Kā samazināt ar telekomunikācijām saistītos izdevumus ceļojot?

Nav noslēpums, ka mums katram patīk ietaupīt, it īpaši, ja tas ļaus iegūt sev palielu naudas summu, ar ko būs iespējams iegādāties kaut ko pamatīgu. Dodoties ārpus Latvijas ir jāapdomā dažādi aspekti, bet nenoliedzami, ka viens no svarīgākajiem ir sakari – kāds būt Jūsu interneta lietojums? Cik daudz zvanu grasāties veikt? Vai arī Jums būs nepieciešams izmantot dažāda veida aplikācijas, kas nozīmē neikdienišķi lielu mobilo datu patēriņu? Šādi faktori noteikti ir jāapsver, pirms dodaties ārpus valsts robežām, lai varētu pārliecināties, ka Jūsu sakaru operators piedāvā nepieciešamo Jūsu ceļojumam. Gadījumā, ja Jūs neapmierina Latvijas operatoru piedāvājums, tad aicinām iepazīties ar citu Eiropas valstu operatoru piedāvājumu. Atkarībā no Jūsu ceļojuma specifikas, var gadīties, ka izmantot ārzemju pakalpojumus būs ievērojami lētāk, tādējādi ļaujot ietaupīt gan naudu, gan nervus, jo nebūs jāraizējas par datu lietojuma ierobežojumiem vai iespējamību, ka sakari varētu vienkārši pārtrūkt.

Nav noliegt, ka viedtālruņi un datu plāni ir ļoti ērti ceļojot – īpaši tādām lietām kā Google Maps lietotnes izmantošanai un apskates vietu ieteikumu saņemšanai, tomēr tas viss var izvērsties par lielu naudas izmešanu, ja nebūsiet uzmanīgs, tādēļ aicinām pievērst uzmanību Jūsu datu plānam. Daži uzsver, ka komunikācija nemaz nav tik svarīga un šāds plāns nav obligāts – daļēji viņiem ir taisnība, jo iespējams, ka Jūs izmantojot tikai bezmaksas WiFi, kas ir diezgan izplatīts kafejnīcās, restorānos un dažādās citās vietās Eiropā. Šāda taktika labi darbojas, ja gatavojieties uzturēties tuvumā savam hostelim vai tuvākajam restorānam, tomēr tas ierobežo Jūsu kustības brīvību. Lielākajā daļā pilsētu ir diezgan viegli atrast bezmaksas Wi-Fi, taču tas ne vienmēr ir ļoti ērts, uzticams vai ātrs – ar to būs jāsamierina, kā arī pēc lielo un vidējo pilsētu atstāšanas tā pieejamība ievērojami samazinās. Ja Jūs veicat tikai dažus zvanus, sūtiet dažas SMS un izmantojat ļoti, ļoti, ļoti minimālu datu apjomu, tad visticamāk vislabāk ir izmantot viesabonēšanas datus. Protams, tas būs dārgi tam apjomam, ko saņemsiet, bet tas ir lētāk nekā maksāt par jaunu plānu, ja Jūsu konkrētās vajadzības ir mazas.

Ja Jūs vēlaties uzturēt savu komunikāciju standartu un apjomu, tad kāds no Eiropā sastopamajiem tarifu plāniem būs piemērotāks. Šo plānu pieslēgšana neprasa ilgu laiku, bet par draudzīgu cenu Jūs iegūstat visas sev pierastās ērtības arī ārzemēs, neatkarīgi no savas atrašanās vietas. Eiropas valstu interneta pieslēgums ir ievērojami ātrāks nekā tas, ko saņemam Latvijā, tādēļ izmantojot kādu no Dānijas, Zviedrijas vai Norvēģijas operatoru datu tarifu plāniem, Jūs iegūsiet arī ātrāku datu pārraidi, kas Jūsu izbrauku tikai un vienīgi padarīs vēl labāku.