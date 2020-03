Patēriņa kredīts Tavu sapņu īstenošanai!

Iestājoties pavasarim, nereti rodas jauna apņēmība vai vēlme izdarīt sen plānotus darbus. Tas var būt remonts mājās, neplānots ceļojums vai kādas lielākas preces iegāde. Situācijās, kad vēlies ko tādu paveikt, bet neesi laicīgi veicis iekrājumus, lai tagad spētu to atļauties, pastāv divas iespējas – atteikties no plāniem un sapņiem vai tomēr tos īstenot, aizņemoties trūkstošo naudas summu. Lai nenāktos pieņemt pirmo variantu, iespējams saņemt naudas aizdevumu, kas atrisinātu problēmas un ļautu piepildīt vēlamo. Kā? Izvēloties vienu no biežāk izmantotajiem aizdevumu veidiem – patēriņa kredītiem. Raksta turpinājumā lasi, kas ir patēriņa kredīts un kā salīdzināt vairāku aizdevēju piedāvājumu pie Lendeeno.com!

Patēriņa kredītam ir vairākas raksturojošas pazīmes. Galvenokārt, jāaatceras, ka tas ir izlgtermiņa aizdevums, kas nozīmē, ka tā saņemšana var būt apjomīga, tāpat arī atmaksas termiņš, salīdzinot ar īstermiņa aizdevumiem.

Patēriņa kredīts – palīgs dažādām situācijām!

Lai arī patēriņa kredītam nav noteikts obligāts nosacījums, kādus tēriņus ar šādi iegūtiem līdzekļiem var apmaksāt, visbiežāk cilvēki tos izvēlas, lai apmaksātu izdevumus, kas saistīti ar:

sadzīves tehnikas iegādi, piemēram, veļasmašīnu un ledusskapi, televizoru;

ceļojuma izdevumiem – lidmašīnas biļetes, naktsmītnes;

mājokļa remontu, piemēram, logu un durvju nomaiņu;

uzņēmuma attīstību, piemēram, paplašinoties;

neparedzētiem izdevumiem – ārsta vizīti, medikamentu iegādi u.c.

Bet kādos gadījumos šādu aizdevumu izsniedz?

Saņemšanas nosacījumi

Tāpat kā citu aizdevumu veidu, arī patēriņa kredītu izsniegšanai ir savi nosacījumi, un ikviens to saņemt nevar. Ar ko jārēķinās, ja vēlies saņemt šādu aizdevumu?

Klienta vecums. Jārēķinās, ka šādu aizdevumu nebūs iespējams saņemt personām, kuras jaunākas par 18 gadiem. Nereti aizdevēji nosaka vecuma ierobežojumu – 20 gadi. Ķīla un galvojums. Šāds aizņēmums lielākoties pieprasa norādīt galvotāju un ķīlu, bet ir kredītdevēji, kuri to nepieprasa. Atmaksa. Lielākoties šādu aizņēmumu atmaksa ilgst periodā līdz pat sešiem gadiem, un aizņēmuma summa var sasniegt 25 000 eiro. Ienākumi. Svarīgi atcerēties, ka, saņemot patēriņa kredītu, ņem vērā ikmēneša oficiālo ienākumu skaitu, jo tas ietekmē maksimāli pieejamo kredīta summu.

Tomēr, pirms kredīta saņemšanas ir jāpārdomā, vai tas ir nepieciešams. Jāizvērtē, cik daudz naudas nepieciešams un vai saņemto summu būs iespējams atdot paredzētajā termiņā.

Patēriņa kredītu izsniedz gan banku, gan nebanku sektora kreditētāji, tāpēc tā saņemšana ir iespējama pie daudziem aizdevējiem, būtiski palielinot izsniedzēju skaitu Latvijā. Kā neapjukt piedāvājumā?

Lendeeno.com – palīgs, izvēloties aizdevēju!

Lai saprastu, pie kura aizdevēja patēriņa kredīti ir ar visizdevīgākajiem izsniegšanas noteikumiem, nepieciešams tos salīdzināt. Bet, salīdzinot visus kredītdevējus, var paiet pat stundas, tāpēc laika taupīšanas dēļ izveidots interneta rīks Lendeeno.com, ar kura palīdzību izvēlēties ātri. Kā tas darbojas?

Ienāc Lendeeno.com mājaslapā un atver patēriņa kredīta sadaļu. Ievadi prasīto – kredīta apjomu, atmaksas termiņu u.c. Iepazīsties ar piedāvājumiem.

Tādējādi var salīdzināt daudzu kreditētāju piedāvājumu, izvēloties piemērotāko un atbilstošāko. Tāpat arī salīdzināt izsniegšanas noteikumus, piemēram, minimālo un maksimālo kredīta summu, atmaksas periodu, vecumu, no kura iespējams saņemt aizdevumu, un iepazīties ar citu lietotāju vērtējumu.

Kad esi uzzinājis, kas ir patēriņa kredīts, nepieciešams atrast uzticamāko, izdevīgāko aizdevēju. Lai izvēlētos gudri un ātri, izmanto Lendeeno.com! Tas ietaupīs Tavu laiku un ļaus apkopot informāciju par kredītu izsniedzējiem vienuviet. Ienāc Lendeeno.com, atver patēriņa kredīta sadaļu un iepazīsties ar informāciju jau tūlīt!