Saldētava ir lietderīga virtuves iekārta, jo ļauj ilgtermiņā noglabāt dažāda veida pārtiku. Arī situācijā, kad saldējums, paceļam no veikala vasaras svelmē izkusis, glābiņš ir ledusskapis ar saldētavu. Tomēr gadās, ka, atverot saldētavu, saprotam - jaunus produktus tajā ievietot nav iespējams, jo tā ir ne tikai pilna ar produktiem, bet arī aizsalusi.

Katru reizi atverot saldētavas durvis, tajā iekļūst silts un mitrs gaiss, kas veido kondensātu un laika gaitā pārvēršas ledū. Ledus uzkrāšanās saldētavā samazina tās darbības efektivitāti un paaugstina enerģijas patēriņu, tāpēc regulāras saldētavas apkopes padarīs saldētavas lietošanu ne tikai higiēniskāku un ērtāku, bet arī ekonomiskāku.

Ja aplūkojam, kāda ir pieejamā sadzīves tehnika internetā, jaunākie ledusskapju un saldētavu modeļi aprīkoti ar automātisko atkausēšanu, bet arī tos pa laikam kārtīgi jāiztīra un reizēm jāatkausē. Neatkarīgi no saldētavas tipa, gan horizontālās, gan vertikālās saldētavas, kā arī ledusskapis ar saldētavu regulāri jātīra un vismaz reizi gadā, vai, kad izveidojusies aptuveni centimetru bieza ledus kārta, jāatkausē, tāpēc piedāvājam dažus padomus, kā pareizi atkausēt un tīrīt saldētavu.

Atslēdz saldētavu no elektrības un iztukšo to

Ievieto produktus aukstuma kastēs vai somās. Tādā veidā tie tiks pasargāti no izkušanas, lai pēc ievietošanas saldētavā atkal nerastos liels daudzums kondensāta, kas var veicināt un pastiprināt saldētavas atkārtotu aizsalšanu.

Ja saldētava ir neliela un to iespējams pārvietot, atkausēšana būs vieglāka, iznesot iekārtu, piemēram, dārzā. Bet, ja iekārtu iznest ārā nav iespējams, atkarībā no tā, cik daudz ledus ir uzkrājies, sagatavo dvieļus un citus absorbējošus materiālus, ko izmantot, lai uzsūktu ūdeni un pasargātu virtuves grīdu no applūšanas. Absorbējošus materiālus var novietot gan zem saldētavas, gan saldētavas plauktos.

Atver saldētavas durvis un gaidi, kamēr tā atkūst

Lai arī pastāv iespēja procesu paātrināt, piemēram, izmantojot matu fēnu, karsta ūdens traukus vai ledus skrāpjus, drošākais veids, kā nesabojāt saldētavu, ir būt pacietīgam un gaidīt, kamēr tā atkūst. Izmantojot citas ierīces, vai skrāpējot ledu, pastāv risks sabojāt saldētavas sieniņas, vai sliktākajā gadījumā – pārdurt caurules, pa kurām plūst aukstumu veidojošā gāze.

Ja atsevišķās vietās uzkrājies vairāk ledus, tad kušanas procesu var paātrināt, izmantojot, piemēram, fēnu vai tvaikus, bet nekādā gadījumā nenovieto karstus objektus tieši saldētavas plauktā.

Rūpīgi notīri visas detaļas

Pēc tam, kad ledus izkausēts un saslaucīts, kārtīgi iztīri saldētavu. Saldētavas ārpusi ieteicams tīrīt ar siltu ziepjūdeni un mikro šķiedras lupatiņu, savukārt iekšpusi – ar siltu ūdeni, kas sajaukts ar etiķi vai sodu. Šādi tīrīšanas līdzekļi ir dabiski un neradīs kaitīgus izgarojumus, kas pēc tam var ietekmēt saldētavā uzglabāto pārtiku.

Tīrot saldētavas iekšpusi, ieteicams izņemt visas atvienojamās detaļas, piemēram, plauktiņu durvis un atvilktnes. Tādā veidā tīrot varēs piekļūt visiem plauktu stūriem, un izņemamās detaļas varēs kārtīgi nomazgāt un noslaucīt. Lai nepieļautu durvju izolējošās gumijas bojāšanos, to ieteicams noslaucīt, savukārt, lai pasargātu to no izkalšanas, gumiju var ieeļļot ar pāris pilieniem eļļas.

Ieslēdz un pagaidi, kamēr saldētava atdziest

Kad atkausēšana un tīrīšana pabeigta, pārliecinies, ka saldētava ir sausa. Ieslēdz saldētavu un, pirms atkal ievietot tajā pārtiku, sagaidi, kad tā sasniedz vēlamo temperatūru. Lai ļautu aukstajam gaisam cirkulēt, izvieto pārtiku pa visu saldētavu un atceries – neievieto saldētavā pārtiku, kas nav noslēgtā traukā vai iepakojumā!