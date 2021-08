Kādas uzkodas ir piemērotas kāzām

Kāzas nenoliedzami ir viens no svarīgākajiem notikumiem katra cilvēka dzīvē. Katrs jaunais pāris vēlētos, lai šī diena ir skaista un neaizmirstama. Tieši šī iemesla dēļ gatavošanās to svinībām nereti aizņem daudzus mēnešus. No visām kāzu organizēšanas lietām uzkodas ir tas aspekts, kuru plānošana aizņem visvairāk laika. Kā neapjukt milzīgā uzkodu piedāvājumu klāstā un kā pareizi izvēlēties īstās kāzu uzkodas?

Viesu skaits

Pirmais, kas jāzina pasūtot uzkodas, ir aptuvenais viesu skaits. Ir svarīgi zināt, cik daudz viesu būs kāzās, un pēc šīs informācijas aprēķināt aptuveno uzkodu daudzumu.

Kāzu lokācija un ilgums

Arī lokācijai un pasākuma ilgumam ir svarīga loma kāzu uzkodu izvēlē. Ja kāzas tiek plānotas īsu laika posmu, tad to daudzumam ir jābūt ievērojami mazākam. Ja kāzu svinības tiek plānotas visas nakts garumā, attiecīgi jābūt vairāk uzkodu platēm. Ja kāzas tiek plānotas ārā siltā laikā, tad ēdiena izvēlei jābūt atbilstošai. Šāda gadījumā uzkodas var būt vieglākas. Taču jāņem vērā, ka karstā laikā ēdienu noteikti nevajadzētu turēt atklātā saules gaismā, turklāt tam ir jābūt tādam, kas mazāk bojājas.

Dažādība

Svarīgi atcerēties, ka kāzu viesi ir ļoti dažādi. Tieši tikpat dažādām ir jābūt arī kāzu uzkodām. Tas, kas garšo vienam, var negaršot kādam citam. Arī noteikti jāņem vērā, vai viesu starpā ir veģetārieši un vegāni. Turklāt nedrīkst aizmirst arī par alerģijām. Ja ir zināms, ka kādam no viesiem ir alerģija no riekstiem, tas labs tonis būtu izvēlēties arī papildus alternatīvas.

Uztici to profesionāļiem

Dažas organizācijas lietas labāk uzticēt cilvēkiem, kas ar to nodarbojas ikdienā. Tādā veidā jūs ietaupīsiet savu laiku un enerģiju, kas noteikti jums noderēs kāzu dienā. Atrodiet kādu ēdinātāju, kurš ik dienu nodarbojas ar dažāda veida uzkodu pagatavošanu. Šāds cilvēks gan spēs precīzāk aprēķināt nepieciešamo uzkodu daudzumu, gan arī palīdzēs ar to izvēli.

“Kūkas gardas” konditorejas studija specializējas ne tikai garšīgāko kūku cepšanā, bet arī daudzveidīgu saldo un sāļo uzkodu gatavošanā. Konditorejā ir pieejamas dažādas uzkodas, piemeram, kanapē maizītes, lavaša rullīši, pīrādziņi un rausīši, groziņi, dažāda veida plates u.c. Turklāt studijā jūs varat pasūtīt ne tikai dažāda veida uzkodas, bet arī savu sapņu kāzu kūku un cita veida saldumus.