“Logu nams” pakešu logi – ilgtermiņa ieguldījums Jūsu nākotnē

Vai zinājāt, ka logi ir viens no lielākajiem siltuma zudumu avotiem? Turklāt, ja logu mājoklī ir daudz, tie ir liela izmēra, kā arī zemas kvalitātes un novecojuši, siltuma zudumu apjoms ievērojami palielinās, paaugstinot arī Jūsu izdevumus par apkuri un pasliktinot dzīvošanas apstākļus telpās. Tāpēc, ja arī Jūs ciešat no šādas problēmas, prātīgākais, ko varat darīt, ir, nomainīt esošos logus uz kvalitatīviem “Logu nams” pakešu logiem, kas ne tikai ilgi kalpos, bet arī pievilcīgi izskatīsies un ievērojami uzlabos mājokļa energoefektivitāti.

“Logu nams” – katru projektu izstrādājam, it kā tas būtu radīts sev

Uzņēmums var lepoties ar ilglaicīgu pieredzi, jo tas tika izveidots tālajā 1999. gadā. Šo 20 darbības gadu laikā ir uzkrātas zināšanas, un papildināta pieredzes bagāža, lai to izmantotu augstvērtīgas produkcijas ražošanā, kas atbilst kvalitātes un drošības standartiem un palīdz padarīt klientu mājokļus pievilcīgākus un uzlabot apstākļus tajos.

“Logu nama” galvenā misija ir strādāt tā, it kā katru no produktiem darbinieki ražotu sev, pievēršot uzmanību katrai sīkākajai detaļai. Īpaši tiek piedomāts pie tā, lai izgatavotu logus, kuri palīdz samazināt izdevumus par mājokļa apsildīšanu, jo jauni plastmasas logi vairs neļaus siltumam aizplūst prom. Vēl viens iemesls, kāpēc vērts nomainīt logus, ir komforta līmeņa uzlabošana mājoklī, jo plastikāta logi efektīvi slāpē trokšņus, kas nāk no ārpuses. Varēsiet baudīt mierpilnu atpūtu un justies ērti arī, dzīvojot ceļu un ielu tuvumā.

Plaša un daudzveidīga produkcija

“Logu nams” saviem klientiem piedāvā augstas kvalitātes produkciju, kā arī ir padomājis par to, lai piedāvātu dažādiem budžeta līmeņiem atbilstošus logu modeļus – Ekonom, Standart un Premium. Uzņēmuma sortimentā ietilpst:

PVC logi;

PVC durvis;

Koka logi un durvis;

Alumīnija logi un durvis;

Palodzes;

Garāžu vārti;

Moskītu sieti;

Stikla paketes;

Skandināvu tipa logi.

“Logu nams” piedāvā ne tikai logu un durvju izgatavošanu, uzņēmuma klāstā ir arī logu montāža un to apkopes veikšana. Uzziniet vairāk – Logunams.lv!