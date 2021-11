Jebkuras elektropreces ir ilgtermiņa ieguldījums, turklāt jārēķinās ar salīdzinoši lielām izmaksām, tāpēc to iegādei ir nepieciešams pievērst īpaši lielu uzmanību. Viena no elektroprecēm, kas viennozīmīgi ir paredzēta lietošanai ilgākam laikam, ir dators. Mūsdienās tā kļuvusi par dzīves nepieciešamību un, lai tas kalpotu pēc iespējas labāk, ir svarīgi pievērst uzmanību dažādiem faktoriem.

Viens no svarīgiem aspektiem, kas noteikti jāizvērtē, ir mātesplate. Kādēļ tas ir tik būtiski? Tādēļ, ka tieši šī datora sastāvdaļa nodrošina to, ka visas pārējās datora sastāvdaļas savā starpā spēj mijiedarboties strādāt pēc iespējas labāk. Raksta turpinājumā atradīsiet svarīgu informāciju par to. kādu mātesplati izvēlēties savam datoram.

ATX pamatplates

Tā kā mātesplates izvēle ir ļoti atbildīgs process, nepieciešams uzzināt vairāk par katru no pieejamajiem variantiem. Viens no populārākajiem mātesplašu veidiem ir ATX pamatplates. Šīs pamatplates ir ļoti funkcionālas, tāpēc atbilst daudzu datora lietotāju prasībām. Ja Jūs esat liels datorspēļu entuziasts vai Jums svarīga darba produktivitāte, tad ATX pamatplate būs ļoti piemērota.

ATX pamatplate izmēra ziņā ir neliela, tāpēc to pavisam vienkārši var ievietot jebkurā datora korpusā. Jāsaka gan, ka šī mātesplate nav lēta, tomēr tajā viennozīmīgi ir vērts investēt, ja vēlaties iegūt vairāk iespēju.

Extended ATX datoru plates

Šāda veida mātesplates būs piemērotas tiem cilvēkiem, kuri vēlas iegūt daudz vairāk iespēju salīdzinājumā ar vidējiem lietotājiem. Šīs mātesplates nodrošinās vairākas svarīgas iespējas, piemēram, augstākās kvalitātes failu pārraidi un attēlu apstrādi. Tāpat šī mātesplate spēs veikt daudzus citus svarīgus darbus, ko nespēs veikt pat ļoti laba un funkcionāla ATX mātesplate. Arī šī mātesplate nebūs lēta, taču, ja Jums ir svarīgi, lai datora veiktspēja būtu patiešām augstā līmenī, tad šī mātesplate būs īstā izvēle.

Micro ATX mātesplates

Tā kā šīm mātesplatēm ir vairāki atšķirīgi izmēri, tās var pielāgot dažādām vajadzībām. Mazāka izmēra mātesplates būs lētākas, tomēr tās būs arī mazāk funkcionālas. Savukārt, lielākām mātesplatēm ir vairākas ligzdas, līdz ar to ir arī vairāk iespēju. Šis variants Jums būs vispiemērotākais, ja Jūs meklējat pietiekami efektīvu, bet neliela izmēra mātesplati.

Mini ITX sistēmplates

Šīs mātesplates izmēra ziņā ir vismazākās. Šī ir izvēle tiem lietotājiem, kuri vēlas pēc iespējas vairāk ietaupīt vietu. Tā kā šīm mātesplatēm ir maz ligzdu, to funkcionalitāte ir visai ierobežota. Taču, ja Jums nepieciešams vien veikt parastus ikdienas darbus ar datoru, tad šis variants būs pilnībā pietiekošs.

Citi svarīgi aspekti

Pirms iegādāties konkrētu mātesplati, jāņem vērā vēl citi ļoti būtiski faktori, piemēram:

Procesora ligzdas tips – ir svarīgi, lai vispār pastāv iespēja pieslēgt procesoru pie mātesplates. Tāpēc noteikti uzmanība jāpievērš procesora ligzdas tipam. Ja Jūs komplektējat datoru paša spēkiem un plānojat iegādāties gan procesoru, gan mātesplati, pārliecinieties, ka šīs abas sastāvdaļas savā starpā ir saderīgas.

Citas ligzdas – Ja Jums būs nepieciešamība lietot kādas citas datora sastāvdaļas, tad noteikti jāpārliecinās, vai arī tās varēs savienot ar konkrēto mātesplati. Der zināt, ka ligzdu skaits nosaka kopējo mātesplates cenu.

Atmiņa – šis parametrs nosaka kopējo atmiņas apjomu, kuru būs iespējams uzstādīt Jūsu datorā. Tāpat uzmanība jāpievērš arī atmiņas tipam un ligzdu skaitam. No šiem parametriem būs atkarīgas dažādas paplašināšanas iespējas.

Kur iegādāties mātesplati?

Kad būsiet padomājis par visiem šiem iepriekš minētajiem faktoriem, Jums būs daudz vienkāršāk saprast kāda mātesplate ir nepieciešama personīgajam datoram. Ja tomēr ir vēl kādas šaubas par to, kura mātesplate būs piemērotāka, Jūs droši varat jautāt viedokli kādam profesionālim.

Mātesplates iespējams iegādāties arī internetā. Piemēram, interneta veikalā 220.lv pieejams plašs mātesplašu klāsts. Tur noteikti atradīsiet savam datoram vispiemērotāko mātesplati. Tāpat šajā interneta veikalā iespējams iegādāties arī citas datora komponentes. Piemēram, ja Jums ir nepieciešama jauna videokarte, tad to arī iespējams iegādāties šajā interneta veikalā. Ieskatieties un izvēlieties savām vajadzībām piemērotākos risinājumus ātri un vienkārši!