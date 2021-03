Iestājoties pavasarim, cilvēki kļūst daudz aktīvāki, kā arī izvēlas vairāk pavadīt laiku brīvā dabā. Arī sportiskās aktivitātes kļūst par daudzu cilvēku neatņemamu sastāvdaļu. Viens no populārākajiem aktīvās atpūtas veidiem tieši gada siltajā sezonā ir riteņbraukšana. Velosipēds ir ne tikai lielisks pārvietošanās līdzeklis, bet arī palīgs, lai saglabātu labu fizisko sagatavotību.

Tomēr, lai velosipēds kalpotu kā nepieciešams un pēc iespējas ilgāk, par to ir jārūpējas. Kā sagatavot savu velosipēdu jaunajai sezonai?

Pēc “ziemas guļas”

Lai pavasarī būtu pēc iespējas vieglāk sagatavot savu velosipēdu jaunajai sezonai, ir svarīgi, ka tas ir pareizi ieziemots. Liela daļa cilvēku nepievērš uzmanību pietiekamai velosipēda ieziemošanai, līdz ar to pavasarī saskaras ar problēmām, jo ir nepieciešami lielāki līdzekļi, lai velosipēdu varētu sagatavot.

Ir svarīgi, lai pirms ziemas velosipēdi būtu notīrīti no netīrumiem, nosusināti no liekā mitruma, kā arī ieeļļoti. Ja iepriekš minētās darbības nav veiktas, tad velosipēda apkopi pavasarī noteikti vajadzētu uzticēt meistaram. Tāpat ir ļoti svarīga velosipēda glabāšanas vieta ziemas laikā. Ja tā būs mitra vai tajā pūtīs vējš, velosipēda stāvoklis noteikti būs pasliktinājies.

Kas jāņem vērā apkopes laikā?

Pat ja Jums liekas, ka velosipēda stāvoklis ir ļoti labs un nav redzami nekādi vizuāli defekti, tas tāpat ir jāpārbauda un jāveic tehniskā apkope. Pirmais, ko nepieciešams darīt, ir jāpārbauda riepas. Lielākoties ražotājs uz riepām ir norādījis optimālo gaisa spiedienu, kādam jābūt riepās, tāpēc ikviens velosipēda īpašnieks bez problēmām var saprast, cik daudz tās jāpumpē.

Uzmanība ir jāpievērš arī riepu protektora dziļumam. Protektora dziļumam ir jābūt pietiekoši lielam, lai būtu laba saķere ar ceļa segumu un braukšana ar velosipēdu būtu droša.

Pēc tam nepieciešams notīrīt velosipēda ķēdi. Mūsdienās sporta preču veikalos ir pieejami speciāli ķēdes tīrīšanas komplekti, ar kuru palīdzību var pavisam ērti un ātri notīrīt ķēdi. Taču arī bez šī komplekta to iespējams izdarīt, tikai jārēķinās, ka tīrot ar mājās pieejamajiem instrumentiem šī procedūra aizņems vairāk laika.

Kad ķēde ir notīrīta, to vajadzētu ieeļļot. Ieeļļot vajadzētu arī zobratus un gultņus.

Bremzes un ātruma pārslēdzēji

Pirms braukšanas uzsākšanas noteikti ir jāpārliecinās, ka bremzes darbojas. Var gadīties, ka ziemas laikā, kamēr velosipēds nav ticis izmantots, ir aprūsējušas bremžu trosītes. Ja spiežot bremzes, nekas nenotiek, tad bremzes ir jānoregulē vai arī jānomaina. Bremžu maiņa nav dārga, turklāt to iespējams izdarīt visai ātri.

Ja nepieciešams noregulēt vai mainīt ātruma pārslēdzējus, šo darbu gan labāk uzticēt meistaram.

Iegādājies uzticamu atslēgu

Ja Jūs visai bieži dodaties darīšanās ar velosipēdu un atstājat to sabiedriskās vietas, tad noteikti ir jāparūpējas par labu velosipēda atslēgu. Sākoties pavasarim, arvien vairāk uzrodas zagļi, kas tā vien meklē kādu nepieskatītu velosipēdu, lai to iegūtu savā īpašumā.

Noteikti nevajadzētu taupīt un iegādāties lētas un nekvalitatīvas velosipēdu atslēgas. Vienas no drošākajām skaitās U veida atslēgas. Tās ir veidotas no kvalitatīva metāla, līdz ar to tās daudz labāk pasargās Jūsu velosipēdu no nozagšanas.

Svarīgi!

Velosipēdu vienmēr jāglabā zem jumta. To nevajadzētu atstāt laukā lietus laikā.

Ja esat braucis pa dubļiem, velosipēdu vajadzētu nomazgāt.

Lai pasargātu velosipēdu no rūsas, visas nekrāsotās detaļas iespējams apstrādāt ar pretrūsas līdzekli.

Visas kustīgās detaļas regulāri nepieciešams ieeļļot. Jāatceras, ka pārāk daudz eļļas arī nenāk par labu velosipēdam.

Jo vairāk velosipēds tiek izmantots, jo regulārāk tam nepieciešamas apkopes.

Ko darīt, ja nepieciešams jauns velosipēds?

Bieži vien gadās tā, ka nepietiekamas un paviršas apkopes rezultātā, velosipēds vairs nav lietojams, tāpēc nepieciešams iegādāties jaunu velosipēdu. Mūsdienās velosipēdu klāsts ir ļoti plašs, tāpēc atrast sev vispiemērotāko nebūs problēmu.

