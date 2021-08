Kas ir SEO optimizācija? 3 fakti, kas par to jāzina

SEO optimizācija – šāds termins tiek dzirdēts bieži. Taču ko tas īsti nozīmē un kādas darbības ietver? Lasi īsu, bet vērtīgu informācijas apkopojumu, lai noskaidrotu – kas ir SEO optimizācija!

3 fakti, kas jāzina par SEO optimizāciju

Par to, kas ir SEO optimizācija un kāpēc tā ir svarīga, varētu runāt stundām ilgi. Turpinājumā esam apkopojuši trīs būtiskus faktorus, kas jāzina par SEO optimizāciju!

1. Kas ir SEO optimizācija?

SEO optimizācija ir process, kura laikā tiek optimizētas mājaslapas un to saturs, lai lietotāji varētu viegli atrast sev vēlamo saturu atbilstoši tam, kā tas ir pasniegts Tavā mājaslapā. Termins SEO apraksta arī procesu, kā tīmekļa vietnes uzbūve un visa veida saturs tiek pielāgots tam, lai meklētājprogrammu indeksēšanas programmatūra atrastu, skenētu un indeksētu jūsu vietni.

2. Kā iedalās SEO optimizācija?

SEO optimizācija ir process, ko jāveic gan interneta veikala vai mājaslapas izstrādes procesā, gan vēlāk, papildinot saturu mājaslapā. Šādu optimizāciju var iedalīt divos lielākos blokos:

On-site SEO optimizācija, kas, savukārt, iedalās tehniskajā un satura SEO optimizācijā. Tas viss ietver darbības, kas tiek veiktas mājaslapas iekšienē, lai optimizētu lapas darbību – gan tehniskā līmenī, gan no satura ievietošanas perspektīvas – attēliem, tekstiem, tekstu uzbūvei, saišu nosaukumiem u.c.;

Off-site SEO optimizācija. Tā sastāv no atpakaļsaišu veidošanas uz lapu. Google meklētājprogramma augstu vērtē to, kā citas vietnes mijiedarbojas ar mājaslapu – ja atsauce uz to tiek minēta dažādos resursos, meklētājprogrammai tas liecina par vietnes augstvērtību.

3. Kāpēc jāveic SEO optimizācija?

Katru dienu tiešsaistē tiek veikti miljardiem meklējumu. Tas nozīmē milzīgu specifiskas, mērķtiecīgas datplūsmas daudzumu. SEO optimizācija palīdz Tev tikt pamanītam starp visiem meklējumiem un nokļūt pie savas auditorijas pirms konkurentiem.

SEO optimizācija nosaka, kā Tavu mājaslapu indeksēs meklētājprogramma, tādējādi nosakot, cik augstu meklētājprogrammu rezultātos parādīsies Tavas vietnes saturs.

Jo augstvērtīgāks saturs un tehniski atbilstošāka lapas izstrāde, uzbūve no SEO perspektīvas, jo augstākos meklēšanas rezultātos tā parādīsies.

SEO optimizācija Tavai lapai pie Kebbe IT!

Ja meklē kādu, kurš spēs veikt pilnvērtīgu SEO optimizāciju – ieskaties Kebbe IT speciālistu piedāvājumā! Kebbe IT piedāvā gan jaunas mājaslapas izstrādi, ietverot tajā SEO optimizāciju, gan SEO optimizācijas pasākumu kopumu, kas veicami jau iepriekš izstrādātai vietnei.

Ienāc Kebbeit.lv mājaslapā un uzzini vairāk!