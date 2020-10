Padomi, kā veicināt radiatoru efektivitāti

Straujiem soļiem tuvojas gada aukstākie mēneši, kas nozīmē, ka pavisam drīz sāksies apkures sezona. Siltums ir viens no priekšnosacījumiem, lai cilvēka ķermenis justos labi, tādēļ ziemā mēs darām visu iespējamo, lai sasildītu mājokli līdz sev vēlamajai temperatūrai. Daudzi vēl joprojām izmanto radiatoru apsildes sistēmu, tādēļ esam apkopojuši padomus, kā veicināt radiatoru efektivitāti, lai Jūsu mājoklis būtu silts, savukārt rēķini – zemāki.

Apgūstiet kontroles vadību

Vecajām apkures sistēmām visbiežāk trūkst atbilstošas vadības, piemēram, veciem radiatoriem nav regulējamu vārstu, tādējādi nav iespējams regulēt to temperatūru – tie ir ieslēgti vai izslēgti. Lai uzlabotu radiatoru veiktspēju un efektivitāti, jebkurā gadījumā nepieciešams tos vadīt, tādēļ katrai apkures sistēmai jāatrod sava pieeja.

Viens no veidiem – ierīkot modernu ūdens sildītāju. Ūdens sildītājs ir daļa no apkures sistēmas, tādējādi, regulējot sildītāju, Jūs regulējat visu apkures sistēmu.

Neizmantojiet radiatoru kā veļas žāvētāju

Novietojot veļu uz radiatora, Jūs samazināt tā efektivitāti, jo bloķējat radiatora gaisa plūsmu. Kad gaisa plūsma ir bloķēta, radiatoram nepieciešama lielāka piepūle, lai veiktu savu darbu, līdz ar to – tiek patērēts vairāk enerģijas.

Tā vietā, lai žāvētu veļu uz radiatoriem, izmantojiet speciālu veļas žāvētāju un nodrošiniet, ka radiators netiek bloķēts.

Instalējiet radiatorus, kas atbilst nepieciešamajai jaudai

Radiatora izvadi mēra Britu termālajās vienībās (BTU). Lai noteiktu, kāds siltums nepieciešams Jūsu mājokļa telpām, izmantojiet tiešsaistes kalkulatoru. Siltuma zudumus var radīt dažādi faktori, piemēram, logu skaits – to visu iekļaujot aprēķinā, varat uzzināt precīzu skaitli jeb jaudu, kādu vajadzētu radiatoram, lai apsildītu noteikto telpu.

Zinot nepieciešamo jaudu, varat instalēt savam mājoklim piemērotus radiatorus, kas patērēs tieši tik enerģijas, cik nepieciešams – ne vairāk!

Ik pa laikam veiciet atgaisošanu

Ja radiators apakšā ir karsts, taču augšā ir vēss, visticamāk, gaisa plūsma nenotiek pareizi un gaiss var tikt iesprostots iekš radiatora. Tādēļ radiatori, īpaši vecie radiatori, ik pa laikam jāatgaiso.

Ielieciet radiatora atgaisotāja vārstā radiatora atslēgu vai mazu skrūvgriezi un pagrieziet, lai to atvērtu. Ņemiet vērā – to nedrīkst darīt, kad apkure ir ieslēgta un/vai radiators ir karsts! Novietojiet zem vārsta lupatu, kas vajadzības gadījumā aizturēs iztecējušo ūdeni. Kad redzat, ka ūdens sāk izplūst no radiatoriem, aizveriet vārstu.

Uzstādiet termostatu

Tas, ko vairums no mums mūsdienās uzskata par pašsaprotamu, ir spēja kontrolēt radiatoru temperatūru, tomēr daudzi cilvēki vēl joprojām izmanto apkures sistēmas, kurām nav termostatu. Domājiet par nākotni un savu labklājību - uzstādiet termostatu! Tā varēsiet palielināt siltumu telpās, kurās uzturaties visbiežāk, savukārt samazināt to telpās, kuras ikdienā neizmantojat.

Apdomājiet iespēju iegādāties jaunus radiatorus

Droši vien šis nav labākais padoms, ko Jūs vēlētos dzirdēt, taču, iespējams, Jums vajadzētu iegādāties jaunus radiatorus. Cik veci ir Jūsu mājokļa radiatori? Tāpat kā visas ierīces, jāsaprot, ka arī radiatori laika gaitā zaudē savu veiktspēju. Ja vien tie nav nesen nomainīti, jauni radiatori ir viens no labākajiem veidiem, kā veicināt apkures sistēmas efektivitāti.

Mūsdienās augstas kvalitātes radiatori interneta veikalā pieejami plašā izvēlē. Jaunākie radiatoru modeļi ir daudz efektīvāki nekā radiatori, kas tika ražoti šķietami nesen, pirms 3-5 gadiem, tādēļ jauni radiatori nekad nav slikta doma!