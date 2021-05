Kāpēc dažādi speciālisti iesaka kolagēnu

Lielākā daļa uztura bagātinātāju parādās un pazūd. Cilvēki, kas aktīvi izmanto šos produktus pamana šo tendenci – tikai retais no piedāvājumā esošajiem līdzekļiem izrādās efektīvs un cilvēki to turpina lietot arī pēc pirmo pāris nedēļu izmēģinājuma. Tādēļ nereti šo produktu ražotāji tos reklamē ar skaļiem saukļiem, bet pēc tam par tiem vairs nekas nav dzirdams. Kolagēns ir viens produkts, kurš šādai tendencei neatbilst. Cilvēki, kas iesākuši kolagēna lietošanu, lielākoties izvēlas to turpināt, jo novēro pozitīvu efektu jau pēc dažu nedēļu aktīvas lietošanas.

Kolagēna pozitīvās īpašības netiek iegūtas no kāda īpaša maisījuma vai saražotas vielas. Tas ir izplatītākais proteīns, kas atrodas cilvēka ķermenī. Mūsu organisms pats ražo kolagēnu. Tas kalpo kā saistviela daudzviet mūsu ķermenī, nodrošinot audu stingrību un elastību.

Taču kāpēc tad jālieto kolagēns, ja reiz mums pašiem tas jau ir? Šis proteīns dabīgi atjaunojas pie tā noārdīšanās, bet, aptuveni pēc 25 gadu vecuma organisms vairs nespēj saražot tikpat daudz kolagēna, cik tas patērē. Ik gadu cilvēka ķermenis zaudē aptuveni 1% no atjaunojamā kolagēna apjoma un līdz 60 gadiem jau aptuveni 30% no audiem nepieciešamā kolagēna vairs nespēj pats atjaunoties. Tieši tāda iemesla dēļ var izmantot ārējos avotus, kas kompensē to, ko organisms vairs nespēj saražot.

Šis proteīns ir gandrīz katrā ķermeņa daļā, kurā atrodami saistaudi, piemēram, kolagēns ādaiun kolagēns nagiem, kolagēns locītavām un kolagēns muskuļiem, kolagēns matiem un kolagēns kauliem. Tā trūkums ir viens no iemesliem gan grumbām, gan muskuļu sāpēm, locītavu sāpēm. Šī produkta lietošana ir viens no risinājumiem, kā jau 30 gadu vecumā sākt risināt šīs problēmas.

