Kā parūpēties par to, lai mājoklis vienmēr ir tīrs un sakopts?

Tavam mājoklim ir jābūt vietai, kur vari atpūsties no ikdienas raizēm un relaksēties pēc garas darba dienas. Strādāšana no mājām tīrā un patīkamā vidē būs daudz produktīvāka, jo, Tu uzreiz jūti atmosfēru, kādu esi radījis savā mājā vai dzīvoklī, un nozīmīga loma šeit ir ne tikai mēbelēm un dizainam, bet arī tam, cik rūpīgi sekojam līdzi telpu tīrībai un kārtībai. Ikviens no mums vēlas dzīvot sakoptā mājoklī, taču ne vienmēr pietiek laika un spēka, ko veltīt tīrīšanai. Kā panākt, lai telpas vienmēr būtu sakoptas, lasiet turpinājumā.

1. Saklāj gultu uzreiz pēc pamošanās

Pirmā lieta, kas ikvienam no mums, neatkarīgi no vecuma, būtu jādara no rīta, ir gultas saklāšana. Lai arī kādam šis pienākums var šķist pašsaprotams vai pat smieklīgs, kārtība mājās sākas ar sīkumiem. Turklāt arī pašdisciplīnas un dienas režīma veidošana ir jāsāk ar pamata lietām, tostarp gultas klāšanu un citu rīta procedūru veikšanu.

2. Noliec vietā nomazgātos traukus

No rīta, gatavojot brokastis vai kafiju, Tu kavē laiku, apmeklējot sociālos medijus telefonā vai skatoties televizoru? Šo laiku prātīgāk būtu izmantot tīro trauku izņemšanai no žāvējamā statīva un novietošanai plauktā. Tā Tu paveiksi vienkāršu darbu, kas efektīvi palīdz uzturēt mājās kārtību.

3. Noliec vietā visas lietas no iepriekšējās dienas

Reizēm daudziem no mums gadās gara un nogurdinoša diena darbā vai skolā, un mājas kārtošana ir pēdējā lieta, par ko vēlamies domāt. Ja šādas dienas atgadās, atceries nākamajā rītā pieķerties mājokļa kārtošanai – saloki segu, noliec vietā žurnālus un sveces, nomazgā traukus… dažkārt vajag tikai pāris minūtes, lai mājās viss atkal būtu tīrs un kārtīgs!

4. Izvēlies praktiskus mājas palīgus

Nav noslēpums, ka daudzu cilvēku ikdiena ir ļoti aizņemta. Tāpēc dažādu ikdienišķu mājas darbu veikšana var tikt atlikta. Piemēram, putekļu tīrīšana. Šis nav patīkamākais uzdevums, taču bez tā arī nevaram iztikt. Viens no risinājumiem, kā atvieglot savu ikdienu, ir robots putekļu sūcējs, kas paveiks darbu Tavā vietā.

5. Pēc atnākšanas no darba, noliec drēbes un apavus tiem paredzētā vietā

Ir saprotams, ka, ierodoties mājās pēc garas darba dienas, viss, ko vēlamies, ir paēst vakariņas un atpūsties. Taču, pirms to dari, atceries novietot darba apģērbu un apavus tiem paredzētajā vietā. Tas ne tikai palīdzēs uzturēt mājās kārtību, bet arī nodrošinās, ka vienmēr visu vajadzīgo varēsi viegli atrast, it īpaši, ja būs jāsteidzas.

6. Sakop virtuvi jau maltītes gatavošanas laikā

Gatavojot ēst, virtuvē nereti izveidojas nekārtība – netīri trauki, produktu iepakojumi, augļu un dārzeņu pārpalikumi. Tā vietā, lai uzkopšanas darbus atliktu uz beigām, atvieglo savu ikdienu un centies sakopt virsmas jau maltītes gatavošanas laikā. Un, protams, atceries par atkritumu šķirošanu!

7. Dodoties gulēt, neatstāj dzīvojamās istabas dīvānu nekārtībā

Daudzi no mums vakaros ir iecienījuši zvilnēšanu uz dīvāna viesistabā, skatoties filmas vai seriālus pirms miega. Taču, dodoties uz guļamistabu, velti mirkli, lai sakārtotu dīvānu – sabužini tā spilvenus, saloki segu vai pledu, ja to izmantoji. Pieceļoties no rīta, būs patīkami redzēt kārtīgu istabu, turklāt šim uzdevumam nevajadzēs veltīt laiku, kad gatavosies doties uz darbu.

8. Notīri vannas istabas izlietni un virsmu pēc vakara higiēnas procedūrām

Ikviens no mums vakarā, pirms gulētiešanas, vannas istabā veic dažādas higiēnas aktivitātes – tīrām zobus, ejam dušā, tīrām seju un tamlīdzīgi. Papildus tam noderīgi ir iekļaut savā dienas rutīnā arī minūti ātrajai virsmu tīrīšanai, tostarp spoguļa spodrināšanai, virsmu noslaucīšanai, zobu pastas vai citu produktu pārpalikumu notīrīšanai, atbrīvošanai no matiem un liekiem priekšmetiem, kam tur nav jāatrodas.

9. Veic mazgāšanu, kad savācies pietiekams veļas apjoms

Ja arī Tavā ģimenē ir cilvēki, kas strauji papildina mazgājamās veļas kaudzi, noteikti esi apsvēris domu par neliela apģērbu daudzuma mazgāšanu katru dienu. Taču, ja vēlies ietaupīt gan laiku, gan naudu, gudrāk ir darbināt veļas mašīnu tad, kad savācies pietiekams apjoms, kas atbilst tehnikas ietilpībai.

10. Satīri izlijušus šķidrumus nekavējoties

Katram ir gadījies izliet uz grīdas, mēbelēm vai citām virsmām dažādus šķidrumus. Tā vietā, lai atliktu tīrīšanas darbus uz vēlāku laiku, gudrāk ir to darīt nekavējoties. Tam ir divi iemesli – pirmkārt, jo ātrāk rīkosimies, jo lielāka iespēja pastāv, ka traipu izdosies iztīrīt. Otrkārt, ja, piemēram, izlēji kaut ko uz virsmas vakarā un uzreiz to satīrīji, no rīta priecāsies, ka par šo problēmu vairs nav jādomā.

