Kāpēc ierīkot teritoriju vārtus industriālos objektos

Teritoriju vārti ir īpaši nozīmīgs infrastruktūras aprīkojums industriāliem, rūpnieciskiem un saimnieciskiem objektiem, jo tie sniedz vairākas ar drošību un funkcionalitāti saistītas priekšrocības. Kvalitatīvu vārtu ierīkošanai nevajadzētu taupīt līdzekļus un izvēlēties mūsdienīgus risinājumus, kas ir gan estētiski, gan ērti lietošanā.

Pašmāju uzņēmums “RIPO International”, kas ar vārtu ražošanu nodarbojas jau vairākas desmitgades, piedāvā saviem klientiem dažāda veida teritoriju vārtus, kas tiek pielāgoti katra objekta specifikai un īpašnieka vajadzībām. Vispopulārākie industriālām teritorijām ir bīdāmie teritoriju vārti ar automātiku, kuru uzstādīšana uzņēmumam sniedz vairākus ieguvumus.

Optimizēta transporta kustība

Ražošanas, noliktavu un citās industriālās teritorijās parasti ir samērā aktīva transporta kustība. Braukā gan piegādātāji, gan darbinieki, gan klienti. Tas nozīmē, ka vārtus nepieciešams atvērt un aizvērt daudzas reizes katru dienu. Kvalitatīvi vārti un vārtu automātika transporta kustību palīdz padarīt daudz koordinētāku un efektīvāku, jo nenotiek lieka kavēšanās ar vārtu atvēršanu un aizvēršanu manuāli. Piemēram, piegādātājiem un kurjeriem ir stingrs darba grafiks, tāpēc viņi nevēlas lieki kavēties. Uzņēmējs, kurš būs parūpējies par drošu, ātru, efektīvu un ērtu iekļūšanu un izkļūšanu no uzņēmuma teritorijas, noteikti būs izdarījis pakalpojumu gan savam uzņēmumam, gan tiem, ar kuriem ikdienā jāsadarbojas.

Papildu drošība nekustamajam īpašumam

Teritoriju vārti, kas savienoti ar piemērotu žogu, ir pirmā drošības barjera jebkuram īpašumam. Brīva piekļuve teritorijai un ēkām vienmēr ir papildu drauds, kas liek īpašniekam izvēlēties citus drošības mehānismus, kas var izmaksāt daudz dārgāk. Personām ar noziedzīgiem nolūkiem kvalitatīvi teritoriju vārti un žogs vienmēr ir nevēlams šķērslis. Ja vēl vārti un teritorija papildināta ar citiem drošības elementiem, piemēram, videonovērošanu vai signalizāciju, tad objektā jau būs tiešām augsts drošības līmenis. Industriālos objektos visbiežāk atrodas daudz vērtīga aprīkojuma un preču, tāpēc drošības jautājumi vienmēr ir prioritāte.

Iekļūt teritorijā var tikai piederošie

Teritoriju vārti, it īpaši, ja tie ir aprīkoti ar automātiku, var efektīvi nodrošināt tikai piederošu personu iekļūšanu objektā. Automātiskajiem vārtiem var izvēlēties savām vajadzībām piemērotāko vadības mehānismu. Tās var būt piekļuves kartes, kodi vai kāds cits veids, kas ir pieejams tikai piederošajiem. Vai arī notiek vārtu automatizēta atvēršana no iekšpuses, sazinoties ar uzraugošo personu, kas atrodas teritorijā. Automātiskie vārti ļauj nodrošināt, ka uzņēmuma teritorijā iekļūst tikai akceptētas personas un transporta līdzekļi. Tas ir nozīmīgs ieguvums kopējai uzņēmuma drošībai.

Lielāka fiziskā drošība darbiniekiem un viesiem

Vārti, atrodoties jebkurā objektā, liek justies daudz drošāk. Piemēram, ja uzņēmuma teritorijā darbs notiek arī nakts stundās, tad darbinieki jutīsies daudz ērtāk, ja zinās, ka teritorijā neviens nepiederošs pēkšņi nevar ierasties. Palielināta ir ne tikai fiziskā drošība, bet arī darbinieku un viesu personīgo mantu drošība. Piemēram, ja uzņēmuma teritorijā, kas norobežota ar teritoriju vārtiem un žogu, ierodas ar savu auto, tad ir pārliecība, ka tas netiks apzagts vai apskādēts. Fiziskās drošības palielinājumu sniedz arī tas, ka nav vajadzības pie vārtiem kāpt ārā no auto, lai tos atvērtu, jo vārti kontrolējami attālināti. Tādā veidā ir mazāka iespēja sastapties ar noziedzniekiem. Nakts stundās tas tiešām ir būtisks ieguvums personīgajai drošībai.

Privātums un teritorijas izskata uzlabošana

Biznesa vidē konkurence ir neizbēgama. Tāpēc ne vienmēr ir vēlme, lai apkārtējiem viss, kas uzņēmumā notiek, ir kā uz delnas. Reizēm ir izdevīgi komercnoslēpumus paturēt pie sevis, jo tas var palīdzēt apsteigt konkurentus. Teritoriju vārti un žogs palīdz radīt lielāku privātumu uzņēmuma teritorijā, jo piekļuve ir ierobežota. Tā kā teritoriju vārti pēc klienta izvēles papildināmi ar jebkādu apdares materiālu, tad uzņēmums var izvēlēties, cik “redzams” būt. Tāpat sakārtota, droša un vizuāli estētiska teritorija noteikti būs ieguvums uzņēmuma tēlam. Teritoriju vārti būtiski uzlabos īpašuma vizuālo identitāti. Tas pozitīvi atsauksies arī uz īpašuma tirgus vērtību.

“RIPO International” vārtu priekšrocības

“RIPO International” vārtu ražošanas nozarē darbojas jau vairākas desmitgades un no neliela ģimenes uzņēmuma izaudzis par spēcīgu un eksportējošu uzņēmumu. Visi teritoriju vārti ir izgatavoti tikai no augstas kvalitātes materiāliem un aprīkoti ar uzticamu vēršanās sistēmu, padarot to lietošanu maksimāli ērtu un klusu. Tie nevainojami kalpos daudzus gadus, tāpēc ir tālredzīgs ieguldījums teritoriju labiekārtošanā. Vārtus iespējams izgatavot un aprīkot atbilstoši klienta vēlmēm, nodrošinot optimālāko tehnisko un dizainisko rezultātu. Uzņēmums sadarbojas ar vadošajiem vārtu automātikas ražotājiem no Itālijas un Vācijas un izmanto viņu produkciju, lai aprīkotu savu klientu vārtus ar uzticamu un ilgmūžīgu automātiskās vēršanās mehānismu.

“RIPO International” saviem klientiem nodrošina pilnu servisu – no konsultācijām par piemērotāko produktu izvēli līdz produkta ražošanai, uzstādīšanai un arī garantijas apkopei.

Vairāk par teritoriju vārtiem un to cenām uzzināsiet mājaslapā ripointernational.lv.