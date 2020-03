Dabai draudzīgs dzīvesveids paredz samazināt piesārņojumu un saglabāt dabas resursus, tādus kā gaisu, ūdeni un augsni. Arvien vairāk cilvēku visā pasaulē cenšas būt dabai draudzīgi un piemēro tam arī savu mājokli - videi draudzīga pieeja mājoklī ne tikai palīdz veicināt ilgtspējīgu vidi, bet arī sniedz iespēju manāmi ietaupīt naudu.

Lūk, daži padomi, kā padarīt mājokli videi draudzīgāku:

Ierīko atjaunojamās enerģijas avotus

Atjaunojamās enerģijas avotu iespēju attīstīšana, lai nodrošinātu savu mājokli, ir lieliska iespēja. Tā vietā, lai izvēlētos masveidā ražotu elektroenerģiju, padari savu mājokli energoefektīvu! Pamatā ir 4 veidi, kā to īstenot:

Modernu siltumsūkņu uzstādīšana mājas siltināšanai un dzesēšanai;

Saules fotoelementu paneļu uzstādīšana uz jumta;

Saules bateriju paneļu uzstādīšana uz jumta;

Maza vēja ģeneratora uzstādīšana pagalmā.

Uzstādi regulējamus termostatus

Cenšanās padarīt mājokli videi draudzīgāku, reizēm nozīmē arī to, ka pašam nākas kļūt videi draudzīgam. Programmējamā termostata uzstādīšana, lai efektīvi izmantotu apkures un dzesēšanas sistēmas, var samazināt Tavu apkures rēķinu par līdz pat 15 procentiem gadā.

Tici – šis ieguldījums ir tā vērts! Šajā gadījumā var apdomāt arī tādu iespēju kā patēriņa kredīts (uzzināt vairāk). Tomēr atceries, ka tās ir nopietnas saistības, kuras būs jāatmaksā!

Šķiro atkritumus, īpaši plastmasu

Plastmasa ir liels vides ienaidnieks, taču tā ir kļuvusi tik neatņemama ikdienas sastāvdaļa, ka ir sarežģīti no tās pilnībā atteikties. Lielākā daļa lietu, ko lietojam un valkājam, satur nedaudz plastmasas. Tādēļ tā vietā, lai pārdzīvotu un censtos izvairīties no plastmasas, labāk ir šķirot un pēc tam pārstrādāt to, kas pašreiz tiek izmantots.

Polietilēntereftalāts (PET vai plastmasas sveķi) ir visbiežāk izmantotā plastmasa un, iespējams, visvienkāršākā plastmasa otrreizējai pārstrādei. Šo plastmasu sasmalcina nelielos gabaliņos, kurus pēc tam pārstrādā, lai izgatavotu poliestera šķiedru (mehāniskā pārstrāde).

Lai padarītu mājokli videi draudzīgāku, iesakām sākt, piemēram, ar atsevišķa konteinera izveidi plastmasas pudelēm. Tāpat samazini plastmasas maisiņu skaitu un ar laiku centies atteikties no jebkādiem plastmasas izstrādājumiem!

Nomaini parastās spuldzes pret LED spuldzēm

Saskaņā ar ASV Enerģētikas departamenta datiem gaismas diodes (LED) patērē līdz pat 75 procentiem mazāk enerģijas un kalpo gandrīz divreiz ilgāk par kvēlspuldzi. Un LED spuldzes ir ne tikai videi draudzīgas, bet arī ekonomiskas – tās rada mazākas elektroenerģijas izmaksas, spējot samazināt Tavu ikmēneša elektrības rēķinu.

Veido kompostu

Pat vislielākie ēdāji bieži vien nespēj pieveikt porciju, maltītes beigās ēdiena atliekas izmetot atkritumu konteinerā. Pārtikas atliekas atkritumu poligonos ir viens no galvenajiem metāna rašanās iemesliem. Tā vietā, lai izmestu ēdiena atliekas un nodarītu ļaunumu apkārtējai videi, pārvērt tās kompostā! Turklāt komposts ir ļoti vērtīgs augsnei - to iespējams izmantot kā mēslojumu.

Atvieno neizmantotās ierīces no enerģijas padeves

Vai vēlies padarīt savu mājokli videi draudzīgu un pāris sekunžu laikā glābt planētu? Vienkārši atvieno!

Katru reizi pārliecinies, ka esi atvienojis neizmantotās ierīces no enerģijas padeves - tas ir pats vienkāršākais veids, kā novērst elektroenerģijas zudumu. Ja domā, ka nespēsi atcerēties katru reizi to izdarīt, izmanto pagarinātāju. Tādā gadījumā, lai atvienotu visu, Tev nāksies vien atvienot pagarinātāju.

Uzņemies rūpes par augiem

Rūpes par mājas augiem uzliek diezgan lielu atbildību, tomēr tas attaisno visas pūles un līdzekļus – zinātnieki atklājuši, ka augsne podos augos var attīrīt iekštelpu gaisu no tādām toksiskām vielām kā benzols. Zinātnieks Bils Volvertons, kurš ir autors slavenam NASA pētījumam, efektīvai gaisa attīrīšanai iesaka izvietot mājoklī Bostonas papardes un zelta potosu.