Mirdzošas dāvanas sievietes skaistumam Ziemassvētkos

Kad tuvojas svētki kādam mīļam cilvēkam, vienmēr rodas jautājums - ko dāvināt? Vai esat dzirdējuši teicienu - Diamonds are womens best friends? To var pārfrāzēt - Swarovski are womens best friends! Burvīgs mirdzums, izcila kvalitāte, plaša krāsu un formu palete ļaus piemeklēt dāvanu jebkurai gaumei!

Nela Gems no 2014. gada ražo burvīgas rotaslietas. Tās lieliski papildina sievietes tēlu gan ikdienā, gan īpašos pasākumos un svētkos. Nela Gems zīmola rotaslietu klāstā iespējams atrast gan vienkāršas, gan greznas un īpašas rotas. Nela Gems internetveikalā pieejami aksesuāri jebkuras sievietes gaumei, saglabājot zīmola autentisko firmas zīmi - Swarovski kristālu žilbinājumu.

Dāvanas iesaiņojums

Katra rota tiek iepakota skaitā Nela Gems kastītē. Iespējams arī iegādāties ap-sveikuma kartīti un kastīti noformēt kā dāvanu - apsiet ar lentīti.

Plaša kvalitatīvu materiālu izvēle

Nela Gems izmanto tikai augstas kvalitātes materiālus - Swarovski kristālus un pērles, dabīgos akmeņus, sudraba, tērauda vai apzeltītu furnitūru. izstrādājumi nesatur niķeli un kadmiju, un nav alerģiski. Nela Gems ir oficiāls Swarov-ski Ingredient Branding programmas dalībnieks. Katrai rotai tiek izsniegts unikāls Swarovski sertifikāts, kas apliecina materiālu autentiskumu un kvalitāti.

Standarta piedāvājumā ir plašs modeļu un toņu klāsts, taču iespējams uztaisīt arī kaut ko unikālu - ienāc ciemos darbnīcā, Pērses ielā 7 un saliec savu krāsu un materiālu salikumu. Rota tiks izgatavota 10-20min laikā.

Medaljoni ar individuālu gravējumu

Lieliska ideja dāvanai būs rota ar personalizētu medaljonu. Nela Gems piedāvā-jumā ir apaļi un sirds formas medaljoni. Iespējams iegravēt vārdu, iniciāļus, da-tumu, pat kādu garāku tekstu vai simbolu - tas ir labs veids, kā padarīt rotu īpašu un pievienot tai kādu rozīnīti.

Kāpēc gan nepasniegt rokassprādzīti ar datumu un vārdu kā ielūgumu uz vecmei-tu ballīti? Vārda medaljonu pievienojam rotiņai, ja tā ir dāvana uz vārdadienu, sa-vukārt, dzimšanas dienas dāvanai iespējams iegravēt zodiaka zīmi un dzimšanas datumu. Pārsteidz ar unikālu un mīļu dāvanu!

Gravēta medaljona izgatavošana notiek darbnīcā, Pērses ielā 7 5-10min laikā.

Dabīgie akmeņi

Nela Gems rotās izmanto ne tikai kristālus, bet arī dabīgos akmeņus. Ir sens uz-skats, ka tie dod īpašu enerģiju, uzlabo garastāvokli, rada dzīves prieku vai aiz-sargā no negatīvajām enerģijām. Iespējams arī izveidot rotu no akmeņiem, kas atbilst horoskopa zīmei.