Pieci ieteikumi, kā balkonu padarīt pievilcīgu

Vasara jau iet uz beigām, tāpēc ir pienācis pēdējais brīdis, lai sagatavotu balkonu nākamā gada siltajiem mēnešiem. Ja nezini, kā to paveikt, šis raksts Tev lieti noderēs!

Uzstādi žogu vai aizslietni

Salīdzinot ar lodžiju, balkonam ir kāds ir visai būtisks trūkums – uz tā esošais visiem ir redzams kā uz delnas. Par laimi, to iespējams ātri un lēti atrisināt, izmantojot žogu vai aizslietni. To cena ir visai simboliska, un arī uzstādīšana – elementāra, taču līdz ar to varēsi paslēpties ne vien no svešām acīm, bet arī spēcīgām vēja brāzmām, un arī uz balkona esošās puķes būs iespējams aizsargāt no tiešiem saules stariem. Žogu variācijas ir ļoti dažādas, sākot ar salmiem un bambusu un beidzot ar brezentu.

Izmanto āra mēbeles



Foto: Adobe Stock

Balkonam paredzētās mēbeles ir daudz un dažādas: krēsli, galdi, pufi, dīvāni, soli, šūpuļkrēsli, un daudzas citas. Katra no tām pilda atšķirīgu funkciju, tāpēc pirms to iegādes rūpīgi apdomā, kādas mēbeles vēlies redzēt uz sava balkona. Piemēram, laiskai žurnālu un grāmatu lasīšanai noderēs pufs, bet strādāšanai ar laptopu piemērotāks būs krēsls un galds; pie tā arī varēsi ieturēt brokastis vai citu maltīti.

Neaizmirsti par balkona puķēm un citiem augiem

Balkons nav iedomājams bez dažādiem augiem un puķēm. Bet, lai tie uz balkona augtu godam, pirms tam pārliecinies, vai izvēlētie augi ir piemēroti konkrētiem apstākļiem. Sauli mīlošām puķēm labāk patiks atrasties margās stiprināmajos podos, savukārt augus, kuri nemīl tiešus saules starus un vēju, labāk novieto aizslietņa vai žoga tuvumā, kur saule un vējš piekļūst vien fragmentāri.



Foto: Adobe Stock



Uz balkona vari stādīt un sēt ne vien puķes, bet arī garšaugus. No rīta iziet uz balkona un novākt paša izaudzētus tomātus, dilles, lokus un baziliku – vai neizklausās lieliski? Protams, augus balkonam meklē pavasarī, jo ziemā uz balkona tie gluži vienkārši nosals.

Parūpējies par atbilstošu apgaismojumu

Mājīgu atmosfēru uz balkona vai lodžijas iespējams panākt, izmantojot dažādas lampiņas un citus apgaismojuma elementus, piemēram, LED lentes. Pirms to iegādes gan noteikti pārliecinies, vai attiecīgais modelis ir piemērots izmantošanai ārpus telpām. Izmantot vari arī sveces, taču jārēķinās, ka lietus laikā un vējainās dienās tās momentāni nodzisīs.

Izvēlies pareizo grīdas segumu

Balkonu noflīzējot ar jaunām flīzēm, to būs ļoti ērti kopt, savukārt koka dēļi radīs mājīguma sajūtu. Vēl viens aspekts, ka noteikti jāņem vērā – mitras flīzes būs krietni slidenākas nekā gofrēti koka dēļi. Pirms grīdas seguma nomaiņas jāpārbauda balkona tehniskais stāvoklis.



Foto: Adobe Stock

Ņemot vērā, ka uz balkona konstrukcijām nemitīgi iedarbojas dažādi ārējie faktori (nokrišņi, temperatūras maiņas), dažkārt ir nepieciešams pamatīgāks balkonu remonts. Šis darbs gan ir jāuztic speciālistiem, un tas jāsaskaņo ar mājas pārvaldnieku.

Pirms ikviena remonta, lai cik apjomīgs tas nebūtu, vajadzīga kārtīga plānošana un sagatavošanās darbi.