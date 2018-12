Lietas, bez kurām grūti iedomāties labu sporta bāru

Vairums cilvēku dodas uz sporta bāriem konkrētu iemeslu dēļ. Daži no viņiem vēlas atslēgties no ikdienas rutīnas, citi meklē vietu, kur aiziet kopā ar draugiem, bet vēl kāds novērtē īpašo atmosfēru un sporta spēles, kuras iespējams skatīties ar citiem faniem. Lai arī viņi nav uz vietas stadionā vai arēnā, ikviens vēlas izbaudīt to kopības sajūtu un emocijas, kuras rodas spēļu laikā. Kas ir tie aspekti, kuri palīdz radīt īsto atmosfēru? Aplūkosim raksta turpinājumā.

Lielisks apkalpojošais personāls. Protams, ka viens no svarīgākajiem faktoriem, kas ietekmē to, cik labi jūtamies sporta bārā vai kādā citā izklaides/ēdināšanas vietā, ir tā apkalpojošais personāls. Viņiem ir jāspēj ātri un precīzi izpildīt pasūtījumus, kā arī radīt sajūtu, ka ikviens apmeklētājs ir laipni gaidīts. Un, kurš gan nevēlētos, lai viņu apkalpo simpātiska/s bārmene/is?





Dažādi dzērieni. Kādam, iespējams, šis nebūs noteicošais faktors, dodoties uz sporta bāru, taču saprotams, ka uz šo vietu neejam, lai pavadītu tajā tikai piecas minūtes. Tādēļ, uzkavējoties ilgāku laiku, ir pašsaprotami, ka radīsies vēlme arī nobaudīt kādu silto vai auksto dzērienu. Sporta bārs Optibet saviem apmeklētājiem piedāvā daudzveidīgus dzērienus, sākot ar karstu un aromātisku kafiju, beidzot ar dažādiem kokteiļiem. To visu pagatavos prasmīgi un zinoši bārmeņi.

Aizrautīgi fani. Cilvēki, kas aktīvi jūt līdzi savām iecienītākajām komandām un sportistiem ir viena no raksturīgākajām sporta bāru pazīmēm, kuras dēļ arī cilvēki vēlas uz šīm vietām doties, proti, lai izbaudītu īpašo atmosfēru. Satikšanās ar citiem sporta cienītājiem, rezultātu apspriešana un pat strīdēšanās savā starpā par to, kura komanda uzvarēs, ir aizraujošs process, kas veido sporta fanu kopienu.

Kvalitatīva skaņas sistēma. Sporta bārā ir svarīgi nodrošināt to, lai ikviens atnākušais varētu ērti baudīt dažādas pārraides, kas redzamas TV ekrānos. Un to var palīdzēt izdarīt laba skaņas sistēma, kas neļauj palaist garām nevienu spēļu vai citu sporta pārraižu detaļu.

Pietiekams ekrānu skaits. Ne vienmēr vairāk nozīmē labāk. It īpaši, ja norisinās aktīva spēļu sezona. Ja vien Tu neesi supermens ar redzi, kas spēj ātri fokusēties no viena uz otru TV, labāk būs koncentrēties uz vienu no ekrāniem, kurā redzama spēle vai pārraide, kas Tevi interesē. Tieši tāpēc ir labi, ja sporta bārs sarūpējis dažus, taču pietiekami lielus ekrānus, uz kuriem notiekošo varēs ērti saredzēt arī tie, kas atrodas otrā telpas galā.

Gardi ēdieni. Sporta bārs nav tikai vieta, kur iemalkot kokteili vai citu dzērienu kopā ar uzkodām. Šī var būt arī vieta, kur garšīgi un lēti paēst. Piemēram, Optibet sporta bārs saviem apmeklētājiem piedāvā daudzpusīgu ēdienkarti, lai ikviens varētu izvēlēties sev atbilstošāko maltīti. Un to visu iespējams izbaudīt, sēžot ērtos krēslos gan pie galdiņiem, gan bāra letes.