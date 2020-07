Kas jāzina, nododot datoru servisā?

Daudzi no mums ir saskārušies ar brīdi, kad uzticamajai datorierīcei parādījusies kāda kaite – sanācis to fiziski sasist vai noticis kas negaidīts iekšienē. Mūsdienu pasaulē daļa no datorlietotājiem paši pratīs noteikt, kas tieši atgadījies, un zinās, kā to salabot. Citi, savukārt, meklēs uzticami datoru servisu, lai savu darbarīku nodotu profesionāļu rokās.

Lasi rakstu un uzzini padomus, kas jāzina, nododot datoru remontā!

Pirms nodot datoru servisā, ir jāatrod īstais meistars. Kā to izdarīt?

Vispirms iztaujā draugus un paziņas. Tā kā dators ir ierīce, ko nu jau ikdienā lieto gandrīz visi, liela iespēja, ka kāds no draugiem vai paziņām ir saskāries ar datorlabošanas raizēm un varēs ieteikt labu meistaru. Ja paziņu lokā neatrodas labs padoms, jāmeklē atbilde interneta dzīlēs. Veicot meklējumus, vēlams norādīt savu atrašanās vietu, piemēram, “datoru serviss Rīgā”, tā iegūsi precīzākas atbildes. Aplūko servisa mājaslapu – vai tā izskatās profesionāla, vai ir apraksts, cenrādis, kontaktinformācija. Atsauksmes internetā. Lai arī ir labi uzklausīt citu cilvēku viedokli, jāņem vērā, ka atsauksmi internetā var uzrakstīt jebkurš, arī cilvēks, kurš ne reizi nav apmeklējis konkrēto datoru servisu. Tāpēc, lasot atsauksmes internetā, esi īpaši kritisks pret iegūto informāciju! Ja šķiet, ka esi atradis īsto servisu, vari iepriekš piezvanīt un apjautāties, vai šajā servisā labo to, kas atgadījies tieši tavam datoram. Atceries, ja aizejot klātienē, serviss tomēr nešķiet uzticams, droši vari doties prom un apmeklēt nākamo.

Kas jāzina, nododot datoru remontā?

Saglabā informāciju! Ja iespējams datoru ieslēgt un vēlies saglabāt informāciju, kas tajā atrodas, vēlams iekopēt to ārējā cietajā diskā. Pastāv liela iespēja, ka pēc servisa dators būs kā jauns un varbūt pazaudējis kaut ko no taviem personīgajiem failiem. Tas ir kaut kas ar ko jārēķinās, labojot jebkuru tehnikas ierīci. Ja datoru nav iespējams ieslēgt, noteikti informē meistaru par to, ka datorā vēl ir tava personīgā informācija un ka vēlētos to nepazaudēt. Diagnostika. Jebkurā labā servisā, datoram vispirms veiks diagnostiku. Tā var būt gan par brīvu, gan par samaksu. Lai nerastos pārpratumi, vēlams iepriekš to noskaidrot. Ja pēc diagnostikas meistars saka, ka datoru salabot nebūs iespējams, nekas tev neliedz apmeklēt vēl kādu datoru servisu, lai noskaidrotu cita meistara viedokli. Veicamo darbu saraksts. Pat tad, ja no meistara skaidrojuma īsti nesaproti, kas tieši datoram jālabo, noteikti palūdz, lai meistars uzraksta visas veicamās darba pozīcijas un izmaksas. Tādējādi varēsi gan pēc remonta atprasīt, vai viss ir izdarīts, gan vajadzības gadījumā būs vieglāk salīdzināt dažādu datoru servisu piedāvājumus. Izmaksas. Ja datoru ir iespējams salabot, pēc diagnostikas noteikti saņemsi pilnas remonta izmaksas. Arī šajā gadījumā, ja šķiet, ka izmaksas ir par lielu, vari aptaujāt vēl citus meistarus, lai noskaidrotu, vai izmaksas par veicamajiem darbiem ir adekvātas.



Datorremonta process

Cik ilgi jāgaida? Datorremonts var ilgt no pāris dienām līdz vairākām nedēļām, retos gadījumos vairāk par mēnesi. Tas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem – datoru servisa noslodzes, bojājuma veida (vai, piemēram, jāpasūta kāda detaļa no ārzemēm) un citiem. Vēlams jau uzreiz apjautāties meistaram, cik ilgs varētu būt labošanas laiks. Piezvani! Atceries, ka arī datoru servisā strādā cilvēki. Ja šķiet, ka dators jau diezgan ilgi ir aizķēries labošanā, piezvani uz servisu un apjautājies, kā sokas darbi.

Meklējot piemērotāko datoru servisu, galvenais apbruņoties ar pacietību un nemest plinti krūmos, ja pirmais apmeklētais serviss pilnībā neapmierina visas vajadzības. Jāatceras, ka vienreiz atrodot lielisku servisu, otrreiz vairs nebūs jāmeklē. Lai izdodas atrast īsto!