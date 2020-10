Kolagēns un kas jāņem vērā, to iegādājoties

Kolagēns ir cilvēka ķermenī visbiežāk sastopamais proteīns, veidojot no 25% līdz 35% no kopējā cilvēka ķermenī esošā proteīnu sastāva. Šis proteīns, īsumā, ir viela, kas veido šūnu savienojumus un satur mūsu ķermeni kopā. Kolagēns atrodams gan ādā, gan kaulos, gan muskuļos, tāpēc tā daudzums ļoti lielā mērā ietekmē gan šo ķermeņa daļu vizuālo izskatu, gan fizisko veselību un izturību. Šis proteīns strādā kopā ar citu – elastīnu, kas notur mūsu ādu elastīgu.

Cilvēka ķermenis pēc 20 gadu vecuma ik gadu zaudē apmēram 1% sava kolagēna. Ķermenis nespēj to ražot pietiekami lielā ātrumā. Šo procesu paātrina neveselīgs dzīvesveids, saules gaisma un citi ādu ietekmējoši faktori.

Lai ikviens no mums varētu kolagēna radītās priekšrocības izmantot ilgāk, cilvēki ir izgudrojuši tā aizvietotājus. Šie uztura bagātinātāji nav gluži tas pats, bet gan līdzīga viela – kolagēna peptīdi. Šis proteīns ir ar līdzīgu uzbūvi un pozitīvajiem efektiem kā kolagēnam, taču tā proteīna struktūra ir daudz īsāka. Tas nozīmē, ka tas gan ātrāk tiek uzņemts mūsu ķermeņos, gan ātrāk sadalās.

Pērkot šo uztura bagātinātāju tiešsaistē, jābūt uzmanīgiem. Lai gan nav novēroti daudz gadījumi, ka internetā tirgotā kolagēna lietošana izraisītu problēmas, tas bieži ir sliktas kvalitātes ar maz pozitīviem aspektiem. Piemēram bieži produkts tiek reklamēts kā kolagēns matiem, taču tas nav nekādā veidā specializēts.

Ja esat izlēmuši kolagēnu pirkt internetā, esiet uzmanīgi. Sekojiet līdzi kolagēna atsauksmēm. Visdrošāk ir pirkt kolagēnu, kurš ir ražots Eiropas Savienībā, zem striktiem uztura bagātinātājus regulējošiem standartiem.

Šo vielu parasti tirgo kolagēna pulvera formā. To atjaucot un apvienojot ar citām dabīgām vielām, to var izmantot kā gardu dzeramo kolagēnu un padarīt par daļu no ikdienas diētas.