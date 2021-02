Kā šogad mainīsies kreditēšanas tendence un kārtība? Sortter prognoze

Ikviens aizdevums ir atbildīgs lēmums, kuru nepieciešams rūpīgi izvērtēt. Viens no apstākļiem, kas jāņem vērā pirms kredīta pieteikšanas – vai pašlaik ir piemērots brīdis, lai aizņemtos? Finanšu pasauli lielā mērā ietekmē pandēmija, tāpēc svarīgi saprast, vai 2021. gads būs piemērots finanšu saistību uzsākšanai.

Aizdevēju piedāvājumu nosaka gan tirgus tendences, gan konkurence

Nenoliedzami, ka globāli notikumi ietekmē praktiski ikvienu dzīves aspektu, tostarp arī finanšu pakalpojumus. Taču, raugoties no aizņēmēja pozīcijām, ļoti noderīga ir arvien pieaugošā informācijas pieejamība. Līdz ar to ikvienam dažu minūšu laikā iespējams noskaidrot kredītu nosacījumus pie visiem aizdevējiem. Šādiem mērķiem īpaši noderīga ir vietne www.sortter.com/lv-lv/ , kurā atrodami ne tikai kredītu salīdzināšanas kalkulatori, bet arī izglītojoši bloga raksti, detalizēti apraksti par finanšu pakalpojumiem, kā arī atbildes uz jautājumiem, uz kuriem bieži meklē atbildes Latvijas iedzīvotāji.

Šobrīd procentu likmes ir īpaši pievilcīgas

Viens no lielākajiem triecieniem, ko izjuta visa pasaule, bija 2008. gadā piedzīvotā krīze. Kopš tās beigām ekonomikā notikusi salīdzinoši strauja augšupeja, kā rezultātā naudai iespējams piekļūt visai brīvi. Vairākas valstis ekonomikas stimulēšanas nolūkos naudu piedāvā aizņemties pat ar mīnusa procentiem, kā rezultātā tiek nodrošināta naudas aprite un uzņēmējdarbības veicināšana, kā arī nodokļu iekasēšana. Arī Euribor jeb Eiropas starpbanku likme, kas ir mainīgā procentu daļa lielākajā daļā hipotekāro kredītu, šobrīd eiro valūtā ir negatīva (-0,51%)[1]. Tādējādi hipotekāro kredītu maksātājiem šobrīd jāmaksā vien procentu likme, ko noteicis aizdevējs, līdz ar to hipotekārais kredīts pašlaik ir krietni izdevīgāks nekā pirms 10 gadiem. Izmaiņas vērojamas arī īstermiņa finanšu pakalpojumos. Viens no piemēriem ir patēriņa kredīts – 2015. gadā ikmēneša likme šādam aizdevumam lielākoties bija ~10%, bet tagad tā svārstās no viena līdz četriem procentiem.

Pandēmija ir ietekmējusi aizņemšanās paradumus un piedāvājumu

Analizējot aizdevumu tirgu, iespējams nošķirt nebanku un banku aizdevējus. 2020. gadā, kā vēsta Latvijas banku darbības rezultātu 3. ceturkšņa kopsavilkums, izmaiņas kredītu izsniegšanas apjomā starp privātpersonām nav būtiskas[2]. Nebanku sektorā aina ir citāda, proti, aizņēmumu apjoms ir krietni samazinājies[3]. Taču šādas izmaiņas ir loģiskas. Īstermiņa vēlmju un vajadzību apmierināšana, (piemēram, mēbeļu vai sadzīves tehnikas iegāde, ceļojumu apmaksa, garderobes papildināšana) šobrīd ir otršķirīga, un šādu mērķu realizēšanai parasti tiek izmantoti nebanku kredīti.

Savukārt darbs no mājām, ilgstoša uzturēšanās mājās un citas izmaiņas ikdienas dzīvē iespējams dažiem radījuši vēlmi iegādāties automašīnu vai nekustamo īpašumu (vai to remontēt). Šādiem mērķiem piemērotāki ir banku piedāvātie pakalpojumi.

Vai šobrīd ir izdevīgs laiks?

2021. gads sācies ar vairākām pozitīvām iezīmēm. Viena no svarīgākajām – visai strauji tiek veikta vakcinēšana pret Covid-19 vīrusu, kas vieš cerību jau gada 2. pusē atgriezties pie ierastā dzīves ritma. Tāpēc paredzams, ka stabilizēsies arī aizdevumu tirgus, uz ko norāda kredītu procentu likmju svārstības. Šīs likmes gan pirms 2020. gada ziemas/pavasara, gan rudens Covid-19 viļņa laikā nedaudz paaugstinājās, bet neilgā laika periodā (dažos mēnešos) atkal samazinājās, pateicoties pasākumiem pandēmijas ietekmes mazināšanai. Šobrīd, 2021. gada janvāra beigās, februāra sākumā - joprojām novērojama procentu likmju samazināšanās.

Līdz ar to iespējams secināt, ka šobrīd kredīts ir tālredzīgs risinājums, taču – ar dažiem priekšnosacījumiem. Pirmkārt, ienākumiem jābūt pietiekami lieliem un stabiliem gan šobrīd, gan nākotnē. Otrkārt, jāņem vērā, ka kredītu izdevīgumu nosaka arī kredītvēsture. Ja tā ir negatīva, aizdevēji noteikti nepiedāvās izdevīgākos nosacījumus. Treškārt, pirms aizņemšanās ir svarīgi salīdzināt visus pieejamos kredītus, lai saprastu, kurš no tiem ir izdevīgākais. Te palīgā nāks dažādu veidu kredītu salīdzināšanas portāls Sortter.

