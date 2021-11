Lieliska dāvana bērniem visās vecuma grupās – LEGO komplekti

LEGO ir lieliska dāvana, jo lielākajai daļa bērnu patīk ar tiem spēlēties. LEGO ir ne tikai aizraujoša rotaļlieta, bet arī izglītojošs un attīstošs rīks.

Spēlēšanās ar LEGO palīdz apgūt daudzas dzīvē svarīgas prasmes. LEGO komplekti palīdz attīstīt ne tikai telpisko domāšanu un iztēli, bet arī pirkstu veiklību, plānošanas un problēmu risināšanas prasmes. Izmantojot LEGO konstruktorus, bērniem ir iespēja izmēģināt dažādas tehnoloģijas, kā uzbūvēt tieši to, ko bērns ir iztēlojies. Spēlējoties ar konstruktoru, bērni neapzināti apgūst matemātikas un fizikas pamata konceptus.

Kas svarīgi, LEGO ir rotaļlieta, ko novērtēs bērni jebkurā vecumā un bieži vien arī pieaugušie. Ir pieejami atbilstoši LEGO komplekti dažādam vecuma grupām – bērniem no pusotra līdz četriem, pieciem līdz astoņiem, deviņiem līdz vienpadsmit un divpadsmit plus gadiem.

LEGO komplekti pašiem mazākajiem

LEGO Duplo sērija domāta pašiem mazākajiem. Konstruktoru detaļas ir lielākas, vieglāk savienojamas un attēlo bērnu multeņu varoņus. LEGO komplekti, kas domāti pašiem mazākajiem, nesatur ļoti smalkas detaļas, padarot tos rotaļām drošus. Pieejami LEGO Duplo klucīši ar alfabēta burtiem, dažādiem simboliem kā arī dzīvnieku tēliem.

LEGO komplekti bērniem 5 līdz 8 gadu vecumā

Ņemot vērā, ka bērni šādā vecumā jau apzinās, ka LEGO nevajadzētu bāzt mutē vai degunā, šai vecuma grupai paredzētie LEGO komplekti satur smalkākas detaļas.

Pieejami LEGO komplekti, kas atbilst bērnu iemīļoto multfilmu tematikai, piemēram Disneja filmai Frozen, Mazā nāriņa. Ņemot vērā, ka šajā vecumā bērniem patīk rotaļāties aktīvi izmantojot iztēli, pieejami dažādi LEGO mašīnu, lidmašīnu un citu transportlīdzekļu, kā arī pilsētvides komplekti.

LEGO komplekti bērniem 9 līdz 11 gadu vecumā

Šajā vecuma grupā bērniem jau lai attīstījusies roklu veiklība un konstruēšanas prasmes, līdz ar to LEGO komplekti kļūst aizvien sarežģītāki. Ir pieejamas dažādas LEGO sērijas, piemēram, Harijs Poters, Zvaigžņu kari, Avengers, bet vieni no populārākajiem komplektiem ir LEGO Technic, LEGO Ninjago un LEGO Minecraft.

LEGO Technic sērija papildus jau klasiskajiem LEGO klucīšiem, ietver arī sarežģītākas detaļas, kas ļauj izveidot augstākas sarežģītības pakāpes tehniskos modeļus, ko iespējams arī aprīkot, piemēram, ar motoru, tādējādi uzbūvējot savu LEGO auto, kas vadāms ar pulti. Šīs sērijas konstruktori visticamāk būs interesanti ne vien bērniem šajā vecumā, bet arī pieaugušajiem.

Savukārt LEGO Minecraft komplektus iedvesmoja datorspēle Minecraft, kas pēc būtības ir LEGO datorgrafikā, taču datorspēle nespēj sniegt tik pat daudzveidīgu pieredzi, kā savas pasaules veidošana no LEGO klucīšiem. LEGO Minecraft komplektos tiek izmantoti tēli, ar ko bērni jau iepazinušies, spēlējot datorspēli un pieejami daudz dažādi komplekti, piemēram, pirmais piedzīvojums, liesmu tilts, džungļu anomālija, raktuves, tirdzniecības vieta un citas.

Kopš 2011.gada populārākā LEGO oriģinālā konstruktoru sērija ir LEGO Ninjago. Šis komplekts dod bērniem iespēju uzbūvēt savu pasauli, lai tajā rotaļātos ar nindzju tēliem, ko var iepazīt LEGO izveidotajā Lego Ninjago filmā, lai pēc tam, rotaļājoties, attīstītu notikumu gaitu, kā vien to vēlas bērnu fantāzija.

Lego komplekti, kas paredzēti bērniem no 12 gadu vecuma

Lego konstruktori, kas paredzēti šai vecuma grupai, protams, paredzēti arī pieaugušajiem. Jau iepriekš minētais LEGO Technic komplekts, ļaus izveidot tādas sarežģītas iekārtas, kā ekskavators vai apvidus auto, savukārt LEGO Architecture komplekti paredzēti gan dažādu celtņu, piemēram, Parīzes Eifeļa torņa, Londonas pilsētas centra vai Trafalgaras laukuma atveidošanai, gan savu ideju īstenošanai, ļaujoties fantāzijai un izveidojot savus arhitektūras risinājumus.

LEGO ir ne tikai rotaļlietu ražotājs, bet strādā arī pie globālās izglītības kvalitātes attīstības. Uzņēmums izveidojis profesionālu skolotāju apmācību eksakto zinātņu nozarēs. LEGO ieguldījis vairākus gadus apmācību sistēmas izveidē, lai piedāvātu skolotājiem metodes, kā, izmantojot LEGO, uzlabot bērnu mācību procesu, padarot to interaktīvāku, daudzveidīgāku un rotaļīgāku, tātad draudzīgāku bērniem.

Šo apmācību ietvaros skolotāji rotaļās ar LEGO, kas veicina viņu izpratni par to, kā jūtas bērni, līdz ar to skolotajiem ir saprotams, kāda vide vairāk veicinās to, ka bērni, izmantojot LEGO kā tehnoloģisko rīku, sekmīgāk apgūst zināšanas.