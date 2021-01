Kā tiek aprēķināta procentu likme iegādājoties mājokli

Šajā rakstā finance43 eksperti centīsies vienkāršos vārdos un īsumā izskaidrot, kā veidojas un kā tiek aprēķināta procentu likme hipotekārajam kredītam, jo pašreiz tas ir viens no aktuālākajiem aizņēmuma veidiem Latvijā, kurā notiek aktīva kreditēšana kopā ar ALTUM sniegtajām papildus garantijām aizņēmuma pirmās iemaksas nodrošinājumam.

Mūsu iedomātais tēls būs Normunds. Normunds ir 32 gadus vecs, strādā un gūst regulārus ienākumus 2400 eiro mēnesī “uz rokas”, ir bez apgādājamiem, citām saistībām (ir veiksmīgi nokārtojis visas saistības), uzkrājis aptuveni 25 000 eiro, lai veiktu pirmo iemaksu nekustamā īpašuma iegādei, un atbilst arī jaunā speciālista priekšnoteikumiem, lai saņemtu ALTUM garantijas. Mūsu tēls vēlas iegādāties nekustamo īpašumu – dzīvokli - par 170 000 eiro.

Šāds profils noteikti uzrunātu daudz bankas, jo Normundam ir visi priekšnosacījumi, lai tiktu apstiprināts hipotekārais kredīts. Visās bankās, kurās Normunds būs pieteicies, būs savi noteiktie kritēriji un priekšnoteikumi, lai kredītu saņemtu. Viena banka atkarībā no aizņemtās summas var papildus pieprasīt vēlvienu galvotāju, cita - ķīlu nekustamam īpašumam, kuru grasās iegādāties. Taču visām šīm bankām ir vienots veids, kā tiek aprēķināta procentu likme.

Hipotekārā kredītam procentu likme sastāv no divām komponentēm - bankas noteiktās procentu likmes, kas ir fiksēta un kura, ņemot vērā Normunda noteikto profilu, tiks noteikta individuāli, un 1, 3 vai 6 mēnešu EURIBOR noteiktā procentu likme jeb mainīgā starpbanku procentu likme. Tieši mainīgā procentu likme var palielināt vai samazināt ikmēneša maksājuma apmēru.

Normundam bankas fiksēto likme tika noteikta 2.5 % apmērā un 6 mēnešu EURIBOR likme 1.33%. Kopējā procentu likme par hipotekāro kredītu sastādīs 3.83 %.

Normundam pirmā iemaksa ir 25 000 eiro jeb aptuveni 15%. Ja bankas pirmajai iemaksai pieprasa vairāk - teiksim 20%, tad iztrūkstošos 9000 eiro no aizņēmuma var segt ALTUM piedāvātās garantijas, jo ir jaunais speciālists.

Taču tie nebūt nav vienīgie izdevumi, ar kuriem mūsu tēlam būs jārēķinās. Papildus Hipotekārā kredīta procentiem ir vēl daudz citu bankas noteiktu maksājumu. Pirmais, maksa par naudas sagādi jeb maksa par kredīta izsniegšanu. Tā variē no 0.6% līdz 2.5%. Tādējādi, piemēram, ja no 136 000 eiro aizņēmuma (170 000 eiro - 25 000 eiro pirmā iemaksa - 9000 eiro ALTUM=136 000) banka nosaka, ka būs jāmaksā 1.2% no kredīta summas, tad naudas izteiksmē par naudas resursu sagādi būs jāmaksā 1632 eiro. Tad vēl bez šiem bankas izdevumiem vēl papildus būs jāsamaksā nekustamā īpašuma vērtēšanas izmaksas (no 90 līdz 220 eiro), valsts noteiktās kancelejas nodevas (21 eiro), zemesgrāmatas nodevas (3420 eiro), ķīlas reģistrēšana (ja banka pieprasīs ķīlu), maksas par dažādu dokumentu sastādīšanu un apstiprināšanu pie notāra, iegādātā īpašuma apdrošināšana, kas ir jāatjauno katru gadu, kā arī 4.8% no ALTUM piešķirtās garantijas summas, ja izmanto šo iespēju.

Kā redzams, kopējās izmaksas par nekustamo īpašumu, iegādājoties šajā piemērā, var būt ļoti lielas, tādēļ ir ļoti svarīgi sagatavoties visiem posmiem. Ja viss notiek raiti, tad eksperti ir aprēķinājuši, kas viss process no brīža, kad piesaka hipotekāro kredītu līdz brīdim, kad tiek saņemtas dzīvokļa atslēgas, var aizņemt 4-6 nedēļas. Tāpat iesaka izpētīt vairākas bankas piedāvātās procentu likmes, jo bieži vien pat 0.5% starpība var izrādīties ļoti liela.

* Reklāmrakstus sagatavoja un apmaksāja Winston Smith Finance” OÜ.