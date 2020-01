Kā panākt skaņas izolāciju dzīvoklī?

Daudzdzīvokļu māju iemītnieki nereti saskaras ar situāciju, kad skaņas izolācija nav uzdevumu augstumos. Kā atrisināt šo problēmu un pasargāt sevi un savus kaimiņus? Lūk, daži materiāli, kas uzstādāmi pašu spēkiem un palīdz uzlabot skaņas izolāciju dzīvojamās telpās.

Jo biezāks, jo labāks

Skaņu vislabāk slāpē poraini materiāli, tomēr visnotaļ labu skaņas izolāciju nodrošina arī biezi un masīvi priekšmeti. Šī iemesla dēļ, skaņas izolācija tiešā veidā atkarīga no mājas būvniecībā izmantotajiem materiāliem un to biezuma. Piemēram, ja salīdzina divas sienu konstrukcijas, kuras pildītas ar skaņu absorbējošos akmens vati – tādu, kurā ģipškartons ir vienā kārtā, vai tādu, kurā ģipškartons ir divās kārtās, – lielāku skaņas izolāciju nodrošinās divu ģipškartona kārtu siena.

Ir svarīgi ne tikai izvēlēties piemērotu materiālu, bet arī pārliecināties, ka ar to nesaskaras sienas stiprinājumi un caurules, kas skaņas vibrācijas tik un tā novadīs līdz apkārtējai videi.

Izturīgākie materiāli

Daži meistari uzskata, ka vislabākais veids kā panākt veiksmīgu skaņas izolāciju ir divu skaņu absorbējošu materiālu apvienošana. Tiek uzskatīts, ka veiksmīgi darbojas putupolistirola plāksnes, kas apmestas ar apmetuma kārtu. Šie materiāli labi absorbē cilvēku balss skaņas vai uz grīdas nomestu priekšmetu trokšņus.

Vēl var izmantot ģipškartona un minerālvates kombināciju. Svarīgi atcerēties, ja sienām tiek izmantots koka karkass, tad skaņu izolējošiem materiāliem būtu jābūt vismaz 8–10 mm biezumā, bet, ja izmantots metāla karkass, – vismaz 15 mm biezumā. Jāņem vērā, ka skaņas izolācijas ievietošana nedaudz samazina dzīvojamās telpas platību.

Ne tikai sienas

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu skaņas izolāciju dzīvoklī, svarīgi neaizmirst arī par grīdām. Grīdām vispiemērotākie ir elastīgi un triecienu amortizējoši materiāli. Tie varētu būt gan gumijoti, gan korķa pārklājumi, tomēr iespējams iegādāties arī akmens vates plāksnes.

Griestu skaņas izolācijas materiālu piedāvājums nav tik plašs, bet viens no variantiem ir izmēģināt akustiskos piekaramos griestus. Tie iespējams neabsorbēs pilnīgi visu skaņu no augšējiem kaimiņiem, bet var to noslāpēt pietiekami, lai trokšņi netraucētu ikdienā.

Glābiņš mūziķiem

Ik pa laikam sūdzības no daudzdzīvokļu māju kaimiņiem saņem tieši mūziķi, kas savos mājokļos vingrinās koncertiem. Ja instruments ir klusāks, piemēram, klarnete vai vijole, iebildumu ir mazāk. Tomēr zināmi sarežģījumi rodas bungu vai trompešu pārvaldītajiem, jo instruments dabīgi rada skaļu skaņu, ko ir grūti noslāpēt bez papildu skaņas izolācijas palīglīdzekļiem.

Līdz ar to daudzi mūziķi izvēlas paši uzlabot skaņas izolāciju savā dzīvoklī, lai mazāk traucētu kaimiņiem. Mūziķiem ir svarīgi ne tikai samazināt skaņas izkļūšanu cauri sienām, bet arī saglabāt tās kvalitāti, tādēļ papildus ierastajām skaņas izolācijas metodēm nepieciešamas skaņas “atgūšanas” jeb uzlabošanas metodes, kuras plaši zināmas mūziķu pasaulē.

Lai padarītu skaņu skaidrāku, daudzi no mums ir dzirdējuši par olu kastu līmēšanu pie sienas, tomēr ir pierādīts, ka tas nav veiksmīgākais risinājums. Lai neizmantotu olu kastes, viens no risinājumiem ir noklāt sienas ar akustisko porolonu. Akustiskais porolons neslāpē skaņu, bet tieši otrādi – pastiprina tās skaidrību. Akustiskais porolons novērš atbalsis, un palīdz skaņai labāk atskaņoties konkrētajā telpā, tai gandrīz “atlecot”. Līdz ar to mūziķi savas telpas var vispirms apstrādāt ar skaņu izolējošiem materiāliem, un tad uzlabot skaņas kvalitāti papildus izmantojot akustisko porolonu vai citu līdzīgu materiālu.





Ja arī skaņas izolācijas sistēma mājoklī nav perfekta, jāatceras, ka jebkuru situāciju var atrisināt. Lai izdodas dzīvot mierā un klusumā un atrast sev piemērotāko risinājumu!