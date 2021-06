Kā rīkoties, ja gadījies bedrē pārsist riepu vai bojāts disku?

Bedres uz Latvijas ceļiem vairumam autovadītāju sagādā īstas galvassāpes, it sevišķi izteikta šī problēma ir pilsētās. Neveiksmīgi iebraucot bedrē, var pārsist riepu vai bojāt disku, ko pavisam noteikti nevēlas neviens transportlīdzekļa vadītājs. Taču, ko darīt, ja tā gadījies? Vai ir iespējams saņemt atlīdzību par radītajiem zaudējumiem spēkratam, ja autovadītājam ir derīga OCTA vai KASKO polise? Par to, kā rīkoties, ja bedrē pārsista riepa vai bojāts disks, lasi šajā rakstā, bet, ja meklē izdevīgāko OCTA polises piedāvājumu, Mindi OCTA polišu cenu salīdzināšanas rīks palīdzēs Tev ātri un izdevīgi iegādāties obligāto apdrošināšanu savam auto.

Ja Tavam transportlīdzeklim ir tikai OCTA polise

Autoceļu stāvoklis Latvijā ne vienmēr ir ideāls, līdz ar to autovadītājiem bieži gadās neveiksmīgi iebraukt bedrēs. To ilustrē arī fakts, ka ar katru gadu apdrošināšanas pieteikumu skaits par bedrēs nodarītiem bojājumiem tikai pieaug. Ko darīt šādā situācijā?



Normatīvajos aktos ir norādīti vairāki pienākumi ceļu pārvaldītājiem, tajā skaitā arī pienākums atlīdzināt zaudējumus personām, kuru auto tikuši bojāti, iebraucot bedrē. Taču, ja autovadītājam ir tikai OCTA polise, tad jārēķinās, ka kompensācijas saņemšanai par transportlīdzeklim nodarītiem bojājumiem būs jāvēršas pie konkrētā ceļa pārvaldītāja vai tiesā.



Autovadītājiem, kuri vēlas pieprasīt atlīdzību no ceļu uzturētāja, ir jāpierāda, ka bedre nav atbildusi kritērijiem, kas ir norādīti Ministru kabineta noteikumos. Piemēram, šādi kritēriji ir bedres dziļums, lielums, laiks, cik ilgi tā ir atradusies uz ceļa. Ja tiks pierādīts, ka noteikumi ir pārkāpti, tad atlīdzības saņemšana būs daudz vieglāka. Taču visbiežāk autovadītājiem ir jāgriežas tiesā. Lai izvairītos no šādām nepatīkamām procedūrām, daudzi autovadītāji izvēlas iegādāties KASKO polises vai OCTA polisi ar kādu no KASKO papildrisku segumiem.

Ja Tavam transportlīdzeklim ir arī KASKO polise

Brīvprātīgi iegādāta KASKO polise sedz zaudējumus, kas radīti transportlīdzeklim bedru un citu nekvalitatīva seguma radītu bojājumu dēļ. Taču polisē iekļautie riski var atšķirties, kā arī pašrisks katra no tiem. Mēdz būt arī tādas polises, kurās ir paredzēts, ka transportlīdzekļa riepām vai diskiem radītie bojājumi tiek segti bez pašriska, vai arī pašrisks jebkāda veida bojājumiem ir 0. Tā kā KASKO polišu risku segumi ir dažādi, ieteicams sīkāk tos izpētīt un izvēlēties piemērotākos, vai vērsties pie Mindi finanšu asistentes vietnē mindi.lv, kas palīdzēs atrast piemērotāko polises variantu.



Palīdzība uz ceļa

Nonākot situācijā, kad pārplīst riepa vai tiek bojāts disks un nepieciešama tūlītēja rīcība, ir iespējams izmantot segumu Palīdzība uz ceļa. Ja ir derīga KASKO polise, tad autovadītājs var pieteikt apdrošināšanas gadījumu un tehniskā palīdzība ieradīsies un nomainīs bojāto riteni (ja automašīnai ir rezerves ritenis). Ja braukt ar auto nav iespējams, var pieteikt arī transportēšanu līdz servisam.



Arī gadījumos, ja ir bojāts disks un jāpērk jauns, polises īpašnieks var pieteikt KASKO apdrošināšanas gadījumu, un apdrošinātājs segs diska maiņas izmaksas, ieturot polisē norādīto pašrisku.

OCTA ar papildu segumu autovadītāju ērtībām

Dažkārt autovadītāji neplāno iegādāties KASKO, bet gan izvēlas OCTA polisi ar kādu no papildu segumiem. Piemēram, iespējams iegādāties OCTA polisi ar papildu segumu Palīdzība uz ceļa ar iespēju jebkurā diennakts laikā saņemt konsultācijas telefoniski un arī izsaukt tehnisko palīdzību, ja ir jānomaina ritenis, automašīnai iebraucot bedrē. OCTA ar papildu segumiem palīdzēs izvēlēties Mindi, kas piedāvā salīdzināt apdrošinātāju piedāvājumus un izvēlēties piemērotākās polises.