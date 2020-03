Kāpēc svarīgi savu bērnu sūtīt sporta pulciņos

Daudzi vecāki sūta savus bērnus sporta pulciņos, tomēr ne visi saprot, kāpēc to nepieciešams darīt. Kāpēc tas ir svarīgi un vai ikvienam vecākam vajadzētu apdomāt iespēju savu bērnu nodarbināt kādā no sporta pulciņiem? Portāls Florbola ziņas ir izveidojuši sarakstu ar noderīgiem padomiem, kāpēc mums vajadzētu bērnus sūtīt dažādos sporta pulciņos.

Uzlabojas bērnu fiziskā noturība

Sportojot tiek nodarbinātas visas muskuļu grupas. Bērniem tas ir vitāli svarīgi, jo viņu organisms ir augošs, kas nozīmē, ka tam, kādas aktivitātes ikdienā tiek piekoptas, ir ļoti būtiskas, lai bērns augtu veselīgs un fiziski sagatavots. Neatkarīgi no tā kādu sporta veidu bērns būs izvēlējies, viņam tas noteikti nāks par labu. Rigis mājaslapā iespējams iepazīties ar dažādiem sportiskiem notikumiem Latvijā, kuros vērts iesaistīt arī savu bērnu.

Sports ļauj uzlabot komunikācijas spējas

Piedaloties dažādās sportiskās aktivitātēs, bērns ne tikai uzlabo savu fizisko sagatavotību, bet arī saliedējas ar saviem vienaudžiem. Tas ir ļoti būtiski, jo tādā veidā bērns iegūst draugus, izkopj komunikācijas mākslu, iemācās būt drošāks. Ir pieejami dažādi pētījumi, kuri apliecina to, ka tie bērni, kuri bērnībā ir piedalījušies sporta pulciņos, daudz ātrāk spēj adaptēties jaunā vidē un iegūt jaunus draugus.

Veicina mērķtiecību

Sportiskas aktivitātes noteikti spēj uzlabot bērna personisko izaugsmi. Sportošana veido spēcīgu pašapziņu, pārliecību un mērķtiecību. Nepadošanās pie neveiksmes, izpratne par to, ka panākumi rodas tikai tad, ja tiek ieguldīts smags darbs – tas viss noteikti spēs attīstīt bērna personību.

Sportošana uzlabo stāju

Nav noslēpums, ka mūsdienās palielinās bērnu risks saslimt ar dažādām slimībām, jo lielākā dienas daļa tiek pavadīta pie viedierīcēm. Mazkustīgums nodara lielu kaitējumu stājai, tāpēc ir vērts pievērst bērnu sportošanai jau no mazones, lai mazinātu riskus stājas problēmām.

Ļauj bērnam pašam izvēlēties sporta veidu

Nekādā gadījumā nevajadzētu piespiest bērnu doties, piemēram, uz basketbola treniņiem, ja viņš vairākkārt ir izteicies, ka basketbols viņu nesaista. Ir svarīgi ļaut bērnam pašam izvēlēties, kuru sporta veidu viņš vēlas apgūt. Parunājieties ar bērnu un izvēlieties piemērotāko sporta pulciņu tieši viņam. Ja ir grūti izvēlēties, tad sākumā varat norunāt, ka bērns izmēģina vairākus sporta veidus un pēc tam no tiem izvēlas vienu, kuš, viņaprāt, viņam vislabāk patīk.

Pieskatiet, lai bērns ēd veselīgi

Ar sportošanu gan nebūs gana. Ir svarīgi rūpēties arī par to, lai bērns ēd veselīgi. Ir svarīgi ikdienā uzņemt ieteicamo vitamīnu devu, jo tādā veidā varēsiet parūpēties par to, lai bērna imūnsistēma būtu stipra. Atcerieties, ka našķus var atļaut ēst tikai norunātajos brīžos, to nekādā gadījumā nevajadzētu izveidot par ikdienu. Tikai tad, ja bērns ēdīs veselīgi un nodarbosies ar fiziskām aktivitātēm, būs iespējams panākt to, ka bērns būs veselīgs.

Pavadiet nedēļas nogales svaigā gaisā

Ir svarīgi ne tikai sūtīt bērnus dažādos sporta pulciņos, bet arī kopīgi pavadīt laiku dabā, nodarbojoties ar aktīviem sporta veidiem. Izmantojiet nedēļas nogales, lai kopīgi dotos laivu izbraucienos, pārgājienos, velo izbraucienos. Tādā veidā varēsiet kopīgi pavadīt laiku, kā arī stiprināt savu imūnsistēmu kopā ar bērniem.