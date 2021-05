Virtuve ir svarīga telpa – tajā mēs gatavojam un baudām maltītes, kā arī pavadām laiku ar ģimeni un draugiem. No virtuves vajadzētu strāvot pozitīvai un mājīgai enerģijai, un tas lielā mērā atkarīgs no virtuves iekārtojuma. Iekārtot virtuvi var būt sarežģīts uzdevums, īpaši, ja telpa ir maza, tomēr nevajadzētu uzreiz atmest ar roku. Lūk, noderīgi padomi, kas ļaus iekārtot mazu virtuvi!

Gaišas krāsas

Iekārtojot mazu virtuvi, ieteicams izvēlēties ne vairāk kā 2-3 krāsas, turklāt krāsām vajadzētu būt gaišām – pārāk daudz krāsu var padarīt telpu haotisku, savukārt tumši toņi liek telpai izskatīties vizuāli šaurākai. Lieliska opcija ir bēši un brūni toņi, kas papildināti ar baltiem vai pelēkiem elementiem. Dekorācijas vai, piemēram, tehniku var izvēlēties melnu, lai tā izceltos un virtuves kopējā fona, vizuāli paplašinot telpu. Galvenais, kas jāievēro – krāsu paletei jābūt vienotai.

Skapīši

Mazā virtuvē īpaši jāpārdomā, kur un kā tiks uzglabātas visas lietas. Klasisko virtuves skapīšu iekārtu vietā vajadzētu izvietot vien dažus elementus, kā atsevišķi skapīši vai, vēl labāk, atvērtie plaukti, kas maksimāli izmantos virtuves sienas. Vēl viena opcija – organizatori un kastes.

Apgaismojums

Apgaismojumam ir ļoti liela nozīme, īpaši, ja telpa ir maza. Tu vari izmantot daudz un dažādus paņēmienus, lai padarītu telpu plašāku, tomēr, ja nepratīsi veiksmīgi izmantot apgaismojumu, no šiem paņēmieniem nebūs nekādas jēgas. Ar vienu griestu lampu, kas pakārta telpas centrā, nepietiek! Mazā telpā apgaismojumu vajadzētu vērst pret sienām, līdz ar to viena no labākajām opcijām ir LED gaismas virtene, kas novietota virs darba virsmas vai, piemēram, izgaismoti atvērtie plaukti.

Ēdamzona

Iekārtojot mazu virtuvi, cilvēki visbiežāk atsakās no ēdamzonas, taču nevajadzētu no kaut kā atteikties tikai tādēļ, ka telpa ir maza – meklē radošus risinājumus! Iespējams, var noderēt salokāms virtuves galds vai, ja šāda opcija īsti neapmierina, vari pagarināt palodzi.

Tīras virsmas

Mazā virtuvē ievēro minimālisma principus – jo mazāk, jo labāk! Turi virsmas tīras no traukiem un gatavošanas piederumiem. Tā vietā ierīko statīvus, uz kuriem vari pakārt pannas un katlus, kā arī magnētiskās virsmas, pie kurām vari piestiprināt nažus.

Vertikālā telpa

Visbiežāk pieļautā kļūda, iekārtojot mazu telpu – tiek izmantota pārāk liela grīdas platība, līdz ar to telpa šķiet pārblīvēta. Lai izvairītos no šīs kļūdas, centies izmantot pēc iespējas vairāk vertikālo telpu, piemēram, skapīšus izvieto nevis gar sienu, bet no grīdas līdz griestiem.

Ierīces

Dod priekšroku iebūvējamām ierīcēm! Skapīšus, kurā tiek iebūvēta tehnika, pēc tam vari papildināt arī ar pieskaņotas krāsas paneļiem, līdz ar to neviens pat nenojautīs, ka aiz skapīša durvīm atrodas cepeškrāsns vai, piemēram, ledusskapis.

Apdare

Spīdīgs vai matēts – šādu jautājumu sev reiz uzdevis ikviens, kas izvēlējies virtuves virsmu. Iekārtojot virtuvi, vajadzētu izvēlēties spīdīgu apdari, kas darbosies līdzīgi kā spoguļi – atstaros gaismu, padarot telpu vizuāli plašāku. Turklāt, šādu efektu var panākt, izvēloties ne tikai spīdīgu virtuves virsmu, bet arī flīzes, skapīšus un pat tehniku.

