Kā pareizi runāt par naudu ar savu laulāto?

2009. gadā Jūtas universitātē tika publicēts pētījums, kas atklāja, ka to pāru vidū, kuri strīdas par naudas jautājumiem vismaz reizi nedēļā, pastāv par 30% augstāka šķiršanās iespējamība. Šis ir tikai viens no iemesliem, kādēļ mums būtu jāiemācās ne tikai runāt ar savu laulāto par naudu, bet arī prast to darīt pareizi. Šajā rakstā uzzināsiet svarīgākos padomus, kas palīdzēs finanšu jautājumu apspriešanā ar partneri.

Kādēļ ir svarīgi komunicēt par finansēm ar savu dzīvesbiedru/i?

Par finansēm noteikti nevajadzētu sākt runāt tikai pēc tam, kad esat apprecējušies. Šī ir nozīmīga dzīves daļa, ko vajadzētu apspriest jau tad, kad Jūsu abu dzīves kļūst arvien tuvāk saistītas, piemēram, kad sākat dzīvot kopā. Ņemiet vērā, ka naudas jautājumi būs neatņemama ikdienas daļa, tādēļ tos vajadzētu izrunāt laikus, lai abiem būtu skaidrība par to, kā sadalīt maksājumus un kā rīkoties citās situācijās, kas saistītas ar finansēm.

Problēmas un nesaskaņas var rasties jebkurā attiecību posmā – kad tikko esat sākuši satikties, kad sākat kopdzīvi, kad piedzimst bērni, kad iegādājaties māju un diemžēl pat tad, kad nolemjat iet katrs savu ceļu.

Kā risināt situācijas, kurās Jums un Jūsu partnerim ir atšķirīgi uzskati un ieceres attiecībā uz naudu?

Ikvienam no mums ir sava izpratne un pieredze saistībā ar naudu. Iespējams, Jūs esat no tiem cilvēkiem, kas tērē ļoti piesardzīgi, rūpīgi pārdomājot katru pirkumu. Bet varbūt, tieši pretēji, Jūsu uzskats ir, ka nauda paredzēta tērēšanai un dzīves baudīšanai?

Atšķirīgi uzskati ir pilnīgi normāli un saprotami. Svarīgākais šajā visā ir mūsu spēja rast kompromisu starp šīm atšķirībām.

Labā ziņa ir tā, ka dzīvošana kopā ar otru personu var būt lētāka, ja abi dalāt izmaksas. Tas nozīmē arī, ka tagad Jums abiem ir iespēja veidot iekrājumus un ieguldīt naudu mērķos, kas agrāk nebija iespējami.

Realitāte nesaudzē – iespēja, ka Jums abiem būs pilnīgi vienprātīgs viedoklis par visiem naudas jautājumiem, ir tuvu nullei, taču visa pamatā ir kompromisa rašana un vienošanās par labāko risinājumu, kas vairāk vai mazāk der Jums abiem.

Pirmais solis ceļā uz kompromisu ir abu pušu attieksmes un viedokļu noskaidrošana, lai turpinājumā izveidotu rīcības plānu.

Vai Jūs esat taupītājs vai tērētājs? Daļai sabiedrības nav sveši tādi finanšu rīki kā aizdevums internetā, kredītkarte, overdrafts un citi pakalpojumi. Tajā pašā laikā netrūkst arī to, kuri vienmēr uzstāj uz to, ka vēlas maksāt, atstājot sajūtu, ka otra persona tagad ir viņam “parādā”.

Nesaskaņas var rasties arī gadījumos, kas vienam laulātajam ir ievērojami augstāki ienākumi, nekā otram. Lai arī kāda būtu situācija, Jums vienmēr vajadzētu atklāti izdiskutēt ar otru personu Jūsu tērēšanas un taupīšanas paradumus, Jūsu saistības, piemēram, vai ir noformēts patēriņa kredīts (uzzināt vairāk) vai cita veida aizdevums. Atklāta komunikācija var Jums palīdzēt izvairīties no spriedzes un strīdiem attiecībās.

Noslēgumā piedāvājam iedvesmai dažus jautājumus, kurus varat izmantot, lai uzsāktu sarunu par naudu ar savu laulāto. Ir svarīgi noskaidrot, ko vēlaties Jūs abi, nevis tikai viena persona:

Vai Jūs dodat priekšroku dzīvot tikai šodienai un izbaudīt mirkli?

Vai Jums šķiet, ka spējat prasmīgi pārvaldīt savu budžetu?

Vai, Jūsuprāt, ir svarīgi sekot līdzi saviem ienākumiem un izdevumiem?

Vai parasti rūpīgi pārdomājat lielākus pirkumus, vai arī iegādājaties lietas impulsīvi?

Vai Jūs jūtaties brīvi, runājot par naudu? Kāpēc?

Vai kādreiz vaicājat finansiālu palīdzību citiem?