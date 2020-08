Kurš grīdas segums piemērots Jūsu mājoklim – lamināts, parkets vai vinils?

Veicot mājokļa celtniecību vai remontu, neizbēgams jautājums, par kuru nāksies domāt, ir grīdas ieklāšana un atbilstošu tās materiālu izvēle. Mūsdienās tirgū pieejami ir dažādi grīdas segumi. Īpaši iecienīts ir parkets, lamināts un arī vinila grīdas. Katrs no šiem materiāliem izceļas ar saviem plusiem un mīnusiem, un par tiem vairāk parunāsim raksta turpinājumā.

Lamināts

Šo grīdas segumu cilvēki ir iecienījuši ne tikai Latvijā, bet arī daudzās citās pasaules valstīs. Pirmā lieta, kas būtu jāzina par laminātu, ir tā atšķirīgās klases, proti, dažādām telpām un slodzes intensitātei piemēroti būs atšķirīgas klases lamināta grīdas segumi.

Laminātu vienlīdz ērti var izmantot gan guļamistabā, gan virtuvē. Gatavojot ēdienu, mazgājot traukus un veicot citas aktivitātes, grīda tiek pakļauta mitrumam un citu apstākļu ietekmei, tādēļ lamināts virtuvei atšķiras no citiem veidiem, jo tas ir mitrumizturīgs, kā arī to nespēj ietekmēt sadzīves ķīmija, to var viegli kopt un nav jāuztraucas par to, ka katrs trieciens var atstāt skrambu.

Parkets

Parkets cilvēkiem asociējas ar eleganci, klasisku stilu un dabiskumu, un tā patiesi ir – šis segums tik drīz no modes neizies. Mūsdienās ražotāji piedāvā dažādu tipu parketa grīdas, tai skaitā, viena, divu un trīs slāņu, kā arī īstu masīvkoka parketu un citus veidus. Masīvkoka parkets ir īpaši augstas kvalitātes, tā dēļu biezums ir lielāks, pat vairāk nekā 2 cm. Šādas parketa grīdas izskatīsies skaisti ikvienā mājoklī un būs izturīgas, taču nav ieteicams klāt šo materiālu, ja plānots veidot silto grīdu, vai telpa tiks bieži pakļauta mitruma iedarbībai.

Klasiska izvēle daudzu pircēju vidū ir trīsslāņu parkets. Tā augšējā kārta pilda estētisko funkciju un rūpējas par to, lai grīda būtu izturīga. Vidējā slāņa funkcija ir stabilitātes nodrošināšana un pielāgošanās temperatūras izmaiņām. Šādu segumu var droši izmantot siltajām grīdām.

Vinils

Augstas kvalitātes vinila flīzes pēc savas būtības darbojas kā linolejs, taču tas ir tehniski daudz izturīgāks un pievilcīgāks. Šāds grīdas segums tik ātri nenodilst, tam pieejami dažādi krāšņi dizaini, kas izskata ziņā ir teju neatšķirami no parketa vai lamināta. Turklāt uz šī materiāla grīdas tik ļoti nedzirdēs soļus vai, piemēram, mēbeļu pārvietošanu.

Mitrums vinila grīdas neietekmē, tās ir viegli kopt, tādēļ var izmantot gan vannasistabā, gan citās telpās, tai skaitā, vietās, kur plānots klāt siltās grīdas.

Uzziniet vairāk par šo trīs grīdas segumu veidiem un to modeļu cenām šeit – Gridasstils.lv!