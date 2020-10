Kā uzlabot savu iepirkšanās pieredzi 2020. gada nogalē?

Šis gads visiem ir nesis ievērojamas pārmaiņas, tādēļ arī mūsu iepirkšanās paradumiem ir nedaudz jāpielāgojas. Pašreizējos apstākļos būtu ieteicams tādās ļaužu pilnās vietās kā lielveikali uzturēties pēc iespējas mazāk, tādēļ efektīvs iepirkumu saraksts var kļūt par jūsu labāko draugu. Kad lielākā daļa cilvēku apmeklē veikalu, viņi tur atrodas tikai tāpēc, lai paķertu dažas lietas. Plānotie pirkumi bija tikai piens, maize un apelsīni, bet, ejot pa ailēm, preces sāk maģiski nokļūt jūsu iepirkumu grozā. Kā mainīt šādu situāciju un uzlabot katru gājienu uz veikalu? Par to pastāstīsim jau tūlīt.

Domājams, ka katrs ir saskāries ar situāciju, kurā lielveikalā ieejam tikai pēc pāris produktiem, bet iznākam ārā ar pilnu maisu un no konta izņemtiem 40 eiro. Protams, ka sevi šaustīt nav jēgas, jo galu galā tas ir tikai ēdiens, un mums visiem ir jāēd, vai ne? Bet gadījumos, kad šāda iepirkšanās kļūst par ikdienas sastāvdaļu, būtu jārīkojas, jo beigās cietīsiet tikai jūs un jūsu bankas konts. Vēl ļaunāku situāciju var padarīt tikai tas, ka tieši tas produkts, pēc kura devāties, tā arī netika nopirkts, un nu rīt atkal būs jādodas uz lielveikalu.

Sāciet savu iepirkumu sarakstu veidot jau laicīgi

Šis prasa nelielu treniņu, bet, kad iemanīsieties sastādīt savu iepirkumu sarakstu vairāku dienu garumā, nevis 15 minūtes pirms izbraukšanas no mājām, kā to dara lielākā daļa cilvēku, tad varēsiet būt drošs, ka netiks iegādāts nekas lieks, un – pats galvenais – jūsu iepirkumu ratiņos nonāks pilnīgi viss, kā mājās tiešām trūkst. Iemesls šādai rīcībai ir pavisam vienkāršs. Jūs vairāku dienu garumā varat apskatīt savu ledusskapi un pieliekamo katru reizi, kad dodaties pēc kā ēdama, un tai brīdī, kad ieraugāt, ka kaut kā nav, to uzreiz var iekļaut sarakstā. Šādi tiek veidoti vispilnīgākie un efektīvākie iepirkumu saraksti. Atcerieties, ka katram sīkumam jābūt šai sarakstā, tādēļ ir noderīgi to veidot savā telefonā vai arī uz lapiņas, kas atrodas turpat virtuvē, lai tai var piekļūt un pierakstīt uzreiz pēc tam, kad ieraugāt, ka kāds produkts ir izbeidzies.

Vislabāk ir tad, ka pierodat sarakstā iekļaut arī tās preces, kuras vēl nav beigušās, bet var redzēt, ka drīz tas notiks. Atcerieties iekļaut arī tādas lietas kā garšvielas, eļļu, salātu maisījumus un visus papīra veida izstrādājumus, piemēram, foliju un cepampapīru, jo par tiem bieži nākas aizmirst. Rūpīgi izstrādāts saraksts ir veiksmīgas iepirkšanās atslēga.

Daļu produktu pērciet vienā veikalā, daļu – otrā

Ja jums ir tāda iespēja un jūs iepērkaties vairākos veikalos, tad sadaliet sarakstu daļās pēc attiecīgajiem lielveikaliem, lai iepirkšanās būtu vienkāršāka. Akciju bukleti ir lielisks palīgs brīžos, kad ir jāizplāno, kurā veikalā pirksiet kādu preci, jo tie ļauj apskatīt katras nedēļas akcijas preču cenas. Tādā veidā šīs cenas varat salīdzināt jau mājās, un preci iekļaut tā veikala sarakstā, kurā tā ir vislētākā. Daudzstāvu māju iedzīvotāji nereti sūdzas par to, ka akciju bukleti ir viņu pastkastīšu galvenā sastāvdaļa, tomēr jums tos vajadzētu izmantot savā labā, lai veiksmīgi varētu izplānot savu iknedēļas iepirkšanās braucienu. Papīra atkritumus varam nodot bez maksas, bet pārmaksāto naudu savā kontā atpakaļ vairs nedabūsim, tādēļ akciju bukleti ir lielisks veids, kā ietaupīt. Ja jūsu mājā tie nenonāk fiziskā formā, tad jebkurā brīdī varat ar tiem iepazīties tam īpaši paredzētās vietnēs tiešsaistē.

Vēl viens padoms ārprātīgi efektīvam iepirkumu sarakstam ir kuponu izmantošana iespēju robežās. Latvijā vairāku lielveikalu klienta kartes sniedz iespēju iegūt personalizētus, digitālus kuponus, kurus varat izmantot, lai iegūtu lielāku atlaidi kādam no saviem iecienītākajiem produktiem. Šādi kuponi pārsvarā ir personalizēti, bet dažreiz tos var saturēt arī akciju bukleti, tādēļ ir jābūt vērīgam.

Sastādiet sarakstu laicīgi, kārtīgi izpētiet aktuālos piedāvājumus un jau nākamajā iepirkšanās reizēs varēsiet redzēt, kā iztērētās naudas daudzums samazinās, bet jūsu ledusskapis un pieliekamais vienmēr ir pilni ar visu jums un jūsu ģimenei vajadzīgo!