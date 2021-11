Pārvietojamās mucveida pirts un kubla noma – ideja pasākumam!

Tiek uzskatīts, ka viena no gara mūža atslēgām ir spēja līdzsvarot darbu ar atpūtu. Patīkamākā atpūta pēc garas darba dienas vai agrā brīvdienas rītā var būt daudzveidīga - vienatnē, ģimenes lokā vai ar draugiem, pilsētā vai esot pie dabas. Lai kāda būtu Jūsu izvēle – kubla noma vai pārvietojamās pirts noma padarīs Jūsu atpūtu neaizmirstamu.

Ko speciālisti saka par relaksāciju kublā ?

Ieguvumi katram cilvēkam nedaudz atšķirsies un daudz kas būs atkarīgs no Jūsu vispārējā veselības stāvokļa, kā arī kubla lietošanas veida. Zemāk uzskaitīsim 3, mūsuprāt, populārākos un lieliskākos kubla lietošanas ieguvumus.

Atbrīvo no stresa. Viena no acīmredzamām kubla priekšrocībām ir spēja mazināt ikdienas spriedzi un stresu. Siltā ūdens nomierinošā iedarbība un ūdens spiediena masāža var palīdzēt mazināt fizisko, emocionālo un garīgo stresu. Uzlabo miegu. Relaksācija un patīkamās sajūtas, ko iegūsiet, mērcējoties karstā ūdenī zem zvaigžņotas debess, palīdzēs iemigt vieglāk un mierīgāk. Savukārt ķermeņa sildīšana karstā ūdenī, tiek novērtēta kā efektīvs bezmiega ārstēšanas veids arī gados vecākiem cilvēkiem. Atslābina muskulatūru. Karstais ūdens un masējošās ūdens strūklas ir iedarbīgs paņēmiens, kā atslābināt saspringtos ķermeņa muskuļus, kā arī mazināt muskuļu sāpes.

Daži fakti par pirti

Senās kultūras un arī mūsdienu zinātnes pārstāvji uzskata pirtis kā lielisku līdzekli garastāvokļa uzlabošanai un ķermeņa restartam. Pirts to paveic, palīdzot organismam caur ādas sviedru dziedzeriem atbrīvoties no slimībām un toksīniem. Tas ir baudāms rituāls, kas var ievērojami uzlabot Jūsu vispārējo veselību un labsajūtu. Tagad varat pārvietojamo pirti iznomāt un to izmantot savās mājās vai paņemt līdzi, dodoties ciemos.

Detokss. Svīšana ir viens no ātrākajiem un iedarbīgākajiem ķermeņa attīrīšanās veidiem. Izvadot toksīnus un slimības no ādas, Jūsu iekšējie orgāni varēs labāk un efektīvāk darboties. Emocionālā labsajūta. Pirts rituāli palīdz iegūt emocionālu labsajūtu. Ķermeniski un arī prāts kļūst mierīgs un ļauj kliedēt nemieru, satraucošas pārdomas un stresu. Uzlabota asinsrite. Pirts augstā gaisa temperatūra uzlabo asinsriti, orgāniem un muskuļiem piekļūst vairāk skābekļa.

Nedaudz tehniskas informācijas

- Varam nodrošināt transporta pakalpojumus, vai arī variet to veikt saviem spēkiem.

- Kublā pieejams krāsains LED apgaismojums.

- Kubla uzkaršanas laiks ir 2 – 3 stundas, bet pirts būs gatava jau ātrāk – līdz 1 stundai. Kubla ūdens uzpilde atkarībā no ūdens piegādes spiediena - līdz 1 stundai.

- Kubla diametrs ir 2 m, tilpums apmēram 1500 l

- Pirts ir 3.5m gara un tās diametrs ir 2.3m. Logs grīdas līmenī var nodrošināt fantastisku skatu

- Pirts lāvas garums ir 2.1m, kas ir ideālais garums, lai apguļoties izbaudītu pirts procedūras

- Pārvietojamajā pirtī kopā pērties var līdz 6 cilvēkiem.

- Kubla noma pieejama jebkurā sezonā.

- Kublam un pirtij nepieciešamo malku iespējams pasūtīt pie mums.

- Kubla hidromasāžas fukcijas darbināšanai nepieciešams 220V strāvas pievads un ūdens vads.

Papildus piedāvājam iznomāt visu, kas nepieciešams lieliski pavadītam vakaram: galdus, krēslus, skaņas un gaismu tehnikas nomu. Sliktākiem laika apstākļiem noderēs lielo pasākumu telšu noma.

Vairāk informācijas:

www.galdu-noma.lv

www.skanagaisma.lv

Daugavpils iela 70, Rīga

[email protected]

tālr. 29600561