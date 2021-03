Efektīva digitālā mārketinga stratēģija vairs nav iedomājama bez SEO optimizācijas. Bet ko tieši tas nozīmē un kādu pienesumu šis mūsdienīgais pakalpojums var sniegt uzņēmumam? Pavisam vienkārši izsakoties, tas var palīdzēt piesaistīt jaunus mājaslapas lietotājus. Taču tā ir tikai redzamā aisberga daļa, un šodien apskatīsim 5 būtiskus iemeslus, kāpēc nepieciešama mājaslapas SEO optimizācija.

Kas ir SEO optimizācija?

SEO (no angļu valodas - search engine optimization) optimizācija ir darbību kopums digitālajā vidē, kas ļauj uzlabot mājaslapas pozīciju meklēšanas platformās - piemēram, Google, Bing vai Yahoo. Attiecīgi, pozīcijas uzlabošana var nodrošināt lielāku cilvēku piesaisti mājaslapai un ideālā gadījumā šos apmeklētājus pārvērst klientos. Īsumā sakot - jo vairāk cilvēku apmeklē mājaslapu, jo lielāks potenciālo klientu skaits.

SEO optimizācijas uzdevums ir lietotājiem padarīt meklēšanu maksimāli ērtu un produktīvu. Respektīvi - lai cilvēks, ierakstot sev interesējošu atslēgas vārdu vai frāzi, pēc iespējas ātrāk atrastu meklēto. Vari veikt to pats vai uzticēt speciālistiem!

5 iemesli, kāpēc nepieciešama SEO optimizācija

1. Veicini zīmola atpazīstamību

Vēlies veicināt sava zīmola atpazīstamību? Tad esi pareizajā vietā! Pirms uzsākt preču vai pakalpojumu pārdošanu, sākumā ir jāuzbūvē pamati. To var izdarīt, investējot resursus zīmola atpazīstamības veicināšanas pasākumos. Lielisks rīks tam ir sociālie tīkli un SEO optimizācija. Veido regulārus sociālo tīklu ierakstus un bloga rakstus savā mājaslapā, kā arī pārliecinies, vai mājaslapas informācija ir atbilstoša tam, ko meklē Tavi potenciālie klienti.

2. Ved apmeklētājus uz savu lapu

Kā minēts raksta sākumā, SEO optimizācija palīdz uzlabot mājaslapas pozīciju meklēšanas platformās. Augstāka pozīcija sniedz lielāku cilvēku piesaisti mājaslapai - tas ir tieši tik vienkārši. Taču, lai līdz tam nonāktu, ir jāiegulda liels darbs un jāapbruņojas ar pacietību. Ja esi tam gatavs, tad pilnīgi reāli ir gada laikā panākt jaunas mājaslapas apmeklējumu no nulles līdz 100 000. Un to patiešām var panākt ar SEO aktivitātēm.

3. Nepārmaksā par reklāmu

Ja salīdzina ar sociālo tīklu vai TV reklāmām, tad viens no lielākajiem SEO plusiem ir fakts, ka par to nav jāmaksā. Protams, tas ir gadījumā, ja to izvēlies veikt pats. Jebkura apmaksāta reklāma ir ielikta noteiktos rāmjos - tai ir konkrēts ilgums, termiņš, cena un vieta. Taču SEO optimizācija ir ilgtermiņa ieguldījums, kas vienmēr atmaksājas ar uzviju - jauniem mājaslapas apmeklētājiem un potenciāliem klientiem.

4. Veicini zīmola uzticamību un autoritāti

Internets un jaunās tehnoloģijas ir būtiski izmainījušas to, kā notiek pirkšanas un pārdošanas procesi. Šodien cilvēkiem ir pieejami milzīgi informācijas resursi, kas pirms pirkuma ļauj uzzināt visu sev interesējošo par attiecīgo preci vai pakalpojumu. Tā vietā, lai potenciālais klients dotos uzzināt šo informāciju citur, kļūsti pats par informācijas bāzi. Esi tas, pie kura cilvēki vēršas ar jautājumiem un neskaidrībām.

To lieliski var panākt caur satura mārketingu - sociālo tīklu postiem un bloga rakstiem. Atbildot uz cilvēku jautājumiem un sniedzot tiem padomus, zīmols vienmēr kļūst vērtīgāks un palielina iespējamību apmeklētāju pārvērst klientā.

5. Viegli izmērāmi rezultāti

Visbeidzot, viens no lielākajiem SEO plusiem ir fakts, ka rezultātu izmērīšana ir ļoti ērta. Atšķirībā no tradicionālajām metodēm, kurās mēdz būt grūti saskatīt korelāciju starp reklāmas kampaņu un rezultātiem, SEO ieguldījums ir redzams uzreiz. Tam var izmantot dažādus rīkus, piemēram, Google Analytics, un izmērīt sekojošus rezultātus:

Organiskais apmeklējums;

Atslēgas vārdu pozīcijas;

Mājaslapas ātrums;

Datplūsmas avoti;

Atpakaļsaites;

Konversijas;

CTR u.c.

Veicot rezultātu mērīšanu, ir iespējams objektīvi novērtēt SEO optimizācijas pienesumu un saprast, kur nepieciešami uzlabojumi.

Vai mūsdienās var iztikt bez SEO? Var, bet tad ir jāuzspīd ļoti lielai veiksmei tikt pamanītam interneta vidē. Un kāpēc gan ar to riskēt, ja ir pieejams ērts un drošs veids, kā panākt sava zīmola tēla atpazīstamību un veicināt pirkumus!