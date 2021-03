Kravas pārvadājumi un transporta loģistika - kāda ir atšķirība?

Nepārtraukti progresējošas tehnoloģijas un jaunu pakalpojumu parādīšanās ienes mūsu dzīvē daudz jaunu un bieži vien nezināmu jēdzienu. Pašsaprotami, jums nav nepieciešams visus tos zināt, taču, ja jūs tas interesē, ja strādājat šajā jomā vai jums ir nepieciešama palīdzība konkrētā gadījumā, ir grūti izvairīties no profesionāliem jēdzieniem. Viens no šādiem piemēriem ir kravu pārvadājumu pakalpojumi. Daži pilnībā neizprot to būtību, savukārt citi to saista ar loģistiku. Pēdējais variants daļēji ir pareizs, taču, salīdzinot šos divus jēdzienus, nevajadzētu būt nekādām neskaidrībām.

Kravas pārvadātāju darba specifika

Viens no vadošajiem uzņēmumiem, kas piedāvā kravas pārvadājumu pakalpojumus Baltijas valstīs, ir Baltic Logistic Solutions. Lai gan nosaukums var mudināt domāt, ka uzņēmuma darbības joma ir loģistika, tomēr kravas pārvadātāji neveic visas tās funkcijas, kas ir loģistikas darbinieku pārziņā. Ja mēs skatāmies uz līdzībām, ir iespējams izcelt jomu, kas ir pietiekami tuva kravas pārvadājumiem – un tā ir transporta loģistika.

Par ko atbildīgi ir kravas pārvadātāji?

Kravas pārvadātāju galvenie uzdevumi sākas ar pareizā aprīkojuma izvēli savām nākotnes kravām. Lai gan lielākajai daļai kravu bieži izmanto vienu un to pašu transportu, gadās īpaši pasūtījumi, kur lielāka uzmanība jāpievērš arī aprīkojumam. Tas ir atkarīgs no kravas veida (piemēram, pārvadājot bīstamu kravu), kas nosaka ne tikai nepieciešamību izpildīt visas pārvadāšanas aprīkojuma drošības prasības, bet arī šādas kravas dokumentāciju. Par to sīkāk runāsim nedaudz vēlāk. Kad ir izvēlēts atbilstošs kravas transports, tiek izstrādāts brauciena maršruts. Šeit jāņem vērā divi galvenie aspekti: brauciena attālums un laiks, kas būs nepieciešams dotā attāluma veikšanai. Arī pieturas punkti tiek plānoti iepriekš, ja paredzams, ka krava būs jāpapildina vai jāsamaina. Nevajadzētu aizmirst arī par dažādu dokumentu sagatavošanu - šī darba specifika ir raksturīga tikai kravas pārvadātājiem.

Daudzfunkcionāli pienākumi

Tā nu ir sanācis, ka kravas pārvadātāji darbojas arī kā autovadītāji un rūpējas par attiecīgās kravas piegādi no punkta A līdz punktam B. Visa brauciena laikā viņi arī uztur sakarus ar operatoru un ziņo par esošajiem apstākļiem un problēmām. Parasti tā ir informācija par kravas stāvokli vai nobraukto attālumu. Kravas pārvadātāji arī pārrunā brauciena plānu un pat risina nopietnas problēmas, kuras bieži vien ir negaidītas un nav iepriekš paredzamas. Tādējādi šajā gadījumā darbinieks nav tikai šoferis, kurš, nedomājot par nekādiem citiem aspektiem, rūpējas tikai par brauciena tehnisko daļu. Šī ir galvenā atšķirība starp loģistiku un kravu pārvadājumiem.

Transporta loģistikas uzdevumi

Transporta loģistikas speciālisti ir atbildīgi par detalizētu pārvadāšanas analīzi un optimālākā varianta izvēli. Tomēr tas ir tikai vispārināts viņu darbības apraksts. Protams, kravas brauciena plānošana arī šajā gadījumā sākas ar vispiemērotākā transportlīdzekļa izvēli konkrētajam gadījumam, kā arī maršruta izstrādi. Tomēr citi papildu uzdevumi ietver sevī uzglabāšanas vietu un noliktavu izvēli pa ceļam. Tā rezultātā ir ne vien jāizstrādā precīzs maršruts, bet arī jāizrēķina aptuvenais brauciena laiks. Atšķirībā no kravas pārvadātājiem, loģistikas darbinieki dokumentus parasti neapkopo un neapstrādā. Protams, tas dažkārt notiek, bet tas drīzāk ir izņēmums, nevis standarta prakse.

Kravas pārvadājumu pakalpojumi - milzīga dokumentu kaudze

Lai gan varētu šķist, ka kravas pārvadājumu pakalpojumi ir tikai preču piegāde, tas tā nav. Lai krava sasniegtu savu galamērķi, brauciena laikā ir jāparūpējas par daudziem papildu aspektiem, piemēram, dokumentu sagatavošanu un apstrādi utt. Tiem, kas ar to nav saskārušies, varētu šķist, ka tas nav īpaši grūts darbs, taču realitāte ir nedaudz atšķirīga. Lai legāli un pareizi pārvadātu preces, ir nepieciešamas dažādas atļaujas, apdrošināšana un citi svarīgi dokumenti. Turklāt, lai nodrošinātu veiksmīgu preču pārvadāšanu, atkarībā no konkrētā gadījuma var būt nepieciešami vēl daudzi un dažādi dokumenti. Kravas pārvadājumiem jāatbilst arī visām Autopārvadājumu likumā minētajām prasībām. Tātad, kā mēs redzam, dokumenti ir šāda brauciena atslēga. Tas viss ir kravas pārvadātāju ikdienas darba neatņemama sastāvdaļa, un tieši visu juridisko formalitāšu dēļ, kuru kārtošanai nepieciešams ievērojams laiks un zināšanas, daudzi uzņēmumi vēršas pie šīs jomas speciālistiem, lai nodrošinātu sekmīgu preču pārvadāšanu.

Ir svarīgi nošķirt dažādus jēdzienus

Tātad no pirmā acu uzmetiena cilvēki, kas strādā līdzīgās jomās, bieži vien veic dažādas funkcijas, tādēļ mums nevajadzētu viņu piedāvātos pakalpojumus uzskatīt par vienādiem. Kravas pārvadātāji, kas bieži vien tiek vienkāršoti identificēti kā transporta loģistikas darbinieki, nodarbojas ne tikai ar veiksmīgu un efektīvu kravas pārvadāšanu. Savā darbā viņi rūpējas arī par visiem nepieciešamajiem svarīgajiem dokumentiem, kravas pārvadāšanas laikā sazinās un saskaņo visus jautājumus ar operatoru, nodrošinot netraucētu un efektīvu kravas pārvadāšanu.