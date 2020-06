Mīti par biznesa finansēšanu

Ne tikai sociālajā un kultūras vidē, bet arī biznesā pastāv daudzi stereotipi. Nereti pēc tiem vadās, uzsākot biznesu, tādējādi zaudējot lieliskas iespējas. Interesanti, ka pat uzņēmumi ar ilggadīgu pieredzi un miljonos mērāmu apgrozījumu joprojām iekrīt mītu slazdos. Lai palīdzētu jums izvairīties no šādām nožēlojamām kļūdām, apspriedīsim divus joprojām dzīvus stereotipus, pēc kuriem tiešām nav vērts vadīties.

Biznesa uzsākšanai ir nepieciešams liels kapitāls

Milzu sākuma kapitāls patiešām nav obligāts priekšnoteikums, lai uzsāktu savu biznesu. Protams, tas var būt atkarīgs no jūsu darbības veida, bet ir daudz biznesa virzienu, ko var uzsākt un veiksmīgi īstenot bez lielākām investīcijām.

Tāpat ir ļoti svarīgi pirms jebkāda biznesa uzsākšanas pārliecināties, ka tas ir pieprasīts un jūs velti netērēsiet savus līdzekļus un laiku. Turklāt, ja biznesa ideja ir ļoti pieprasīta un tomēr ir nepieciešamas lielākas investīcijas, ar pieprasījuma pierādījumiem ir daudz vieglāk saņemt finansējumu uzņēmumiem. Bankas un citi finansēšanas uzņēmumi vēlas redzēt skaidru potenciālu, kas dos labumu ne tikai jums, bet arī finansētājam. Tāpat tiek vieglāk izsniegti kredīti uzņēmumiem bez ķīlas, kas ļauj izvairīties no lielāka riska.

Nesen izveidotam biznesam labāk neaizņemties

Ir ļoti spēcīgs mīts, ka jaunam biznesam nav jāaizņemas savai attīstībai un citām nepieciešamajām vajadzībām, bet ir jāaug no savas gūtās peļņas. Protams, tas būtu ideāli, bet attīstība būtu lēna un ieilgtu ne vienu gadu vien.

Tomēr mūsdienu biznesa modelis un pastāvīgi augoša konkurence neļauj biznesam šādi rīkoties. Ja attīstās tikai no gūtās peļņas, tad atpaliek no citiem un attiecīgi krīt konkurētspēja. Tāpēc aizņemoties var ļoti ātri un efektīvi attīstīt savu biznesu. Protams, nav jāaizmirst aprēķināt sagaidāmo kredīta atdevi un izvairīties no esošo kredītu refinansēšanas.