Ko par tevi saka tavs smaids?

Pēc tava smaida un mutes dobuma stāvokļa var daudz ko noteikt. Ja organismā kaut kas trūkst vai kaut kam vajadzētu pievērst uzmanību, to bieži vien var pateikt pēc zobu, lūpu vai smaganu stāvokļa. Dažreiz, protams, vaina var būt pašos zobos vai smaganās, tomēr dažreiz tie signalizē par iespējamām problēmām citur.

Vitamīnu trūkums organismā

Zobi un smaganas var tev signalizēt kādu vitamīnu trūkumu. Ja tev trūkst A vai D vitamīns, tad tava zobu emalja var kļūt trauslāka. Ja uzņemsi nepietiekamu B vitamīna daudzumu, tad tas parādīsies uz lūpām – tās sāks plaisāt, kā arī smaganas var iekaist. Ja pamani kādas mutes dobuma problēmas, tad vitamīnu trūkums var būt iemesls, taču tas nav pirmais, par ko iedomāties – taču to var viegli risināt, jo uzņemt papildus vitamīnus nav tik grūti.

Grūtniecības ietekme

Zobu un smaganu stāvoklis var būt zīme, ka esi stāvoklī – tā var būt viena no grūtniecības pazīmēm. Tas saistīts ar hormonālajām izmaiņām un pastiprinātu asinsriti smaganās, tāpēc gingivīts var būt grūtniecības pazīme.

Sirds un asinsvadu slimības

Pētījumu rezultāti liecina, ka pastāv saistība starp smaganu iekaisumu un sirds slimību. Ja smaganas ir tava vājā vieta, un tev ar tām visai bieži ir kādas problēmas, tad būtu ieteicams konsultēties ar ārstu, lai pārliecinātos par savas sirds un asinsvadu veselību. Ja laicīgi pamanīsi kādas slimības pazīmes, tad tās ārstēšana noritēs vieglāk un ātrāk, nekā tad, ja slimību ignorēsi un ielaidīsi.

Ēšanas paradumi

Zobu stāvoklis vistiešākajā veidā var parādīt tavus ēšanas paradumus. Ja tev ir kādi ēšanas traucējumi, tad zobi būs viens no pirmajiem signāliem, kas par to liecinās. Cilvēkiem ar bulīmiju ļoti bieži diezgan strauji sāk rasties problēmas ar zobiem – kuņģa skābes dēļ, kas pārāk bieži nonāk saskarsmē ar zobiem. Ēšanas traucējumi var novest pie citām veselības problēmām, tāpēc ir ieteicams laicīgi mēģināt ar to tikt galā.

Arī tad, ja ēd neveselīgu pārtiku, lieto daudz cukura, kafijas un skābu produktu – tas var atstāt iespaidu uz zobiem. Daudz ātrāk var rasties kariess, kā arī zobu krāsa var nebūt vairs tik balta. Tāds efekts ir gan no dažādiem krāsojošiem produktiem – kafija, tēja, vīns – gan arī no izplatīta kaitīgā ieraduma – smēķēšanas.

Osteoporoze

Šī slimība pavājina tavu kaulu blīvumu, un tie kļūst trauslāki. Tā kā zobi turas uz žokļa kaula, tad ja šis kauls ir kļuvis vājš, tad ir daudz lielāka iespēja zaudēt zobus – tie vienkārši var izkrist. Šajā gadījumā jācīnās ar osteoporozi, lai stiprinātu kaulus.

Protams, ja zobu stāvoklis pasliktināsies un nāksies zaudēt kādu zobu, tad mūsdienu tehnoloģijas piedāvā lielisku risinājumu – zobu implantus, kurus nesabojās nekādi ēšanas traucējumi vai citas kaites. Tomēr sākumā jācenšas saglabāt savu zobu veselība, cik ilgi vien iespējams.

Organisms ir sarežģīta un gudra sistēma. Ja kaut kas nebūs kārtībā, tad varēs pamanīt kādas zīmes vai signālus. Katrs cilvēks ir citādāks, tāpēc arī šīs pazīmes var atšķirties – vienam var būt kādas slimības pazīmes kā pēc grāmatas, bet kādam citam tādā pašā situācijā var nebūt vispār nekādu pazīmju.

Tāpēc katrs pats savu organismu pazīst vislabāk. Ja pamani ko neparastu, tad ir ieteicams doties pie ārsta, lai pārbaudītu vai viss ir kārtībā. Tas nenozīmē, ka uzreiz jāskrien pie ārsta, ja ir sausas lūpas vai asiņo smaganas – iemesls var būt arī vienkārši kāds apēstais produkts, taču ja pamani kādu pazīmi, tad pievērs tai uzmanību un vajadzības gadījumā konsultējies ar ārstu.