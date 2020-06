Labākie padomi kāzu kleitas atrašanā no LACED IN LOVE kāzu portāla

Kāzu kleitas izvēle ir viens no būtiskākajiem lēmumiem, jo šis ir apģērba gabals, kas būs mugurā ne vien visu šo skaisto dienu, bet arī saglabāsies Jūsu atmiņās un kāzu fotogrāfijās. Kā lai izvēlas kāzu kleitu, kas ir ne vien ērta, skaista un atbilst Tavai gaumei, bet arī piestāv un izceļ augumu, tādējādi papildinot arī kopējo tēlu?

Neatkarīgi no tā, vai sapņoji par savu kāzu kleitu kopš 5 gadu vecuma un zini precīzas detaļas, stilus un krāsas, vai arī nekad par to neesi domājusi, kāzu portāls LACED IN LOVE ir apkopojis labākos padomus savas īstās kleitas izvēlē un atrašanā.

Kāzu kleitas stili

Ar visu viesu uzmanību visas dienas laikā, nemaz nerunājot par fotogrāfijām, kuras saglabāsiet mūžīgi, ir saprotams, ka vēlies izskatīties nevainojami! Šis termins katrai no mums nozīmē ko citu. Dažām līgavām sapņu kleita ir klasiski kuplā kleita, kas atgādina princeses stāstu, citai tā var būt nāriņas, vai pieguļošā kleita, kas lieliski akcentē gurnus, vai boho stila kleita ar daudz tilla, ļaujot brīvi kustēties un liekot justies kā mazā pasakā.

Zini savu kāzu stilu, kleitas budžetu un to, kas vislabāk piestāv augumam

Pavisam noderīgi, pirms sākt meklēt savu kāzu kleitu ir zināt un izdomāt par kopēju svinību stilu. Ņem vērā, ka pieguļošas kleitas ir gan mūsdienīgas, gan tradicionālas un lieliski izskatās dažādām figūrām. Liela apjoma klasiskā kuplā kleita piedos dramatisku noskaņu, bet var nepiestāvēt mazāka auguma līgavām. Nāriņu kleitas lieliski izcels gurnus, līdzīgi kā zīmuļsvārki.

Kāzu kleitas cenas un izpārdošanas

Ir zināms, ka kāzu kleitas nav lēts prieks un to cenas variē no dažiem simtiem euro līdz pat tūkstošiem. Mūsu ieteikums- apmeklēt kāzu salonu paraugu izpārdošanas, jo šajos pasākumos ķāzu kleitas ir iespējams iegādāties ar atlaidi.

Apmeklē šīs izpārdošanas- varbūt kādā no tām noskati savu sapņu kāzu kleitu! Šajās izpārdošanās dizaineri viesbiežāk cenšas izpārdot esošās kolekcijas, lai atbrīvotu vietu jaunajām. Iegādāties kāzu kleitu ar 30-50% atlaidi ir lieliska iespēja un šī kāzu kleitas cenas starpība ļaus ietaupīto kāzu budžetu novirzīt citām kāzu lietām vai medusmēneša ceļojumam!

Kāzu kleitu katalogs - filtrē pēc cenas, krāsas, izmēriem

Atrast kāzu kleitas ir palicis pavisam vienkārši, jo kāzu portālā LACED IN LOVE vari atlasīt visas kāzu kleitas pēc dažādiem filtriem, kas Tev ir svarīgi - cena, brends, salons, krāsas, izmēri. Tu pat vari uzzināt vairāk, atlasīt, saglabāt un ātri sakontaktēt kāzu salonus nevien Latvijā, bet arī Baltijā, iegūt precīzas atrašanās vietas koordinātas mobilajā aplikācijā un piemērīt savu atlasīto kleitu klātienē!

Dodies uz LACED IN LOVE kāzu portālu - www.lacedinloveweddings.com/lv un plāno savas kāzas ērti un viegli!