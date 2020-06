Labākie zīmoli, kuru skrituļslidas vērts izmēģināt

Lai arī bieži vien tiek runāts par to, ka labākās ir Rollerblade skrituļslidas, mūsdienās, meklējot labus modeļus, nevar nepieminēt arī vairākus citus zīmolus, kas iekarojuši skrituļotāju sirdis visā pasaulē. Turpinājumā apskatīsim dažus no pasaulē atzītiem brendiem, kuru skrituļslidas bērniem un pieaugušajiem noteikti vērts izmēģināt, jo to kvalitāte un komforts nepievils.

Bauer

Vairāk nekā 80 gadu garumā Bauer zīmols piedāvā dažāda veida slidošanas un skrituļslidošanas aprīkojumu (https://hokejapasaule.lv/lv_lv/inline/skritulslidas). Tādēļ tieši šo brendu uzskata par vienu no senākajiem jeb “celmlaužiem” savā jomā.

Bauer darbojušies un joprojām darbojas lieliski un talantīgi cilvēki, kas nemitīgi strādā pie tā, lai uzlabotu gan slidu un skrituļslidu zābaku, gan aprīkojuma dizainu, materiālus un funkcionalitāti. Latiņu, kuru Bauer uzlicis, citiem zīmoliem nav viegli sasniegt.

CCM

Arī šis ir viens no zīmoliem, kas dažāda veida hokeja inventāra ražošanā darbojies daudzus gadus. 1937. gadā CCM radīja Tacks līniju, kurā atrodamas arī skrituļslidas vīriešiem un sievietēm un, protams, bērnu skrituļslidas.

CCM Tacks kolekcijas skrituļslidas radītas brīvai kustībai un ātrumam. Katrs no modeļiem veidots no izturīgiem materiāliem, tādēļ skrituļslidas izturēs arī pamatīgu slodzi un vienlaikus pasargās kāju un pēdu.

Mission

Lai arī šis ir salīdzinoši jauns zīmols, jo izveidots 1995. gadā, tas ir izcīnījis savu vietu tirgū un nu ir viens no vadošajiem inline hokeja aprīkojuma ražotājiem. Kopš pirmsākumiem uzņēmums ražo augstas kvalitātes inline skrituļslidas sievietēm, vīriešiem un bērniem, turklāt skrituļotājiem visos vecumos un prasmju līmeņos. Ražotāja sortimentā ir arī ķiveres, cimdi un pat inline hokeja bikses.

Viena no populārām šī zīmola kolekcijām ir Mission Inhaler, kas ietver kvalitatīvas skrituļslidas ar īpaši elpojošu zābaku augstākam komfortam. Pieejami modeļi plašā cenu amplitūdā.

Kur iegādāties šo zīmolu skrituļslidas?

Ja plānojat nodarboties ar skrituļslidošanu vai inline hokeju amatieru vai profesionālā līmenī, noteikti vēlēsieties iegādāties kāda no iepriekš minēto zīmolu modeļiem. Labs skrituļslidu veikals nav tālu jāmeklē, jo interneta veikalā Hokejapasaule.lv pieejams viss, kas Jums nepieciešams – gan slidas, gan hokeja aprīkojums, kā arī, protams, inline skrituļslidas, aprīkojums un detaļas. Ienāciet un aplūkojiet piedāvājumu jau šodien!