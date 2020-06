Kādēļ iekrāt naudu bērna studiju apmaksai?

Bērniņa gaidīšanas prieks ir neizmērojams, tajā pašā laikā jaunie vecāki jau sāk plānot, kurā bērnudārzā pieteikt bērnu. Tomēr ir vērts aizdomāties ne tikai par bērna veiksmīgu iekļūšanu dārziņā, bet arī par to, ka ir vērts sākt atlikt finanses tam laikam, kad bērnam būs jāizvēlas augstskola, kurā studēt. Ir vairāki iemesli, kādēļ jau laicīgi iekrāt naudu bērna studiju apmaksai.

Studijas nav lētas

Studēšana tik tiešām nav lēts prieks, un saprotams, ka pēc vidusskolas beigšanas pēkšņi atrast naudu, lai apmaksātu kaut pirmo studiju gadu, nav nemaz tik vienkārši, īpaši tiem vecākiem, kuriem rocība nav tik liela, vai arī ir jāizskolo vairāki bērni. Tieši tāpēc ir vērts jau bērna piedzimšanas brīdī atvērt speciālu krājkontu, kurā katru mēnesi atlikt kādu summu konkrētam mērķim- sava bērna izglītībai. Kad bērns būs sasniedzis 18 gadu vecumu, jaunajam cilvēkam nebūs jāsatraucas par to, vai viņš varēs studēt.

Naudas iekrāšana- kā drošības spilvens

Arī vecākiem būs mierīgāks prāts par bērna izglītošanās iespējām, ja viņiem būs zināms, ka studijām nepieciešamā summa būs sakrāta jau iepriekšējos gados, līdz ar to naudas iekrāšana kalpos kā drošības spilvens. Turklāt arī bērns varēs izvēlēties studijas atbilstoši savām vēlmēm, nevis vadoties no tā, kuru universitāti viņš var atļauties, vai arī iet studēt tikai tur, kur var iekļūt budžetā, pat ja studiju tēma īsti nepatīk.

Nebūs jāņem studējošā kredīts

Ļoti daudzi studenti un viņu vecāki studiju apmaksai izvēlas studējošā kredītu, arī tam ir savi plusi un mīnusi. Ja kredītu piešķir, vecākiem nav jāsatraucas, kur iegūt finanses studiju apmaksai, tomēr studējošā kredīts uzliek lielu atbildību par to, kā studentam pēc studiju beigšanas veiksies ar kredīta atmaksu. Ja tomēr izvēle ir par labu studējošā kredītam, noteikti jāizvērtē iespējas to atmaksāt. Šajā gadījumā arī noder kredītu salīdzināšana, vairāk par dažādiem kredītu veidiem var uzzināt šeit. Tomēr, ja laikus jau būs sakrāta nauda, būs iespējams izvairīties no kredītsaistībām.

Nebūs jāsatraucas, ja bērns neiekļūs budžetā

Pilnīgi iespējams, ka bērns tieksies uz tām studijām, kur iespējams iekļūt budžetā, tomēr dažādām augstskolām ir dažādas prasības un noteikts skaits budžeta vietu. Un nepietiek tikai ar iekļūšanu budžetā, svarīgi ir tajā noturēties visus studiju semestrus. Reizēm cīņa par iekļūšanu budžetā un noturēšanos tajā var studentam radīt papildu stresu, no kā patiesībā var ciest studijas vielu veiksmīga apguve, jo students var koncentrēties tikai uz atzīmi, un studijas var izvērsties nevis par patīkamu pieredzi, bet par murgu, no kura ātrāk gribas izkļūt. Iekrātā nauda studijām var studentam šo stresu aiztaupīt, ļaujot koncentrēties uz galveno- mācībām un profesijas apgūšanu.

Iekrātā nauda var noderēt arī citām izmaksām

Ja nu tomēr students veiksmīgi iekļuvis budžeta grupā un ar mācībām veiksmīgi tiek galā, iekrātā nauda, kas sākotnēji bija plānota studiju apmaksai, var tikt izmantota citiem mērķiem. Piemēram, naudu students var izmantot, lai iegādātos mācību materiālus, lai varētu patstāvīgi izdzīvot. Tādā gadījumā students arī var koncentrēties tikai uz mācībām, nevis meklēt papildu darbu, lai tikai savilktu galus. Protams, nav slikti, ja students jau studiju laikā vēlas strādāt, tomēr reizēm darbs var traucēt studijām, jo izdzīvošanas vai lielāka komforta jautājums ņem virsroku pār mācībām.