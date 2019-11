Kļūdas, ko vecākiem nevajadzētu pieļaut bērna zobu aprūpē

Neviens vecāks nav ideāls, tas nav iespējams. Audzinot bērnu, vecāki kļūdās, mācās no savām kļūdām un dara labāko, ko tajā brīdī un apstākļos var paveikt. Tomēr ir dažas lietas, kurās labāk kļūdas nepieļaut un jau laikus iegūt noderīgu informāciju, lai izvairītos no nepatīkamām sekām.

Viena no šādām jomām ir bērna zobu aprūpe. Katra kļūda šajā ziņā var maksāt tiešām dārgi gan finansiālā, gan emocionālā ziņā. Tāpēc labāk zināt par iespējamajiem klupšanas akmeņiem un no tiem izvairīties.

Neatstāt novārtā jau pašus pirmos zobiņus

Viena no vecāku bieži pieļautām kļūdām ir tā, ka viņi bērna zobu kopšanai pievēršas tikai tad, kad izaugusi jau lielākā daļa piena zobu. Tomēr mutes dobums bērnam jākopj jau kopš dzimšanas un obligāti jau kopš pirmā zobiņa parādīšanās. Pēc ēšanas zobi, vaigi, mēle, smaganas jānotīra ar drāniņu, speciālu uzpirksteni vai maigu birstīti. Tas veido gan pozitīvu ieradumu, gan aizkavē baktēriju veidošanos mutē un zobu bojāšanos.

Nenovilcināt pirmo vizīti pie zobārsta

Daudzi bērni pie zobārsta pirmo reizi tiek vesti tikai pirmsskolas vecumā, kad mutē jau paveras diezgan traģiska aina, zobi ir bojāti, varbūt arī sākuši sāpēt. Sekas ir nepatīkamas, jo daudzus piena zobus jāzaudē pāragri, kas var ietekmēt runas attīstību, traucēt sakošļāt ēdienu, arī negatīvi ietekmē pastāvīgo zobu veidošanos. Pirmo vizīti pie zobārsta vajadzētu plānot jau ap bērna viena gada vecumu. Tas ļaus laicīgi novērst daudzas problēmas un radinās bērnu pie kārtības, ka zobārsts pārbauda muti.

Negaidīt ar vizīti pie zobārsta tik ilgi, kamēr jau sāp

Arī tad, ka bijusi pirmā vizīte, jāatceras, ka uz profilaktiskām pārbaudēm bērns jāved regulāri. Vislabāk to darīt divas reizes gadā. Noteikti nevajag vilcināties un gaidīt, kamēr bērns nakts vidū pamodīsies no zobu sāpēm, kas jau būs akūta situācija un nopietns stress visiem – gan vecākiem, gan bērnam. Protams, šādā gadījumā arī jārēķinās ar lielākiem izdevumiem.

Nevest pie pirmā zobārsta, kas pagadās

Lai gan bērnu zobārstniecība Latvijā līdz 18 gadu vecumam ir bez maksas, realitātē tas īsti nedarbojas, jo šo bezmaksas speciālistu pieejamība ir ļoti slikta, rindas garas, arī kvalitāte daudzviet ir nepietiekama. Tāpēc vairums vecāku izvēlas maksāt par to, lai saņemtu bērna zobu aprūpi ātri un kvalitatīvi.

Tomēr nevajadzētu izvēlēties bērnam pirmo zobārstu, kas pagadās. Jāveic izpēte un jāizvēlas uzticama bērnu zobārstniecība, kur mazajam pacientam būs pozitīva pieredze bez stresa un bailēm. Bērnu zobārstniecība ir sensitīva, tāpēc ne visi zobārsti īsi tiek galā ar emocionālo un psiholoģisko šī darba pusi. Vecāku uzdevums ir atbildīgi izvēlēties, kura bērnu zobārstniecība būs piemērota, kur ir iejūtīgi speciālisti, patīkama vide un darbs tiek paveikts ļoti labi.

Nebaidīt bērnu ar zobārstu

Tajā laikā, kad šodienas bērnu vecāki un vecvecāki auga un saņēma zobārsta pakalpojumus, bija pavisam cita zobārstniecība. Tā noteikti nebija specializēta bērnu zobārstniecība, kāda pieejama šodien. Tāpēc vecākiem un vecvecākiem vienmēr azotē ir pa kādam šausmu stāstam no zobārsta kabineta. Nekādā gadījumā savu negatīvo un baiļu pilno pieredzi nevajag pārnest uz bērniem, stāstot par to. Viņiem veidosies sava pieredze, kurai jābūt pavisam savādākai. Ar šādiem stāstiem bērns tikai sāks baidīties un atteiksies apmeklēt zobārsta kabinetu.

Nedomāt, ka zobu higiēnists ir laika tērēšana

Uz bērniem attiecas ne tikai zobārsta, bet arī zobu higiēnista apmeklēšana vismaz reizi gadā. Daudzi vecāki nemaz nezina, ka bērns jau no divu gadu vecuma jāved pie higiēnista. Vai arī uzskata, ka tā ir tikai laika tērēšana, jo nesaskata zobu higiēnista darbā neko nozīmīgu. Bet tas ir aplami. Zobu higiēnists ir ļoti nozīmīgs tieši profilaktiskā problēmu novēršanā un aizkavēšanā, arī izglītojošā darbā. Higiēnists ne tikai noņem mīksto un cieto aplikumu no zobu virsmas un grūti pieejamās vietās, bet arī māca bērnus un vecākus, kā pareizi rūpēties par zobiem.

Neatstāt maza bērna zobu kopšanu viņa paša ziņā

Vecāki grēko arī ar to, ka jau no dažu gadu vecuma zobu tīrīšanu atstāj paša bērna ziņā. Protams, ka viņam ir jāmācās tīrīt zobus un jāatceras par šo higiēnas procedūru, bet vecākiem to nepieciešams kontrolēt. Pēc tam, kad zobus iztīrījis bērns pats, vecākiem vajadzētu tos pārtīrīt, lai pārliecinātos, ka darbiņš paveikts akurāti. Šādai uzraudzībai vajadzētu būt vismaz līdz bērna 8-9 gadu vecumam, kad viņa prasmes un atbildības līmenis jau ir pietiekams, lai ticētu, ka zobu tīrīšana būs efektīva arī bez pieaugušā klātbūtnes.