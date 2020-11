Noskaidro, kā ietaupīt uz ikdienas pirkumu rēķina

Mūsu ikdiena ir piesātināta ar kārdinājumiem. Pārdevēji un ražotāji apber ar jauniem piedāvājumiem, un no visām pusēm mūs uzrunā vilinošas vai tieši otrādāk – mulsinošas reklāmas. Tieši tāpēc šajā informācijas un piedāvājumu pārbagātības gadsimtā ir svarīgi saglabāt vēsu prātu. Ietaupīt uz ikdienas pirkumu rēķina ir pilnīgi reāli – vajag tikai zināt dažus ‘’knifiņus’’. Noskaidro tos šajā rakstā!

Mainiet savus iepirkšanās paradumus

● Instalējiet veikalu aplikācijas

Pārskatiet veikalus, kuros jūs iepērkaties, un lejupielādējiet to aplikācijas – tajās bieži vien uzlec īpašie piedāvājumi vai atlaides. Ja iepērkaties internetā, apsveriet dažādu cashback servisu izmantošanu.

● Nogaidiet, pirms veikt pirkumu internetā

Līdz ar opciju iepirkties internetā, arvien grūtāk kļūst kontrolēt impulsa pirkumus, kas bieži vien noved pie liekiem tēriņiem. Lai to nepieļautu, atlasiet kārotās preces vēlmju grozā un nogaidiet vismaz dienu. Pēc laika apskatot šo sarakstu, visticamāk, vismaz daļai no precēm vēlme tās iegādāties būs pazudusi.

● Izmantojiet bezmaksas izmēģinājumus

Lietojiet dažādus servisus un pakalpojumus uz izmēģinājuma laiku jeb pilnīgi par velti. Galvenais atcerēties mēneša beigās atteikties no turpmākās abonēšanas.

● Maksājiet laicīgi

Aizdevumus un rēķinus atmaksājiet laicīgi, jo tādējādi izvairīsieties no soda procentu aprēķināšanas. Noderīga ir iespēja iestatīt automātisko rēķinu apmaksu savā internetbankā.

Ēdiens – neizbēgams tēriņš, uz kura rēķina var pamatīgi ietaupīt

● Nepērciet ūdeni pudelēs

Taupīšanā svarīgākais nosacījums ir pievērst uzmanību sīkumiem. Arī tāda šķietami nevainīga lieta kā ūdens mazajās pudelītēs ir daļa no jūsu izdevumiem. Ja vēlaties ieekonomēt, iegādājaties speciālu ūdens pudeli vai uzpildiet plastmasas pudeli atkārtoti.

● Audzējiet paši

Lai audzētu savus dārzeņus un zaļumus nav obligāti jādzīvo laukos. To var ērti izdarīt arī savā dzīvokļa balkonā, uz palodzēm vai uzmeistarot tam paredzētus plauktiņus. Sēklas nav dārgas, un tās pavisam noteikti izmaksās mazāk nekā dārzeņi vai zaļumi lielveikalā vai pat tirgū.

● Skatieties produkta cenu kilogramā

Kad izvērtējat sveramo produktu cenas, skatieties uz cenu kilogramā. Tikai tas produkts, kura cena kilogramā ir lētāka, patiešām būs izdevīgāks.

● Gatavojiet mājās

Nav noslēpums, ka šis ir viens no ietaupīšanas stūrakmeņiem. Aprēķiniet, cik daudz pārtikas produktu jums ir nepieciešams gramos, lai pagatavotu vienu maltīti, un dodieties uz veikalu jau ar konkrētu iepirkumu sarakstu un precīziem skaitļiem!

Izklaidējieties prātīgi, bet ne mazāk jautri

● Izvērtējiet, vai jums ir nepieciešama televīzija

Mūsdienās, kad viss notiek internetā, televīziju nereti izmantojam tīri pieraduma pēc. Apdomājiet, vai jūs tiešām interesē tajā pārraidītais saturs? Vai varbūt to pašu ir iespējams noskatīties tiešsaistē? Pašlaik pieejamas neskaitāmas alternatīvas klasiskajai televīzijai – izskatiet piedāvājumu un, iespējams, šis būs viens no veidiem, kā jūs varēsiet ietaupīt uz ikdienas tēriņu rēķina.

● Apmeklējiet bibliotēku

Lai arī cik nepatīkami tas izklausītos, tomēr ne visas grāmatas ir pirkšanas vērtas – kā fiziskās, tā elektroniskās. Bibliotēka ir vieta, kur burtiski varat just, kā ietaupās jūsu nauda. Pirms došanās uz bibliotēku, pārlapojiet grāmatu sarakstu un rezervējiet sev interesējošās – tad jums atliks tikai doties nelielā pastaigā. Jūs saņemsiet burtiski tās pašas emocijas, tikai netērējot naudu.

● Dāviniet pašdarinātas dāvanas

Ja vēlaties ietaupīt naudu, bet vienlaikus iepriecināt draugus un radus, viens no veidiem, kā ‘’noķert divus zaķus ar vienu šāvienu’’, ir radīt dāvanas pašam. Turklāt personalizētas dāvanas sniedz lielāku prieku, tā kā tās nav iespējams nopirkt veikalā.

Pārskatiet savus ieradumus

● Neizmantojiet automašīnu

Kad vien tas ir iespējams, lūkojiet pēc citām alternatīvām – brauciet ar sabiedrisko transportu, velosipēdu, galu galā – staigājiet! Degvielas un transportlīdzekļa tēriņi ir vieni no lielākajiem izdevumiem jūsu budžetā.

● Atbrīvojieties no kaitīgajiem ieradumiem

Taupīšana iet roku rokā ar dzīves stila maiņu. Tas jums nāks tikai par labu! It īpaši tad, ja nolemsiet par labu smēķēšanas atmešanai vai izvairīsieties no alkohola lietošanas, kas noteikti veido ievērojamu robu jūsu maciņā.

Veiciet skaistumkopšanas procedūras mājās

● Ieviesiet mājas skaistumkopšanas rituālus

Nevar noliegt, ka sievietes patiešām tērē gana daudz naudas dažādām skaistumkopšanas procedūrām. Lai ietaupītu uz to rēķina, nepieciešams vienkārši patstāvīgi apgūt šīs pašas lietas. Piemēram, jūs varat iegādāties UV lampu un turpmāk taisīt manikīru sev pati. Vai arī skropstu pieaudzēšanas vietā izmēģiniet skropstu atliecēju. Vēl viena opcija ir izmantot iespēju apmeklēt skaistumkopšanas procedūras pie mācekļiem, kuri tās veic skolotāja uzraudzībā. Nereti tās maksā centus vai pat pilnīgi neko.

● Izmantojiet to, ko varat atrast mājās

Dārgi krēmi un eļļas ne vienmēr garantē efektu. Tā vietā, lai tērētu naudu un krātu tūbiņas, painteresējaties par to, kā izmantot dabas veltes skaistumkopšanas nolūkos. Tā var būt, piemēram, kokosriekstu eļļa, kas var kalpot gan kā matu maska, gan ķermeņa sviests. Pievienojieties zero waste kustībai un diskutējiet ar cilvēkiem. Nereti tas ļauj atklāt pavisam jaunas dvesmas. Piemēram, vai zinājāt, ka kastaņus var izmantot kā veļas pulveri? Šie knifiņi jums palīdzēs ne tikai ietaupīt, bet gan arī pievērsties zaļākam dzīvesveidam.

Izrevidējiet savu garderobi

● Kvalitāte pār kvantitāti

Ne viss, kas ir lēts, ļauj mums ietaupīt. Labāk apgūt garderobes bāzes pamatus un izvēlēties klasiskos apģērbus. Pirmkārt, tas nozīmē mazāk lietu jūsu skapī. Otrkārt, konkrētais apģērba gabals varbūt būs dārgāks, taču kalpos ilgāk un neizies no modes.

● Labojiet apģērbu, nevis izmetiet to

Tehnoloģiju laikmetā esam piemirsuši, ka ne visi senie ieradumi ir jāmet pie malas. Dažkārt apģērbu, kuram radies kāds defekts, ir izdevīgāk salabot, nevis mest laukā un pirkt jaunu.

Arī uz tehnikas pirkumu rēķina var ietaupīt

● Esiet lietas kursā par akcijām un īpašajiem piedāvājumiem

Piemēram, pirms iegādāties jaunu telefonu, jūs varat nodot operatoram savu veco viedtālruni un saņemt atlaidi nākamajam pirkumam.

● Aizņemieties vai izīrējiet

Ja jums ir nepieciešama kāda specifiska tehnika, piemēram printeris vai urbis, ko izmantojat ļoti reti, aizņemieties to no draugiem vai pamēģiniet atrast internetā izīrēšanas portālus. Tas ļaus izvairīties no apjomīgiem tēriņiem uz lietām, ko pat neizmantojat ikdienā.

Uzlabojiet energoefektivitāti

● Iegādājieties LED spuldzītes

Arī tad, ja ar tehniskajām lietām esat uz ‘’jūs’’, jāzina tikai viens – LED lampiņas un spuldzītes vienmēr būs maciņam draudzīgākas nekā parastās.

● Izslēdziet gaismu

Padoms, kuru zina visi, tomēr pielieto retais. Atcerieties izslēgt gaismu, kad izejat no istabas, vai atslēgt datoru no elektrotīkla, kad to vairs nelietojat. Šie tēriņi ir ļoti viltīgi, jo tos nevar pamanīt uzreiz - tikai nākošajā mēnesī. Tas var izrādīties nepatīkams pārsteigums, tādēļ padomājiet par to jau iepriekš.

● Uzlabojiet siltumizolāciju savā mājoklī

Lai arī siltumizolācija saistās ar papildus izdevumiem, tas ir ļoti izdevīgs ieguldījums. Patiesībā taupīšana ir ļoti saistīta ar ilgtermiņa domāšanu. Veicot kvalitatīvus siltumizolācijas darbus vienreiz, vairākus gadus varēsiet baudīt komfortablus apstākļus savā mājoklī. Turklāt vairs nevajadzēs maksāt milzīgus rēķinus par to, ka uz stundu ieslēdzāt sildītāju, jo tas gluži vienkārši vairs nebūs nepieciešams. Gadījumos, kad nauda nepieciešama svarīgam mērķim, noderēt var aizdevums, kas ļauj veikt remontu, atmaksājot summu pakāpeniski un ilgākā laika posmā.

Ietaupīt uz ikdienas pirkumu rēķina ir vienkārši!

Nenoliedzami, nauda ir būtiska mūsu dzīves sastāvdaļa. Lai kā mēs attiektos pret naudu, ir veidi, kā ikdienā varam parūpēties, lai tās mums būtu nedaudz vairāk. Ņemiet vērā šajā rakstā minētos ieteikumus, un jūs sāksiet ietaupīt uz ikdienas pirkumu rēķina pat nemanot to! Jo taupīšana nav par sliktāku dzīves kvalitāti. Taupīšana ir stāsts par to, kā saglabāt labus dzīves apstākļus, samazinot savus izdevumus par to.