviem.

Kaitīgā sāls ietekme

Līdz ar pirmajām salnām un apledojumu uz ielām parādīsies arī sāls kaisītāji. Jau sen zināms, cik ļoti tas kaitē apaviem, bojājot to materiālu un atstājot nepatīkamus pleķus.

Lai pasargātu apavus no sāls, tie jāapstrādā ar speciālu līdzekli, kas paredzēts tieši šim mērķim, piemēram, apavu krēmus un aerosolus ar lanolīnu. Ja nu tomēr kurpes nav apstrādātas, tad galvenais ir paturēt prātā, ka vēlams apavus notīrīt jau uzreiz, pirms sāls iesūcies apavu materiāla dziļākajos slāņos.

Tikko kā gadījies apavus nosmērēt sāls maisījumā, vēlams uzreiz tos noslaucīt ar salveti vai lupatiņu. Ja vēlas un ir iespēja, tad uzreiz apavus var noskalot tīrā ūdenī un nosusināt ar sausu lupatiņu. Pēc tam var likt apavus žāvēties.

Apaviem līdzi dotā instrukcija

Labus padomus, kā rūpēties par tikko iegādātajiem apaviem, spēj sniegt arī līdzi dotā instrukcija. Tieši instrukcijā varēs uzzināt, kā vislabāk kopt konkrētā materiāla apavus, lai paildzinātu to jauno izskatu un kalpošanas ilgumu.

Tāpat instrukcijā būs minēts, kādus kopšanas līdzekļus labāk izmantot. Arī pārdevēji veikalos var sniegt rekomendācijas par apavu kopšanu.

Pareiza uzglabāšana

Apavu kopšana attiecas ne tikai uz to brīdi, kad tie tiek aktīvi izmantoti dienas gaitās, bet arī uz to brīdi, kad tie jāuzglabā. Tāpēc ir svarīgi parūpēties arī par pareizu apavu uzglabāšanu. Glavenais, kas jāpatur prātā- apavus nevajadzētu uzglabāt polietilēna maisiņos. Tie var radīt mitrumu, kas var sabojāt apavus.

Apavus arī nevajadzētu uzglabāt telpās, kur ir mitrs un vēss gaiss, jo tad iespējama pat kurpju pelēšana. Vislabāk apavus uzglabāt kastēs vai auduma maisiņos telpās, kuras ir labi vēdināmas. Pirms kurpes likt kastē vai maisiņā, tās jāietin mīkstā papīrā. Savukārt, ja apavi tiek turēti telpās, nevajadzētu tos likt tuvu radiatoram.